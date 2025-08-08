Warner Bros. promite un nou început în franciza Stăpânul Inelelor: scenariul pentru filmul „The Hunt for Gollum” este finalizat

La peste un deceniu de la ultima incursiune cinematografică în universul lui J.R.R. Tolkien, Warner Bros. Discovery se pregătește să revină în forță în Pământul de Mijloc. Filmul The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, programat pentru lansare în decembrie 2027, se anunță drept primul proiect live-action din franciză după The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014). O veste recentă a reaprins entuziasmul fanilor: CEO-ul Warner Bros., David Zaslav, a confirmat că studioul „are un scenariu excelent”, semn că lucrurile avansează ferm și promițător.

Regia noului film îi revine lui Andy Serkis, actorul care l-a interpretat pe Gollum în trilogiile originale și care acum preia pentru prima dată frâiele narative în acest univers. Producția și scenariul sunt semnate de același trio legendar care a stat la baza succesului mondial al seriei: Peter Jackson, Fran Walsh și Philippa Boyens. Cu un asemenea nume pe afiș, așteptările sunt uriașe – iar confirmarea finalizării scenariului este un pas crucial înaintea începerii filmărilor, planificate pentru 2026.

Un spin-off ambițios dintr-un capitol discret al operei lui Tolkien

Povestea din The Hunt for Gollum este inspirată dintr-un episod abia schițat în cărțile lui Tolkien – misiunea lui Aragorn de a-l urmări pe Gollum la cererea lui Gandalf, înainte de evenimentele din The Fellowship of the Ring. Deși prezentată doar în anexe și referințe fugitive, această căutare are un rol esențial în desfășurarea narativă a întregii saga, oferind un context important despre soarta Inelului și legătura dintre personajele cheie.

Tocmai această „zonă gri” din universul Tolkien oferă libertate creativă, dar și riscuri considerabile. Echipa lui Jackson a fost criticată anterior pentru abaterile de la canon în trilogia The Hobbit, iar proiecte recente precum serialul The Rings of Power de la Prime Video au stârnit controverse pentru interpretările și invențiile proprii. Așadar, The Hunt for Gollum va trebui să atingă un echilibru delicat: să fie fidel esenței lui Tolkien, dar suficient de captivant pentru un film de sine stătător.

Cu toate acestea, încrederea exprimată public de Zaslav în calitatea scenariului sugerează că echipa creativă a reușit să găsească o soluție. Filmul va trebui nu doar să atragă nostalgicii trilogiei originale, ci și să aducă ceva nou și relevant pentru publicul actual, într-o piață cinematografică tot mai competitivă și fragmentată.

Alegerea lui Andy Serkis în rolul de regizor este una cu semnificație multiplă. Nu doar că el a dat viață unuia dintre cele mai complexe și memorabile personaje din cinematografia fantasy, dar în ultimii ani și-a construit o reputație solidă în spatele camerei, regizând filme precum Mowgli: Legend of the Jungle și Venom: Let There Be Carnage.

Familiaritatea lui cu tehnologia motion capture și cu universul Tolkien îl recomandă ca fiind cel mai potrivit pentru a spune această poveste, în care Gollum va fi din nou un personaj central. Revenirea sa în această ipostază asigură o continuitate artistică valoroasă și, totodată, deschide ușa pentru o interpretare mai profundă a personajului, nu doar prin actorie, ci și printr-o viziune regizorală coerentă.

Este de așteptat ca Serkis să aducă în film un echilibru între elementele tehnice moderne și atmosfera magică, întunecată și complexă a Pământului de Mijloc. În plus, colaborarea strânsă cu Jackson, Walsh și Boyens promite o revenire la stilul care a consacrat trilogia The Lord of the Rings ca reper cinematografic.

Testul de foc pentru viitorul francizei

După eșecul relativ al filmului animat The War of the Rohirrim lansat în 2024, The Hunt for Gollum este văzut de mulți ca un test decisiv pentru viitorul francizei în cinema. Deși interesul pentru universul creat de Tolkien rămâne ridicat, încrederea publicului a fost zdruncinată de proiecte considerate neinspirate sau prea comerciale.

Un scenariu puternic, alături de o regie cu viziune, poate reabilita această lume fantastică și poate deschide drumul către noi filme live-action. În același timp, eforturile Warner Bros. de a aduce din nou publicul în săli pentru o experiență epică indică o strategie pe termen lung: revitalizarea Pământului de Mijloc în format cinematografic tradițional, nu doar în seriale sau animații.

Lansarea programată pentru decembrie 2027 nu este întâmplătoare – este perioada în care fanii se așteaptă la blockbuster-ele epice, iar asocierea cu atmosfera de sărbătoare poate spori interesul general. Totuși, pentru a avea succes, The Hunt for Gollum trebuie să se ridice la înălțimea moștenirii pe care o poartă.

În concluzie, anunțul despre finalizarea scenariului este un semn clar că Warner Bros. tratează cu maximă seriozitate această revenire în universul Tolkien. Fanii pot spera la o producție care să redea măreția, tensiunea și frumusețea unei povești clasice, spusă dintr-o perspectivă nouă. Rămâne de văzut dacă vânătoarea lui Gollum va fi începutul unei noi epoci de aur pentru The Lord of the Rings pe marile ecrane.