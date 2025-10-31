Vom avea un final de săptămână cu temperaturi de vară, de până la 24 de grade. Anunțul ANM

Sfârșitul de săptămână aduce în România temperaturi de vară, mult mai ridicate decât valorile obișnuite pentru această perioadă a anului. Directorul ANM, Elena Mateescu, a afirmat că noiembrie va debuta cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru primele zile ale lunii.

Ce valori termice ne așteaptă în weekend

Sfârșitul acestei săptămâni va aduce în România temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului, iar zilele vor fi în general însorite și plăcute.

Meteorologii estimează că maximele se vor încadra între 16° în nordul Moldovei și 24° în regiunile sud-vestice, precum Oltenia, Banat și Crișana. În Capitală, valorile vor atinge aproximativ 21-22°, oferind bucureștenilor câteva zile călduroase chiar în ultima parte a toamnei.

”Ieri am înregistrat 25° la Călărași, pragul unei zile de vară, și 23º în Capitală. Astăzi, ultima zi a lunii octombrie, va fi caracterizată de un ecart la scara întregii țări în ceea ce privește limitele valorilor maxime, între 16 până la 24°, cu 21-22° în Capitală.”, a declarat Elena Mateescu, director ANM, potrivit Antena 3 CNN.

Cum va fi vremea în primele zile ale lunii noiembrie

Chiar și luna noiembrie, ultima a toamnei, va fi caracterizată de temperaturi mai mari decât normalul perioadei, mai ales în prima decadă.

”Vorbim de temperaturi maxime de la 14° în nordul Moldovei până la 22-23º în Crișana, Banat, Oltenia, în sudul Moldovei, în Capitală, 20-21º și este posibil ca cel puțin până spre finalul primei decade a lunii noiembrie să vorbim de temperaturi cu mult peste normalul datei din calendar, cu mici variații de la o zi la alta, acestea încadrându-se între 14 până la 22-24°”, a precizat Elena Mateescu.

În ceea ce privește valorile minime, acestea vor fi negative doar în depresiuni, spre minus 3 – minus 4°C, în timp ce pe litoral sau în Dealurile de Vest se vor înregistra minime pozitive între 11 și 14°C. În Capitală, minimele vor fi între 4 și 9°C.

Ce fenomene meteorologice vor fi de interes

Ceața va fi un element de atenție în diminețile următoare, mai ales în zonele joase și în văi. Norii joși, responsabili pentru acest fenomen, vor continua să caracterizeze vremea în următoarea perioadă, afectând vizibilitatea și condițiile de trafic.

Meteorologii recomandă prudență în special în zonele unde valorile scad aproape de pragul înghețului dimineața și atenție sporită la condus în condiții de ceață. În rest, finalul de săptămână aduce zile însorite și plăcute, ideale pentru activități în aer liber, cu temperaturi apropiate de cele estivale.