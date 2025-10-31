Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 16:46
de Badea Violeta

Vom avea un final de săptămână cu temperaturi de vară, de până la 24 de grade. Anunțul ANM

METEO - VREME - ANM
Vom avea un final de săptămână cu temperaturi de vară, de până la 24 de grade. Anunțul ANM
Sfarsitul de saptamana aduce temperaturi de vara, pana la 24 de grade. Sursa foto: Profimedia

Sfârșitul de săptămână aduce în România temperaturi de vară, mult mai ridicate decât valorile obișnuite pentru această perioadă a anului. Directorul ANM, Elena Mateescu, a afirmat că noiembrie va debuta cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru primele zile ale lunii.

Ce valori termice ne așteaptă în weekend

Sfârșitul acestei săptămâni va aduce în România temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului, iar zilele vor fi în general însorite și plăcute.

Meteorologii estimează că maximele se vor încadra între 16° în nordul Moldovei și 24° în regiunile sud-vestice, precum Oltenia, Banat și Crișana. În Capitală, valorile vor atinge aproximativ 21-22°, oferind bucureștenilor câteva zile călduroase chiar în ultima parte a toamnei.

Vezi și:
Vremea se schimbă radical. Când se încălzeşte după valul de frig?
Fenomen meteo rar și periculos, observat în România. Avertismentul specialiștilor de la ANM

”Ieri am înregistrat 25° la Călărași, pragul unei zile de vară, și 23º în Capitală. Astăzi, ultima zi a lunii octombrie, va fi caracterizată de un ecart la scara întregii țări în ceea ce privește limitele valorilor maxime, între 16 până la 24°, cu 21-22° în Capitală.”, a declarat Elena Mateescu, director ANM, potrivit Antena 3 CNN.

Cum va fi vremea în primele zile ale lunii noiembrie

Chiar și luna noiembrie, ultima a toamnei, va fi caracterizată de temperaturi mai mari decât normalul perioadei, mai ales în prima decadă.

”Vorbim de temperaturi maxime de la 14° în nordul Moldovei până la 22-23º în Crișana, Banat, Oltenia, în sudul Moldovei, în Capitală, 20-21º și este posibil ca cel puțin până spre finalul primei decade a lunii noiembrie să vorbim de temperaturi cu mult peste normalul datei din calendar, cu mici variații de la o zi la alta, acestea încadrându-se între 14 până la 22-24°”, a precizat Elena Mateescu.

În ceea ce privește valorile minime, acestea vor fi negative doar în depresiuni, spre minus 3 – minus 4°C, în timp ce pe litoral sau în Dealurile de Vest se vor înregistra minime pozitive între 11 și 14°C. În Capitală, minimele vor fi între 4 și 9°C.

Ce fenomene meteorologice vor fi de interes

Ceața va fi un element de atenție în diminețile următoare, mai ales în zonele joase și în văi. Norii joși, responsabili pentru acest fenomen, vor continua să caracterizeze vremea în următoarea perioadă, afectând vizibilitatea și condițiile de trafic.

Meteorologii recomandă prudență în special în zonele unde valorile scad aproape de pragul înghețului dimineața și atenție sporită la condus în condiții de ceață. În rest, finalul de săptămână aduce zile însorite și plăcute, ideale pentru activități în aer liber, cu temperaturi apropiate de cele estivale.

Vremea se schimbă în noiembrie: doar primele zile vor avea temperaturi peste medie, spun meteorologii
Recomandări
Descoperiri științifice fundamentale care au schimbat lumea. Fără ele, nimic din ceea ce știi n-ar fi fost la fel
Descoperiri științifice fundamentale care au schimbat lumea. Fără ele, nimic din ceea ce știi n-ar fi fost la fel
Ce salariu a avut Oana Gheorghiu la Asociația Dăruiește Viața. Venitul noului vicepremier a stârnit reacții în coaliție
Ce salariu a avut Oana Gheorghiu la Asociația Dăruiește Viața. Venitul noului vicepremier a stârnit reacții în coaliție
Cele mai spectaculoase jocuri video de acțiune lansate în 2025
Cele mai spectaculoase jocuri video de acțiune lansate în 2025
Scurgere de informații: telefoanele Pixel pot fi sparte de Cellebrite – dar nu și dacă rulează GrapheneOS
Scurgere de informații: telefoanele Pixel pot fi sparte de Cellebrite – dar nu și dacă rulează GrapheneOS
Atacuri cibernetice de amploare în această țară: Hackerii au compromis instalațiile de apă și energie
Atacuri cibernetice de amploare în această țară: Hackerii au compromis instalațiile de apă și energie
Castelul Pelișor, sufletul Reginei Maria. Aici s-au născut două regine și un rege, aici a murit „inima” României
Castelul Pelișor, sufletul Reginei Maria. Aici s-au născut două regine și un rege, aici a murit „inima” României
Un angajat Distrigaz şi doi angajaţi ai firmei de revizie, arestaţi preventiv în cazul exploziei din Rahova. Cum se apără cei trei
Un angajat Distrigaz şi doi angajaţi ai firmei de revizie, arestaţi preventiv în cazul exploziei din Rahova. Cum se apără cei trei
Cum poți negocia reeșalonarea datoriilor la întreținerea de la bloc. Pașii legali pe care trebuie să îi urmezi
Cum poți negocia reeșalonarea datoriilor la întreținerea de la bloc. Pașii legali pe care trebuie să îi urmezi
Revista presei
Adevarul
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de închisoare prin prescripția dosarului
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Denise Rifai și Dan Alexa, noul cuplu din showbiz? Cum au fost surprinși cei doi, gesturile lor spun multe
Playtech Știri
Roxana Nemeș, dezvăluiri după ce a devenit mamă de gemeni. Soțul îi este alături la fiecare pas: „Împreună facem totul”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia care va primi un semn important de la univers
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...