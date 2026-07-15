BMW le cere proprietarilor să-și țină mașinile departe de casă. Aproape 30.000 de hibride au risc de incendiu

Ce modele BMW sunt afectate

Campania include patru versiuni plug-in hybrid din Seria 3, Seria 5 și Seria 7. Cele mai multe sunt exemplare BMW 530e iPerformance fabricate pentru anii de model 2018-2020. În total, 14.406 asemenea automobile sunt incluse în recall.

Lista continuă cu 7.852 de unități BMW 330e iPerformance din anii 2016-2018. Sunt vizate și 5.803 exemplare BMW 530e xDrive iPerformance din perioada 2018-2020, precum și 1.058 de automobile BMW 740Le xDrive iPerformance din anii 2017-2019.

Rechemarea se referă la mașini comercializate în Statele Unite. Ea nu confirmă automat că toate exemplarele similare din Europa sau România sunt afectate. Dacă deții unul dintre aceste modele, verifică seria VIN la un dealer autorizat BMW.

Nu este prima campanie amplă a constructorului german provocată de un posibil incendiu. Aproximativ două milioane de automobile BMW au fost vizate anterior de o rechemare în service, în acel caz din cauza unei defecțiuni la sistemul EGR.

De ce poate lua foc mașina chiar și oprită

Apa poate pătrunde în zona releului electric al demarorului. Coroziunea afectează conexiunile și poate împiedica pornirea normală a motorului. În anumite situații, apare un scurtcircuit, urmat de supraîncălzirea demarorului.

Riscul există atât în timpul deplasării, cât și atunci când automobilul este parcat cu motorul oprit. Din acest motiv, autoritățile americane recomandă păstrarea mașinii în aer liber. Vehiculul nu trebuie lăsat în garaj, lângă casă sau aproape de alte structuri.

Documentele campaniei nu impun oprirea completă a utilizării mașinii. Avertismentul oficial este „park outside”, nu „do not drive”. Totuși, problema trebuie rezolvată cât mai repede după primirea notificării.