Un vortex polar se apropie de România: Meteorologii avertizează că urmează cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Când vin primele ninsori

Meteorologii europeni avertizează că un vortex polar instabil s-ar putea deplasa către continent, determinând o scădere accentuată a temperaturilor.

Fenomenul, similar celui observat în sezonul 1981-1982, ar putea transforma iarna 2025-2026 într-una dintre cele mai reci din ultimii 40 de ani.

Vortexul polar reprezintă o zonă de circulație atmosferică amplă, localizată deasupra regiunilor arctice, care concentrează aerul rece în straturile superioare ale atmosferei.

În mod normal, acesta menține o distribuție stabilă a frigului, însă în toamna acestui an s-a format mai slab decât de obicei, ceea ce poate permite deplasarea maselor de aer rece spre latitudinile medii.

Vortex slab, risc crescut de valuri de frig în Europa

Potrivit specialiștilor de la Severe Weather Europe, dezvoltarea neobișnuită a vortexului polar din stratosfera nordică ar putea influența vremea în SUA, Canada și Europa în următoarele luni.

Un vortex solid menține frigul în zona arctică, favorizând ierni mai blânde în Europa. În schimb, un vortex slab perturbă curenții jet și permite aerului arctic să coboare către sud, aducând episoade de frig intens și ninsori.

În prezent, o anomalie de presiune împiedică întărirea vortexului, menținându-l într-o stare instabilă. Perturbarea ar putea genera, potrivit meteorologilor, un val de aer rece asupra continentului european.

Dacă un astfel de episod ar avea loc în mijlocul iernii, efectele ar fi semnificative, de la temperaturi sub medie până la ninsori extinse.

Analiștii compară situația actuală cu iarna 1981–1982, când o anomalie similară de presiune a determinat pătrunderea rapidă a aerului polar spre zonele temperate, provocând o iarnă deosebit de aspră.

Deși nimeni nu poate garanta repetarea aceluiași tipar, specialiștii subliniază că mici deviații în structura vortexului pot influența considerabil clima la scară continentală.

Prognoze regionale și eventualele perspective climatice

Meteorologul sârb Ivan Ristić avertizează că un val de aer arctic se apropie deja de Europa, urmând să aducă temperaturi între 10 și 15°C la final de octombrie, apoi primele ninsori în zonele montane.

El estimează că, în noiembrie, regimul termic va deveni mai rece, cu posibile valori de -10°C în zonele joase și chiar -20°C la altitudini mari. Primele ninsori în regiunile de câmpie ar putea apărea în jurul datei de 24 noiembrie.

La rândul său, meteorologul Marko Čubrilo atrage atenția că modelele climatice actuale indică o instabilitate accentuată a vortexului polar.

Acest lucru ar putea declanșa episoade de „încălzire stratosferică bruscă” în decembrie sau ianuarie, fenomene ce pot modifica brusc dinamica vremii.

Concret, potrivit modelelor europene, există un potențial moderat pentru o iarnă rece, însă nu se anticipează deocamdată o perioadă extremă de frig prelungit.

Doar modelul chinez CMA previzionează o iarnă cu ninsori abundente și temperaturi mult sub medie.

Acestea fiind spuse, meteorologii recomandă prudență în interpretarea prognozelor: deși semnalele actuale indică o iarnă mai rece decât media, certitudinea unor episoade extreme depinde de evoluția vortexului polar în următoarele săptămâni.