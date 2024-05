Un nou film „Stăpânul Inelelor” va fi lansat în 2026: Cum va fascina noul ‘”Lord of the Rings”

Într-o mișcare care va incita fără îndoială fanii din întreaga lume, echipa câștigătoare de Oscar din spatele trilogiilor de succes „Stăpânul Inelelor” și „Hobbitul”, care au adunat aproape 6 miliarde de dolari la box office, se reuneste pentru a produce două noi filme. Primul dintre aceste noi proiecte, condus de Sir Peter Jackson, Fran Walsh și Philippa Boyens, este intitulat provizoriu „Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”. Anunțul a fost făcut de Warner Bros. Discovery joi, iar filmul va fi regizat de Andy Serkis, un veteran al „LOTR”.

Reîntoarcerea în Middle Earth

Andy Serkis, binecunoscut pentru interpretarea personajului Gollum, a exprimat entuziasmul său profund pentru acest nou capitol: „Yesssss, Precious,” a spus Serkis. „A sosit din nou timpul să ne aventurăm în necunoscut alături de dragii mei prieteni, extraordinarii și incomparabilii gardieni ai Middle Earth, Peter, Fran și Philippa.”

Echipa, într-o declarație comună, citata de CNN, a adăugat: „Este o onoare și un privilegiu să călătorim înapoi în Middle-earth cu bunul nostru prieten și colaborator, Andy Serkis, care are treburi neterminate cu acel Mirositor – Gollum! Ca fani pe viață ai vastei mitologii a profesorului Tolkien, suntem mândri să lucrăm cu Mike De Luca, Pam Abdy și întreaga echipă de la Warner Bros. la o altă aventură epică!”

Detalii despre producție și lansare

Filmele vor fi lansate sub egida Warner Bros. Pictures și New Line Cinema, Warner Bros. fiind deținut de compania mamă a CNN. Jackson a făcut istorie cu trilogia „Stăpânul Inelelor”, devenind prima persoană care a regizat simultan trei filme de lung metraj majore.

„Fratia Inelului”, „Cele Două Turnuri” și „Întoarcerea Regelui” au fost nominalizate la multiple premii, inclusiv Oscaruri, Globuri de Aur și BAFTA. Serkis a servit ca regizor secundar pe trilogia „Hobbitul” a lui Jackson și a regizat filmul din 2021 „Venom: Let There Be Carnage”.

Perspective pentru fanii „Stăpânul Inelelor”

Acest nou film promite să aducă o proaspătă interpretare a legendarului univers creat de J.R.R. Tolkien, explorând mai adânc personajul enigmatic și complex al lui Gollum. Cu o echipă de creație care a demonstrat o înțelegere profundă și respect pentru materialul sursă, precum și o abilitate de a transpune aceste povestiri pe ecran într-un mod spectaculos, „The Hunt for Gollum” este setat să fie o continuare captivantă a saga „Stăpânul Inelelor”.

Prin combinarea talentului dovedit al lui Serkis atât în fața, cât și în spatele camerei, cu abilitățile de povestire ale lui Jackson, Walsh și Boyens, noua intrare în franciza „Stăpânul Inelelor” este destinată să fie o aventură memorabilă și vizual uluitoare, care să aducă din nou pe ecrane magia și misterul Terra-Mijlocului. Fans across the globe are eagerly waiting to see how this next chapter in the Middle-earth saga will unfold.