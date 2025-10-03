Vântul extrem de puternic a făcut daune uriașe în București și Ilfov. Bilanțul pagubelor în urma codului portocaliu

Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 09:44
de Daoud Andra

Noaptea de joi spre vineri a adus ploi și rafale violente de vânt în Capitală și județul Ilfov, fenomen meteorologic care a lăsat în urmă numeroase pagube. Sub incidența codului portocaliu de intensificări puternice ale vântului, valabil între 2 octombrie, ora 20:00 și 3 octombrie, ora 06:00, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) au avut o noapte de foc, cu zeci de solicitări într-un timp extrem de scurt.

Zeci de apeluri la 112 din cauza vremii

În doar câteva ore, pompierii au fost nevoiți să intervină la 36 de situații de urgență, cele mai multe în București. Rafalele au doborât arbori, au desprins elemente de construcție și au afectat cabluri electrice, lăsând în urmă un tablou general de haos pe străzile orașului.

Cele mai serioase probleme au fost în Capitală, unde s-au înregistrat 28 de cazuri. Dintre acestea, 20 au fost copaci căzuți, sub greutatea cărora au fost avariate nu mai puțin de 23 de autoturisme. Alte trei intervenții au vizat bucăți de construcții desprinse de pe fațade, punând în pericol locuitorii, iar cinci au fost legate de cabluri electrice afectate, care riscau să provoace accidente.

Și județul Ilfov a fost serios afectat, cu opt cazuri gestionate de pompieri. Șapte dintre acestea au vizat arbori prăbușiți, iar unul a fost provocat de elemente de construcție desprinse. Zonele Măgurele și Corbeanca au fost cele mai afectate, echipajele lucrând ore întregi pentru a elibera carosabilul și a înlătura pericolele pentru locuitori.

Vineri dimineață, pompierii încă erau pe teren pentru a gestiona urmările furtunii. Intervențiile au continuat pe strada Atomiştilor din Măgurele, unde bucăți de construcție amenințau să cadă, pe strada Novaci și aleea Călinești din București, unde copacii căzuți blocau traficul, dar și pe strada Reșița, unde un autoturism fusese serios avariat. În Corbeanca, pe strada Primăverii, un arbore căzut a afectat circulația rutieră.

Lista completă a pagubelor raportate de ISU

Potrivit bilanțului oficial, între orele 20:00 și 06:00, ISU București-Ilfov a înregistrat următoarele:

În București (28 de intervenții):

  • 20 de cazuri pentru arbori doborâți (23 de autoturisme avariate);
  • 3 cazuri pentru elemente de construcție desprinse;
  • 5 cazuri pentru cabluri electrice afectate.

În Ilfov (8 intervenții):

  • 7 cazuri pentru copaci căzuți;
  • 1 caz pentru element de construcție desprins.

Locațiile unde s-a intervenit:

  • Măgurele, str. Atomiştilor – elemente de construcție desprinse;
  • București, str. Novaci – copac în pericol de prăbușire;
  • București, aleea Călinești – copac căzut pe carosabil;
  • București, str. Reșița – copac prăbușit peste autoturism;
  • Corbeanca, str. Primăverii – copac doborât pe carosabil;
  • București: str. Albinești, str. Radu Constantin, șos. Ștefan cel Mare, Calea Moșilor, str. Iacob Negruzzi, aleea Someșul Cald, bd. Camil Ressu, Aleea Moldovița, Aleea Valea Bujorului, bd. Timișoara, Drumul Taberei, șos. Virtuții x șos. Uverturii, Piața Pache Protopopescu – cazuri de copaci sau elemente de construcție căzute ori pe cale să se desprindă;
  • Siliștea Ciolpani – stâlp în pericol de prăbușire;
  • Popeni-Leordeni – arbore căzut pe autoturism;
  • Splaiul Independenței – element de construcție care risca să se desprindă.

Intensitatea vântului a pus la grea încercare infrastructura și a generat pagube semnificative atât în Capitală, cât și în localitățile din jur. Autoritățile atrag atenția că astfel de fenomene extreme devin din ce în ce mai frecvente și recomandă populației să evite deplasările inutile pe durata codurilor meteo și să parcheze autoturismele cât mai departe de arbori sau clădiri vulnerabile.

