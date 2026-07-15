BMW le cere proprietarilor să-și țină mașinile departe de casă. Aproape 30.000 de hibride au risc de incendiu
BMW recheamă în service 29.119 automobile plug-in hybrid din Statele Unite, după identificarea unui defect care poate provoca un scurtcircuit și, în cazuri extreme, un incendiu. Proprietarii sunt sfătuiți să parcheze mașinile în exterior și departe de clădiri până la finalizarea reparației, potrivit documentelor publicate de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului din SUA (NHTSA), care a înregistrat campania cu numărul 26V441.
Problema nu este legată direct de bateria sistemului hibrid. Defectul se află la demarorul motorului termic. Apa poate ajunge la releul electric, unde provoacă în timp coroziune. Componenta se poate supraîncălzi chiar și după oprirea mașinii.
Ce modele BMW sunt afectate
Campania include patru versiuni plug-in hybrid din Seria 3, Seria 5 și Seria 7. Cele mai multe sunt exemplare BMW 530e iPerformance fabricate pentru anii de model 2018-2020. În total, 14.406 asemenea automobile sunt incluse în recall.
Lista continuă cu 7.852 de unități BMW 330e iPerformance din anii 2016-2018. Sunt vizate și 5.803 exemplare BMW 530e xDrive iPerformance din perioada 2018-2020, precum și 1.058 de automobile BMW 740Le xDrive iPerformance din anii 2017-2019.
Rechemarea se referă la mașini comercializate în Statele Unite. Ea nu confirmă automat că toate exemplarele similare din Europa sau România sunt afectate. Dacă deții unul dintre aceste modele, verifică seria VIN la un dealer autorizat BMW.
Nu este prima campanie amplă a constructorului german provocată de un posibil incendiu. Aproximativ două milioane de automobile BMW au fost vizate anterior de o rechemare în service, în acel caz din cauza unei defecțiuni la sistemul EGR.
De ce poate lua foc mașina chiar și oprită
Apa poate pătrunde în zona releului electric al demarorului. Coroziunea afectează conexiunile și poate împiedica pornirea normală a motorului. În anumite situații, apare un scurtcircuit, urmat de supraîncălzirea demarorului.
Riscul există atât în timpul deplasării, cât și atunci când automobilul este parcat cu motorul oprit. Din acest motiv, autoritățile americane recomandă păstrarea mașinii în aer liber. Vehiculul nu trebuie lăsat în garaj, lângă casă sau aproape de alte structuri.
Documentele campaniei nu impun oprirea completă a utilizării mașinii. Avertismentul oficial este „park outside”, nu „do not drive”. Totuși, problema trebuie rezolvată cât mai repede după primirea notificării.
Riscuri asemănătoare au apărut și la alți constructori. De exemplu, o amplă rechemare a unor mașini hibride Toyota a vizat un posibil scurtcircuit la cablajul motorului și pierderea puterii în timpul mersului.
Problema are legătură cu un recall mai vechi
BMW a rechemat în 2025 peste 196.000 de automobile cu o problemă asemănătoare la demaror. Campania respectivă includea modele cu motoare convenționale, precum 330i, 530i, Z4, X3 și X4, dar și unele exemplare Toyota Supra produse de BMW.
După lansarea acelei campanii, constructorul a continuat să urmărească vehiculele plug-in hybrid echipate cu motoare cu patru cilindri. Inginerii au analizat aproximativ 150 de demaroare recuperate din mașini aflate deja în circulație.
BMW a reexaminat și mai multe incidente raportate între 2024 și 2026. Investigația a dus la decizia din 1 iulie 2026 de a extinde măsurile și asupra modelelor PHEV. Compania precizează că nu are informații despre accidente sau persoane rănite din cauza acestui defect.
Numărul vehiculelor care ar putea dezvolta efectiv problema este considerat foarte mic. Totuși, consecințele posibile sunt suficient de grave pentru ca toate cele 29.119 automobile să fie verificate și reparate.
Ce trebuie să facă proprietarii
Soluția presupune înlocuirea completă a demarorului cu o versiune având un design îmbunătățit. Operațiunea va fi realizată gratuit în reprezentanțele BMW din Statele Unite. Scrisorile către proprietari sunt programate pentru 28 august 2026.
Din aceeași zi, seriile VIN afectate vor putea fi căutate în baza de date a autorității americane. Până atunci, proprietarii trebuie să respecte recomandarea de parcare în exterior și departe de clădiri.
Campania evidențiază și importanța verificării istoricului unui vehicul înainte de cumpărare. În special în cazul unei mașini rulate, o verificare a seriei VIN și a istoricului auto poate arăta dacă există campanii de rechemare, reparații importante sau daune ascunse.
Pentru proprietarii din România, informația trebuie tratată ca un semnal de verificare, nu ca o confirmare automată. Dacă ai un BMW 330e, 530e sau 740Le din anii menționați, contactează un service autorizat și solicită verificarea seriei de șasiu.