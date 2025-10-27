Vremea se schimbă radical. Când se încălzeşte după valul de frig?

Românii trebuie să se pregătească pentru o schimbare semnificativă a vremii în următoarele zile. După o perioadă cu temperaturi blânde pentru final de octombrie, meteorologii anunță o răcire accentuată în toată țara, însoțită de ploi persistente și, local, de precipitații mixte la munte.

Cum va fi vremea în următoarele zile?

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), răcirea vremii a început duminică și se va resimți mai ales în regiunile intracarpatice. Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă, iar maximele diurne vor fi modeste pentru sfârșitul toamnei.

„În toată țara, temperaturile vor fi până marți mai scăzute decât normalul acestei perioade. Duminică, se vor situa în general între 11 și 15 grade în Transilvania și Oltenia, iar în celelalte regiuni între 14 și 18 grade, poate izolat mai ridicate în Dobrogea”, a explicat Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, la Digi24.

Luni și marți, vremea rece se va menține, iar în jumătatea de nord a țării se anunță valori chiar mai mici, cu maxime cuprinse între 11 și 14 grade Celsius. În plus, vântul va accentua senzația de frig în zonele montane și de deal.

Pe lângă temperaturile scăzute, precipitațiile vor fi prezente în majoritatea regiunilor.

„Va fi și un interval cu ploaie. Toate aceste trei zile, cam în toate regiunile țării, se vor menține condițiile de ploaie și, pe fondul vremii reci, în zona montană, la peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi mixte”, a precizat Georgescu.

În Carpații Meridionali și Orientali, ploile se pot transforma temporar în lapoviță și ninsoare, iar la altitudini mari este posibil să se depună un strat subțire de zăpadă.

Când se încălzeşte vremea?

După acest episod rece și umed, vremea se va îmbunătăți treptat. Începând de miercuri, norii se vor risipi, iar temperaturile vor începe să crească, mai ales în regiunile sudice.

„O ameliorare din punct de vedere al precipitațiilor și o creștere treptată a temperaturilor așteptăm după jumătatea săptămânii. De miercuri încolo, și mai ales joi și vineri, este posibil să revenim la valori termice de până la 20 de grade în sudul țării”, a mai spus Florinela Georgescu.

Așadar, românii vor avea parte de un început de săptămână rece și ploios, urmat de o revenire treptată la o vreme mai blândă spre sfârșitul lunii octombrie.