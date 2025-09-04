Volkswagen Passat și modelele BMW domină piața mașinilor rulate din România în 2025

Piața auto second-hand din România rămâne una dintre cele mai dinamice și, în același timp, problematice. Noile date publicate de compania carVertical arată care sunt cele mai căutate modele în prima jumătate a anului 2025, dar și cu ce riscuri se confruntă cumpărătorii atunci când aleg să achiziționeze o mașină rulată. Clasamentul confirmă tendințele din anii anteriori: mărcile germane continuă să fie preferatele românilor, dar în același timp se regăsesc și în fruntea listelor privind fraudele legate de kilometraj sau istoricul de daune.

Conform studiului carVertical, Volkswagen Passat rămâne cel mai popular model de pe piața auto second-hand, reprezentând 4,1% din totalul căutărilor efectuate pe platformă. În spatele său se află două modele de la BMW, Seria 5 (3,7%) și Seria 3 (3,4%), urmate de Volkswagen Golf (3,3%), Skoda Octavia (3,2%) și Audi A4 (3,1%). Topul este completat de Renault Mégane, Audi A6, Ford Focus și Nissan Qashqai.

Comparativ cu anul trecut, doar două modele au reușit să intre în clasament: Ford Focus și Nissan Qashqai, care au înlocuit Opel Astra și BMW X5. Această schimbare arată o orientare mai mare către mașinile compacte și SUV-urile de dimensiuni medii, preferate de românii care caută un compromis între confort, preț și costuri de întreținere.

Dominanța mărcilor germane este însă evidentă: Volkswagen, BMW și Audi acoperă cea mai mare parte a clasamentului. Expertul carVertical, Matas Buzelis, atrage atenția că această tendință nu se schimbă rapid și arată în continuare încrederea cumpărătorilor români în producătorii germani, chiar și atunci când vine vorba de vehicule rulate.

Riscul de fraudare a kilometrajului

Unul dintre cele mai mari pericole cu care te confrunți atunci când vrei să cumperi o mașină rulată în România este manipularea odometrului. Potrivit raportului carVertical, Volkswagen Passat se află în fruntea clasamentului și la acest capitol, 13,2% dintre mașinile verificate având kilometrajul dat înapoi. Aproape la fel de problematic este Audi A6, unde procentul ajunge la 13,1%.

Și alte modele populare, precum Audi A4, BMW Seria 5 și Volkswagen Golf, au procente cuprinse între 9% și 11% în ceea ce privește fraudele de kilometraj. În medie, 8,6% dintre mașinile din top 10 au suferit astfel de manipulări. Consecințele pentru cumpărători sunt majore: prețuri mult mai mari decât valoarea reală, dar și riscul de a achiziționa o mașină mai uzată decât pare la prima vedere.

Buzelis subliniază că fenomenul rămâne o problemă gravă la nivel european, cu pierderi economice de miliarde de euro anual. În lipsa unor măsuri eficiente din partea autorităților, responsabilitatea verificării revine cumpărătorilor. Un raport de istoric al vehiculului poate arăta exact dacă kilometrajul a fost manipulat și te poate ajuta să negociezi prețul sau să eviți complet o tranzacție riscantă.

Daunele ascunse și impactul asupra cumpărătorilor

Pe lângă manipularea odometrului, un alt risc semnificativ îl reprezintă istoricul de daune. Studiul carVertical arată că BMW Seria 5 este campion la acest capitol: 78,1% dintre mașinile verificate au avut daune în trecut. Situația nu este mai bună nici pentru BMW Seria 3, unde procentul ajunge la 74,2%, sau pentru Audi A6, cu 66,2%.

Volkswagen Golf și Volkswagen Passat se află și ele în topul modelelor cu multe daune raportate, depășind pragul de 60%. Chiar și modele aparent mai sigure, precum Renault Mégane sau Nissan Qashqai, nu sunt lipsite de probleme, procentele fiind de 43,6%, respectiv 36,2%.

Astfel de cifre arată că o mare parte dintre mașinile de pe piața second-hand au trecut prin accidente, iar reparațiile nu sunt întotdeauna realizate la standarde ridicate. Alegerea unor piese ieftine sau lucrările de slabă calitate pot afecta atât fiabilitatea, cât și siguranța vehiculului. De aceea, Buzelis recomandă ca orice cumpărător să facă o inspecție într-un service autorizat înainte de a semna contractul de vânzare.

Deși poate părea o cheltuială suplimentară de câteva sute de euro, verificarea profesională a unei mașini te poate salva de reparații costisitoare pe termen lung și îți oferă garanția că nu vei cumpăra un vehicul cu probleme ascunse.

Studiul carVertical arată încă o dată cât de vulnerabilă este piața auto second-hand din România și cât de ușor pot fi păcăliți cumpărătorii. Popularitatea unor modele precum Passat sau Seria 5 aduce cu sine nu doar avantajul de a găsi oferte numeroase, ci și un risc mai mare de fraudă. În lipsa unor reglementări stricte, singura soluție pentru a te proteja este să verifici cu atenție istoricul vehiculului și să nu faci compromisuri atunci când vine vorba de siguranța ta.