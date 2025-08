EXPERIENȚĂ Xiaomi 15 Ultra – când telefonul te transformă în fotograf și te uimește cu abilitățile ”tale”. Abia acum îți poți uita aparatul foto când ești în vacanță

În fiecare an, telefoanele devin din ce în ce mai abile când vine vorba de performanțe foto, dar o mare parte din acest salt tehnologic se datorează inteligenței artificiale și megapixelilor înghesuiți într-un spațiu infim. Xiaomi a mers într-o cu totul altă direcție cu noul său flagship pentru 2025, iar diferențele sunt evidente după primele cadre imortalizate. Xiaomi 15 Ultra poate fi considerat în mod autentic o cameră foto care întâmplător reușește să fie și unul dintre cele mai rapide telefoane ale momentului, dar accentul este cu siguranță pe modul impresionant în care te ajută să transformi chiar și cele mai banale momente în tablouri demne de pus pe perete. Nici măcar nu contează dacă respectivul perete are 5 x 5 metri, vei fi mândru de detalii, rezoluție, contrast, acuratețea culorilor, calitatea expunerii și, mai ales, lipsa zgomotului de imagine în condiții dificile de iluminare, inclusiv beznă.

Realist, este din ce în ce mai greu să te entuziasmezi la un smartphone în 2025, mai ales dacă iei în calcul numărul foarte mare de gadgeturi pe care am ocazia să le testez anual. Xiaomi 15 Ultra este însă o excepție notabilă de la regulă nu doar din prisma abilităților foto/video, ci a faptului că a fost creat de la zero cu acest scop în minte. Ar putea să fie un pic mai gros decât media telefoanelor de top ale momentului din cauza zonei de pe spate care găzduiește camerele foto, dar fiecare milimetru în plus este acolo cu un scop. Luând în calcul legile fizicii, în mod autentic, nu sunt convins că aceste performanțe ilustrate în imaginile și clipul de mai jos ar fi fost posibile fără senzorii de dimensiuni mari, mai ales cel principal, fără colaborarea cu Leica sau lentilele Vario Summilux. Toate conlucrează pentru echilibrul perfect între autenticitatea cromatică a rezultatelor și un nivel de detalii pe care nu sunt sigur că le-am mai văzut ieșite dintr-un smartphone. Este posibil să mă înșel, dar cu siguranță sunt șanse incredibil de mari că va juca în altă ligă, indiferent de telefonul pe care îl utilizezi în momentul de față.

Xiaomi 15 Ultra – specificațiile tehnice de top fac un telefon foarte capabil

Primul lucru pe care îl remarci, dincolo de aspectul spectaculos, este ansamblul fotografic cu patru camere Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.6/14-100 ASPH., gândit să acopere orice scenariu foto-video la care te-ai putea gândi. Ai la dispoziție camera principală de 50MP cu diafragmă f/1.63 (și stabilizare optică OIS), bazată pe senzorul LYT-900 și un unghi echivalent de 23mm, alături de un teleobiectiv de 50MP (f/1.8) cu focală de 70mm și posibilitatea de a face macro la doar 10cm. Completează echipa un periscop de 200MP la f/2.6, capabil de zoom optic 100mm și un câștig de lumină cu 136% mai mare față de generația anterioară, plus o ultra-wide de 50MP cu un unghi de 115° și diafragmă f/2.2, perfectă pentru peisaje largi. Nici selfie-urile nu sunt neglijate: camera frontală de 32MP (f/2.0) cu un câmp vizual de 90° aduce HDR și mod Portret, iar toate acestea funcționează pe baza noii tehnologii Xiaomi AISP 2.0, care include algoritmi avansați de fuziune a imaginii, gestionarea culorilor și ajustarea tonurilor în timp real.

La nivel de înregistrare video, Xiaomi 15 Ultra oferă 8K la 30fps, 4K până la 120fps (inclusiv Dolby Vision® și Log 10-bit la 60fps), totul cu stabilizare avansată și posibilitatea de a filma cinematic slow motion pe camera principală și pe teleobiectiv. Sistemul Master Videography combină OIS pe 4 axe cu EIS care folosește 20% mai mult din imaginea capturată pentru a compensa mișcările, așa că aproape că nu vei mai simți nevoia unui gimbal. În plus, modul Master Portrait îți permite să reglezi focalele între 23mm și 135mm, astfel că portretele vor avea un plus de rafinament și flexibilitate. Practic, telefonul poate deveni aliatul tău unic pentru cadre profesionale, fie că vrei instantanee macro, zoom intens sau filmări stabile chiar și la evenimente dinamice.

Designul este la fel de special precum componentele interne, cu o carcasă de aluminiu prelucrată CNC, protecție Xiaomi Shield Glass 2.0 și certificare IP68 împotriva apei și prafului. Cu dimensiuni de 161,3 x 75,3 x 9,35mm (sau 9,48mm pentru versiunea Silver Chrome) și o greutate de aproximativ 226-229g, Xiaomi 15 Ultra are acea zonă inconfundabilă pe spate, cu un decor de tip „vulcan” pentru camere. Este disponibil în trei culori – Black, White și Silver Chrome –, iar dacă îți dorești un plus de rafinament și autonomie la fotografii, există și un kit opțional Photography Kit Legend Edition, cu accesorii inspirate de lumea Leica: obturator detașabil, filtru de 67mm și baterie extra de 2000mAh.

În partea frontală regăsești un ecran generos All Around Liquid Display de 6,73 inci, cu rezoluție WQHD+ (3200 x 1440 pixeli, 522 ppi) și un impresionant vârf de 3200 niți, perfect pentru utilizare fără compromisuri în soare puternic. Panoul AMOLED suportă refresh rate variabil de la 1 la 120Hz, Dolby Vision®, HDR10+ și are un răspuns tactil de până la 300Hz. Este gândit să arate ireproșabil chiar și în soare puternic și, datorită certificării TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly), îți protejează ochii pe termen lung. Senzorul ultrasonic de amprentă e mai rapid și mai precis, chiar dacă degetul e umed sau murdar, iar modul 1Hz Always-active Display îți afișează notificările și ora în permanență, cu un consum minim de energie.

Sub „capotă”, Xiaomi 15 Ultra rulează pe un Snapdragon® 8 Elite construit pe 3nm, având 2 nuclee principale la 4,32GHz și 6 nuclee de performanță la 3,53GHz, susținute de o memorie LPDDR5X și stocare UFS 4.1 (în variante de 16GB RAM + 512GB/1TB). Bateria de 5410mAh (tip) e fabricată cu 10% conținut SiC, astfel încât să ofere o capacitate mare în dimensiuni reduse. Poți reîncărca rapid cu 90W HyperCharge sau wireless cu 80W, valori cu mult peste telefoanele de top de la Apple sau Samsung. Sistemul de operare Xiaomi HyperOS 2 aduce inovații semnificative prin Xiaomi HyperCore, HyperConnect și HyperAI. Aceste module acoperă de la optimizarea resurselor, la interconectivitatea cu alte dispozitive și o serie de funcții AI pentru redactare text, traducere și editare foto/video, transformând telefonul într-un adevărat birou mobil și studio de creație.

Xiaomi 15 Ultra – un telefon pentru poze și filmare la calitate superlativă

Pentru a-mi forma o opinie concludentă despre performanța foto/video a noului Xiaomi de top, împreună cu noul Xiaomi 15 Ultra am fost la piață, la grătar și în cetatea Sighișoara. Am încercat să-l utilizez într-o varietate foarte mare de scenarii, să profit la maxim de modurile de captură pe care le pune la dispoziție, dar, în același timp, să evit să modific manual prea mulți parametri. Nu de alta, dar face o treabă atât de grozavă și fără să te joci cu modul manual, încât ar fi păcat ca, din poziția de cititor, să trăiești cu impresia că ”da, ok, face poze bune dacă pierzi 5 minute prin setări pe care cei mai mulți nici nu le înțeleg”. Nu este deloc așa. Acest telefon nici măcar nu are un mod dedicat de noapte sau lumină redusă tocmai pentru că recunoaște automat gradul de dificultate al unei scene și automat te notifică să încerci să ții telefonul nemișcat pentru expunere prelungită.

Xiaomi 15 Ultra se descurcă impecabil în orice scenariu l-am testat, simplu și rapid, cu toți parametrii pe ”automat”. Culorile sunt vii, parcă peste medie, dar acuratețea cromatică se păstrează, atât pe ecranul telefonului, cât și pe un monitor de dimensiuni generoase. Spre deosebire de alte telefoane pe care le-am testat unde idea de HDR (High Dynamic Range/Plajă Dinamică Largă a culorilor) sau Ultra HDR se reflectă în culori care nu mai au nicio legătură cu realitatea, Xiaomi a făcut o treabă grozavă din acest punct de vedere. Efectiv ai impresia că te uiți la propriile amintiri printr-un geam bine spălat. Vorbim de un contrast puternic, dar detaliile nu se pierd niciodată, nici măcar în zonele supraexpuse sau sub expuse.

Este o bucurie să faci fotografii cu zoom din mână, unii ar zice chiar spectaculos. Să obții o fotografie utilizabilă, impresionantă, plină de detalii cu zoom 35X pare SF, dar niciodată nu am văzut ceasul din turnul cetății Sighișoara cu acest nivel de detalii. Nu contează scenariul pe care îl ai în minte sau particularitățile pe care vrei să le deslușești de la zeci sau chiar sute de metri distanță, nu am întâlnit niciun scenariu în care să mă saboteze noul Xiaomi 15 Ultra.

Pentru că selfie-urile au devenit o parte foarte importantă a existenței noastre, indiferent dacă ne place sau nu, două lucruri m-au entuziasmat în particular la acest smartphone. În primul rând, faptul că nu abuzează de inteligență artificială pentru a masca imperfecțiuni ale pielii mai mult sau mai puțin imaginare este un mare plus. În al doilea rând, chiar și condiții extreme de luminozitate, soare foarte puternic, lumină redusă sau sursă de lumină din spate, rezultatele au fost de fiecare dată foarte bune. S-a păstrat acuratețea detaliilor pe care am lăudat-o și mai sus, dar, în același timp, detaliile sunt foarte clare. Încețoșarea fundalului este naturală, organică. Tot vizavi de încețoșare sau defocus, în imaginile cu modul portret, rareori am avut impresia, la fel ca acum, de a obține rezultate similare cu un DSLR. Nu pare AI, indiferent dacă pui focusul pe primul sau al doilea plan, separația de fundal este atât de bine făcută, corectă, precisă, chiar și atunci când culorile predominante s-ar confunda între subiect și fond, încât, din nou, nu îmi amintesc să mai fi experimentat un astfel de rezultat, la un asemenea nivel, cu un smartphone.

Pe timp de noapte sau în alte condiții de lumină redusă, chiar și cu expunere prelungită din mână, culorile sunt naturale, zgomotul de imagine a lipsit cu desăvârșire în testele mele, iar rezultatul final nu pare în niciun moment artificial. Detaliile sunt acolo. În cazul rafturilor cu sticle, de exemplu, în aproape beznă, poți citi ce scrie pe etichete de la o distanță considerabilă.

Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition – când telefonul devine cu adevărat un aparat foto profesional

Îmi place să cred că am explicat destul de în detaliu de ce acest telefon ar putea fi cel mai bun pentru poze în 2025, pentru a merge și mai departe cu pasiunea ta pentru capturi foto/video, producătorul are o surpriză. Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition transformă complet experiența de utilizare a telefonului în fotografia avansată, grație unui design gândit pentru precizie și control. Kitul include un grip ergonomic cu buton de declanșare detașabil, suport pentru degetul mare și inel de zoom, toate inspirate din aparatura profesională. Prin portul USB-C, gripul se conectează direct la telefon, oferind latență redusă și control intuitiv pentru capturi clare cu o singură mână. Este o soluție ideală și un upgrade real pentru pasionații de fotografie care vor mai mult decât o simplă cameră de smartphone controlată cu un touchscreen.

Pe lângă ergonomie, kitul aduce un set de funcții rareori întâlnite în zona mobilă: manetă de zoom continuu, buton rotativ pentru controlul parametrilor de expunere (EV, ISO, shutter, white balance) și un buton dedicat pentru înregistrare video, complet personalizabil. Toate acestea sunt completate de un adaptor de filtru de 67 mm, compatibil cu ND-uri, polarizatoare și alte filtre fotografice, oferind libertate creativă avansată. În plus, finisajele metalice și inelul decorativ roșu adaugă un plus de rafinament vizual, conturând un pachet gândit atât pentru performanță, cât și pentru stil, atât pentru eficiență, cât și rezultate îmbunătățite

Legend Edition mai include o baterie de 2000 mAh integrată în grip, funcționând și ca power bank pentru sesiuni foto prelungite, fără întreruperi. Kitul respectă și standardul IP54 pentru rezistență la stropire și praf, iar interfața exclusivă „Fastshot” aduce un UI adaptat fotografiei stradale rapide. În esență, Xiaomi propune nu doar un accesoriu, ci o adevărată platformă profesională de creație mobilă, care redefinește granițele între smartphone și aparat foto dedicat.

Xiaomi 15 Ultra – concluzie

Xiaomi 15 Ultra este un telefon care reușește să transforme ideea de cameră foto mobilă într-o experiență completă, profesională și accesibilă oricui în același timp. Performanțele sale foto și video nu sunt doar impresionante, ci, dintr-un punct de vedere, revoluționare pentru ce poate însemna fotografia pe mobil în 2025. Combinarea unui senzor principal de 1 inch cu lentile Leica Vario-Summilux, suport pentru zoom optic de până la 200mm și o gamă largă de funcții AI avansate transformă acest telefon într-un instrument versatil, capabil să obțină rezultate superbe în orice condiții de lumină. Nu doar că scoate în evidență culorile și detaliile într-un mod autentic, dar o face fără intervenții complicate, în mod automat și intuitiv. Această naturalețe în rezultate este poate cel mai mare compliment pe care îl poți face unui telefon cu aspirații fotografice.

Totuși, ar fi o greșeală să-l consideri doar un smartphone pentru poze. Xiaomi 15 Ultra este și unul dintre cele mai rapide telefoane mobile al momentului, dacă nu cel mai sprinten, grație procesorului Snapdragon 8 Elite pe 3nm și sistemului Xiaomi HyperOS 2. Acest combo asigură nu doar o experiență de utilizare fluidă, ci și putere brută pentru sarcini complexe precum gamingul intensiv, editarea video în format 4K sau procesarea fotografiilor RAW. Dacă vrei un telefon complet, care să nu te limiteze în niciun scenariu, dar care să îți ofere și o cameră demnă de un aparat profesional, Xiaomi 15 Ultra este alegerea logică în 2025. Este, pur și simplu, telefonul care le face pe toate fără compromisuri.