Viorica Dăncilă, dezvăluiri surprinzătoare la emisiunea lui Măruță. Critici la adresa lui Klaus Iohannis și atacuri la politicieni de top: „Îmi cerea demisia”

Fostul premier Viorica Dăncilă a fost invitată recent în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a intrat în jocul rubricii interactive, răspunzând la întrebări incomode, provocări cu sos iute și exerciții de imaginație. Într-un dialog care a durat peste 30 de minute, Dăncilă a făcut clasamente, a dat verdicte despre competența unor politicieni și a comentat felul în care vede comunicarea la nivelul cel mai înalt al puterii.

Viorica Dăncilă, relație tensionată cu Klaus Iohannis

Apariția Vioricăi Dăncilă în emisiunea lui Cătălin Măruță a adus o serie de declarații neașteptate și poziționări ferme față de actuala clasă politică. De la critici adresate lui Klaus Iohannis, până la verdicte tăioase despre competența unor miniștri și lideri de partid, Dăncilă a demonstrat că rămâne un personaj vocal pe scena publică din România.

Una dintre cele mai directe declarații a vizat colaborarea cu fostul președinte Klaus Iohannis. Dăncilă a mărturisit că, deși și-ar fi dorit o cooperare pentru binele țării, aceasta nu a existat.

„Am lucrat doi ani de zile cu domnul Iohannis, dar nu am făcut echipă. Era în interesul României să avem un dialog constructiv, însă după fiecare întâlnire, ieșea public și îmi cerea demisia. Nu mai știam ce să cred. Aveam numărul dumnealui de telefon, trebuia să discutăm chestiuni de securitate și politică externă. Astăzi, aleg să mă abțin chiar și să îl salut, nu vreau să îi piară zâmbetul din cauza mea”, a spus ironic fostul premier.

„Profund dezamăgită” de premierul Ilie Bolojan

Întrebată ce proverb românesc simte că i se potrivește cel mai mult, Viorica Dăncilă a ales varianta: „Spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești”, explicând că, în politică, oamenii ajung adesea să se asocieze cu cei care le împărtășesc ideile, chiar dacă nu întotdeauna au libertatea deplină de a alege.

Invitată să facă un top al politicienilor preocupați mai degrabă de propriul interes decât de bunăstarea românilor, Dăncilă a nominalizat trei nume sonore: Marcel Ciolacu, Paul Stănescu și Oana Țoiu. La capitolul „incompetență”, fostul premier a indicat-o din nou pe Oana Țoiu, actual ministru de Externe, dar și pe Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării.

„Îmi pare rău că e vorba de o femeie, mereu am susținut femeile în politică, dar realitatea trebuie spusă”, a precizat Dăncilă.

Întrebată dacă există un politician care o enervează în mod constant, Dăncilă a refuzat să vorbească despre nervi, dar a recunoscut că este „profund dezamăgită” de premierul Ilie Bolojan.