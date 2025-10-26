Vorbești la telefon fără semnal și fără Wi-Fi, doar prin Bluetooth, la kilometri distanță. Cum reușește Xiaomi să facă din imposibil posibil

Știi momentele acelea când ești la țară sau pe creastă, în drumeție, și fix când ai nevoie să suni nu ai semnal, iar de Wi-Fi nici vorbă? Iată că Xiaomi vine cu o soluție practică: pe modelele 15T și 15T Pro introduce „Offline Communication”, o funcție care permite convorbiri între două telefoane aflate la până la aproximativ 1,3 kilometri (15T) și 1,9 kilometri (15T Pro), fără semnal sau Wi-Fi, folosind doar Bluetooth Low Energy. Mai jos vă detaliem cum funcționează, ce poate și care sunt limitele reale.

Cum funcționează „fără rețea”: esența din spatele Bluetooth-ului

La bază, Xiaomi valorifică un mod al standardului Bluetooth 5.0 care pune accent pe robustețe, nu pe viteză. În loc să trimită audio la debit mare, telefoanele comprimă vocea și o transmit în pachete mai „rezistente” la distanță și interferențe. Asta ajută conexiunea să rămână stabilă acolo unde Bluetooth-ul „clasic” ar ceda rapid. Experiența pentru utilizator e gândită să semene cu un apel obișnuit: apelezi din interfața telefonului, conversația curge natural, fără buton de tip „apasă-și-vorbește”.

Câștigul vine cu compromisuri. Pentru a obține kilometri de acoperire în scenarii favorabile, se reduce viteza efectivă a transmisiei. E suficient pentru voce comprimată, dar nu te aștepta la calitatea și stabilitatea unei convorbiri pe 4G sau Wi-Fi, mai ales dacă apar obstacole serioase între interlocutori.

Cât de departe ajunge în viața reală și în ce condiții

Distanțele anunțate (circa 1,3–1,9 km) sunt valori ideale, măsurate în medii deschise, cu puține interferențe. În oraș, printre blocuri, sau în pădure deasă, raza scade vizibil. Totuși, chiar și când distanța maximă nu e atinsă, funcția poate fi diferența dintre „nu se poate deloc” și „putem vorbi scurt și clar”. E utilă în drumeții, în zone „albe”, la evenimente în spațiu deschis sau în orice situație în care infrastructura lipsește ori e suprasolicitată.

În forma actuală, „Offline Communication” funcționează doar între două dispozitive compatibile – adică Xiaomi 15T cu 15T sau 15T Pro cu 15T/15T Pro. Deocamdată nu există apeluri de grup, iar scopul e strict conversația unu-la-unu. Consumul energetic rămâne redus comparativ cu soluțiile radio cu putere mare, pentru că vorbim totuși de Bluetooth Low Energy.

Condiții de folosire și setări pe care trebuie să le bifezi

Ca să meargă, ambele telefoane trebuie să aibă: cartelă SIM introdusă, cont Xiaomi conectat, Bluetooth pornit și funcția activată în meniul de setări. Implicit, apelurile offline sunt permise între contacte salvate; poți relaxa această regulă dacă vrei să fii apelat și de persoane din afara agendei, cu riscul aferent de apeluri nedorite. Transmisiunea audio este criptată cap-la-cap, iar experiența e integrată natural în interfață, ca un apel obișnuit.

Este valabilă funcția și în România?

În România, funcția este disponibilă în principiu printr-un update OTA lansat începând cu 24 septembrie 2025, însă activarea depinde de regiunea software a telefonului tău. Verifici rapid în Setări (caută „Offline Communication”), asigurându-te că ai HyperOS la zi, cartelă SIM introdusă, contul Xiaomi conectat și Bluetooth pornit pe ambele dispozitive compatibile (15T/15T Pro). Dacă opțiunea nu apare, actualizarea nu a fost încă distribuită pentru varianta ta. Reține că funcția funcționează doar între două telefoane compatibile, nu suportă apeluri de grup și nu este destinată apelurilor de urgență.

Unde strălucește și de ce nu e „magie”

Punctele forte sunt evidente: autonomie bună, simplitate, independență de rețea și o curbă de învățare practic inexistentă. Exact în situațiile în care ai cel mai mult nevoie să transmiți un mesaj — pe munte, în călătorii, la festival sau în aglomerații — funcția poate salva planuri și timp. Nu e o tehnologie miraculoasă și nu înlocuiește rețelele celulare sau pe cele Wi-Fi, dar umple o „nișă” practică: convorbirea punctuală, off-grid, între două telefoane aflate relativ aproape.

În concluzie, Xiaomi 15T și 15T Pro deschid o direcție interesantă: aduc în mainstream o capabilitate „off-grid” care până acum trăia mai ales în zona de gadgeturi dedicate. Dacă ai două telefoane compatibile și aștepți update-ul potrivit, e o funcție pe care merită să o ai pregătită în buzunar — pentru acele momente când rețeaua te lasă exact atunci când ai mai mare nevoie de ea.