Ultima ora
Nicușor Dan, mesaj emoționant după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fotografia de familie a strâns 3.000 de reacții în doar 7 minute
27 oct. 2025 | 10:00
de Diana Dumitrache

Vremea se schimbă radical. Când se încălzeşte după valul de frig?

METEO - VREME - ANM
Vremea se schimbă radical. Când se încălzeşte după valul de frig?
Cum va fi vremea în următoarele zile? (Foto: Profimedia)

Românii trebuie să se pregătească pentru o schimbare semnificativă a vremii în următoarele zile. După o perioadă cu temperaturi blânde pentru final de octombrie, meteorologii anunță o răcire accentuată în toată țara, însoțită de ploi persistente și, local, de precipitații mixte la munte.

Cum va fi vremea în următoarele zile?

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), răcirea vremii a început duminică și se va resimți mai ales în regiunile intracarpatice. Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă, iar maximele diurne vor fi modeste pentru sfârșitul toamnei.

„În toată țara, temperaturile vor fi până marți mai scăzute decât normalul acestei perioade. Duminică, se vor situa în general între 11 și 15 grade în Transilvania și Oltenia, iar în celelalte regiuni între 14 și 18 grade, poate izolat mai ridicate în Dobrogea”, a explicat Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, la Digi24.

Luni și marți, vremea rece se va menține, iar în jumătatea de nord a țării se anunță valori chiar mai mici, cu maxime cuprinse între 11 și 14 grade Celsius. În plus, vântul va accentua senzația de frig în zonele montane și de deal.

Vezi și:
Fenomen meteo rar și periculos, observat în România. Avertismentul specialiștilor de la ANM
Se strică iar vremea. Unde vine frigul, sunt anunţate diferenţe mari de temperaturi

Pe lângă temperaturile scăzute, precipitațiile vor fi prezente în majoritatea regiunilor.

„Va fi și un interval cu ploaie. Toate aceste trei zile, cam în toate regiunile țării, se vor menține condițiile de ploaie și, pe fondul vremii reci, în zona montană, la peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi mixte”, a precizat Georgescu.

În Carpații Meridionali și Orientali, ploile se pot transforma temporar în lapoviță și ninsoare, iar la altitudini mari este posibil să se depună un strat subțire de zăpadă.

Când se încălzeşte vremea?

După acest episod rece și umed, vremea se va îmbunătăți treptat. Începând de miercuri, norii se vor risipi, iar temperaturile vor începe să crească, mai ales în regiunile sudice.

„O ameliorare din punct de vedere al precipitațiilor și o creștere treptată a temperaturilor așteptăm după jumătatea săptămânii. De miercuri încolo, și mai ales joi și vineri, este posibil să revenim la valori termice de până la 20 de grade în sudul țării”, a mai spus Florinela Georgescu.

Așadar, românii vor avea parte de un început de săptămână rece și ploios, urmat de o revenire treptată la o vreme mai blândă spre sfârșitul lunii octombrie.

Un vortex polar se apropie de România: Meteorologii avertizează că urmează cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Când vin primele ninsori
Recomandări
Acord final pentru vânzarea TikTok către SUA, detaliile vor fi consfințite de Trump și Xi la întâlnirea din Coreea
Acord final pentru vânzarea TikTok către SUA, detaliile vor fi consfințite de Trump și Xi la întâlnirea din Coreea
De ce nu lucrează românii. Tinerii la început de carieră între lipsa de experiență și refuzul angajatorilor pentru că nu au mai lucrat
De ce nu lucrează românii. Tinerii la început de carieră între lipsa de experiență și refuzul angajatorilor pentru că nu au mai lucrat
Un fragment vechi de 2.700 de ani rescrie istoria legăturilor dintre Regatul Iuda și Imperiul Asirian
Un fragment vechi de 2.700 de ani rescrie istoria legăturilor dintre Regatul Iuda și Imperiul Asirian
Noi reguli pentru garanția auto în România: clienții vor putea alege liber service-ul și vor beneficia de reparații gratuite pentru defecțiunile esențiale
Noi reguli pentru garanția auto în România: clienții vor putea alege liber service-ul și vor beneficia de reparații gratuite pentru defecțiunile esențiale
S-a aflat cine este unul dintre cei doi bărbaţi morţi în Munţii Făgăraş. Victimele au alunecat sute de metri într-o râpă
S-a aflat cine este unul dintre cei doi bărbaţi morţi în Munţii Făgăraş. Victimele au alunecat sute de metri într-o râpă
De la mașini de lux la imobiliare – Unde va construi Aston Martin un colos de 18 etaje
De la mașini de lux la imobiliare – Unde va construi Aston Martin un colos de 18 etaje
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C și stau lejer în tricou. Soluția care îi face cei mai eficienți din Europa
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C și stau lejer în tricou. Soluția care îi face cei mai eficienți din Europa
Meseriile care vor fi înlocuite de inteligență artificială și joburile care nu pot fi făcute de AI. Cum îți alegi cariera în 2025
Meseriile care vor fi înlocuite de inteligență artificială și joburile care nu pot fi făcute de AI. Cum îți alegi cariera în 2025
Revista presei
Adevarul
Unul dintre bărbații morți în Munții Făgăraș era polițist și avea 35 de ani. Un supraviețuitor a povestit cum a reușit să se salveze
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...