Vortexul polar care se formează acum ar putea aduce o iarnă cum România nu a mai avut din 1982

Un vortex polar aflat în dezvoltare deasupra Polului Nord ar putea dicta intensitatea și caracterul iernii din acest an, atrag atenția meteorologii. Fenomenul este unul rar, iar specialiștii îl compară cu cel observat în 1982, când România a fost lovită de ninsori abundente, temperaturi extrem de scăzute și zăpadă în cantități istorice.

Evoluție neașteptată a vortexului polar

În ultimele săptămâni, vortexul polar a prezentat o evoluție neașteptată. Spre deosebire de iernile recente, care au fost relativ blânde, cu doar câteva zile de ninsori și strat subțire de zăpadă, anul acesta se estimează că atmosfera s-ar putea destabiliza, aducând perioade de frig intens alternate cu valuri de temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului.

După valul de frig care a afectat deja România, prognozele arată că urmează câteva zile cu temperaturi peste medie. Această alternanță între frig și căldură nu este întâmplătoare: vortexul polar își modifică structura, iar presiunile atmosferice din zona Pacificului îi slăbesc temporar forța. Meteorologii explică faptul că atunci când vortexul este mai slab, aerul extrem de rece din nord poate coborî mai ușor spre zonele temperate, ceea ce înseamnă o iarnă mai geroasă pentru Europa Centrală și de Est, inclusiv România.

Această anomalie se resimte deja în termometre: fluctuațiile bruște de temperatură și alternanța între zile reci și zile mai calde indică modul în care vortexul polar va influența vremea în următoarele luni.

Ce arată istoricul meteorologic

Ultima dată când România a experimentat o iarnă similară a fost în 1982, când temperaturile au scăzut mult sub normele obișnuite, iar zăpada a acoperit aproape întreaga țară. Valurile succesive de frig și ninsori au paralizat circulația, iar oamenii s-au confruntat cu condiții extreme timp de mai multe săptămâni.

Meteorologii avertizează că, deși este prea devreme să se facă o prognoză exactă pentru întreaga iarnă, semnele preliminare indică o posibilitate crescută ca primii fulgi de nea să apară încă din a doua jumătate a lunii noiembrie, mai ales în zonele montane și la altitudini mai mari.

Pe lângă episoadele timpurii de zăpadă în zonele montane, se așteaptă ca sfârșitul lunii noiembrie să aducă un alt val de ninsori, similar celui înregistrat în anul 2024. Stratul de zăpadă ar putea fi consistent, mai ales în regiuni precum Carpații Orientali și Meridionali.

Meteorologii subliniază că vortexul polar și evoluția sa trebuie urmărite îndeaproape în următoarele săptămâni, pentru că de modul în care se stabilizează depind atât cantitățile de precipitații, cât și perioadele de frig extrem.