Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, dezvăluiri de suflet! Ce spune despre relația cu părinții ei și despre căsătorie

Violeta, fiica celebrei Andreea Marin și a lui Ștefan Bănică, și-a deschis sufletul pentru PLAYTECH. Pregătită să plece în Statele Unite să urmeze o carieră în drept, ca avocat, frumoasa puștoaică nu ascunde faptul că, dacă nu și-ar fi dorit să fie avocat, ar fi fost medic sau… actriță. Mai mult, ea a vorbit despre părinții ei, dar ș ice a moștenit de la fiecare în parte și, cu umor, ne-a mărturisit că, deși e îndrăgostită, se gândește la o căsătorie abia peste veo… 10 ani.

Te văd la Sirenele 3. Tu te vezi sirena? Ai putea să fii sirenă?

Poate în altă viață am și fost sirenă. Astăzi am venit să-mi susțin prietenii, pe Răzvan și pe Andra. Sunt foarte mândră de ei. Și m-am dorit să fiu aici, mă bucur că sunt aici. Abia aștept să văd filmul.

Ai văzut primul și al doilea film?

Nu am apucat să merg la primul și mă doare, efectiv, sufletul. Dar am fost la al doilea și am fost, cred că, singurul membru din audiență care s-a speriat atât de tare încât a urlat, la un moment dat, la premieră. Dar mi-a plăcut foarte tare și sunt foarte curioasă ce s eîntâmplă cu Selena (personajul din Sirenele jucat de Andra Gogan, n. red.).

Da, știi cum se numește sirena bărbat?

Nu…

Are și nume de zeu…

Tri ceva…, triton. Da, Triton. Triton, bravo! Nu eram sigură.

Mama ta, Andreea tot timpul te-a laudat când a fost vorba de școală. Cum stai acum cu școala? Ce se mai întâmplă în viața ta?

Păi acum am dat bacul, mi-am primit și rezultatele care au fost publicate. A ieșit foarte bine, sunt foarte fericită cu rezultatele pe care le-am primit. Și urmează să plec în mai puțin de o lună să încep facultatea în America, la Cornell University. Și cred că o să fie foarte bine.

Dar ce vrei să studiezi acolo?

Deci, practic, am un program de dinainte de Drept, care are patru ani, te formează și după aceea, la ei, Dreptul e ca un fel de master la noi. Deci, momentan aș vrea să fac asta, aș vrea să fac Dreptul.

Vrei să fii avocat, procuror sau judecător?

Avocat, preferabil. Mie îmi place să dezbat, îmi place să mă cert. E despre justiție, despre egalitate și toată lumea are nevoie de o persoană care să-i reprezinte, pur și simplu, pentru că simt nevoia să fie în justiție și, realitate, nu doar pentru că fac banii din chestia asta.

Ce te-ai fi făcut dacă nu erai avocat? Dacă nu voiai să devii avocat?

Doctor sau actriță, două cariere complet diferite (râde, n. red.).

Aici, aici vreau să ajung, că tatăl tău este totuși un actor celebru. E cântăreț celebru…

Nu pot să spun că sunt o mare actriță. Nu-i de parcă am încercat vreodată, dar normal că am o pasiune. Mi se pare că, nu știu, e ca o genă pe care o avem toți în familia Bănică. Îmi place foarte tare, e o pasiune de-a mea. Dar îmi place în același timp să scriu și să fac tot ce se legă de regie și cinematografie, așa că nu știu dacă m-aș pricepe mai mult pe partea de scris sau pe partea de actorie.

Dar pe partea de cântat?

Compun, dar nu sunt mare cântăreață.

Păi știu că ai urcat pe scenă chiar cu tatăl tău, nu?

De multe ori eu fac texte sau fac pur și simplu melodia unei piese și o arăt lui tata și o lucrăm împreună, doar că el o cântă. Pentru că eu pot doar să-i mimez așa, într-un fel, ce vreau să aud, dar nu pot să-i arăt ce vreau să aud.

Am înțeles. Cu cine ți se pare că semeni mai mult fizic și la caracter?

Aș spune că… fizic mai mult cu mama, pentru că-s fată. Și la vârsta mea, când ea avea vârsta mea, mi se pare că arătam la fel, pe acolo… La caracter cred că trebuie să fiu jumate-jumate, adică am clar din amândoi și să vede foarte tare. Nu aș putea să aleg.

De la tatăl tău ce ai luat?

Umorul. Și talentul muzical, clar. Rechea muzicală este de la tata. Nici eu, nici el nu putem citi note pe un portativ. Este un talent extraordinar. Dar avem simțul muzicii, să zic așa. Și, nu știu, pur și simplu personalitatea, filozofia vieții. Jumate de la mama, jumate de la tata, pe partea academică și pe partea de muncă. Tot ce face mama, mă regăsesc în tot ce face mama. Și după aia, în zilele astea, în viața de zi cu zi, mă regăsesc în atitudinile tatălui față de oameni, față de viață. Și sunt foarte fericită că am acest caracter de la amândoi.

Ai un frate mai mare, un frate mai mic, ca să spun așa. Cum te înțelegi cu ei?

Sunt prietenii mei cei mai buni. Chiar altă iar mă jucam cu fratele meu mai mic, Alexandru. Și eu am fost, ca să vezi, elicopter. Deci n-am fost persoana. Aveam un elicopter. Eu nu eram persoana. Aveam, efectiv, un elicopter foarte mare, de jucărie. Și mă duceam și mă alergam prin casă cu el și făceam tac-tac-tac-tac-tac-tac. Și mă pregăteam că-s elicopter ca să… El era monstru și trebuia elicopterul să bată monstru. Complicat.

Dar ,ă înțeleg foarte bine și cu fratele meu mai mare, cu Ștef. Cred că știe toată lumea deja. E persoana mea preferată de când sunt mică. Sunt foarte mândră de el pentru tot ceea ce face și chiar ne-am întors azi împreună de la munte.

N-ai fost la Beach, Please!?

Nu, nu am fost la Beach, Please.

Toată lumea a fost la Beach, please!

Dacă aș fi ca toată lumea, n-aș fi acolo unde sunt. (râde, n. red.). Nu-mi place. Nu-mi place chestiile astea. Sunt prea aglomerate, sunt prea mulți oameni. Nu-mi place muzica. N-am nimic neapărat cu festivalurie. Nu-mi place în general, dar depinde de muzică. Mie nu-mi place deloc genul acela de muzică și nici atmosfera. Te înțeleg perfect. Nici mie.

Ce-ți dorești de la viața?

Vreau să fiu fericită. Nu neapărat bogată, nu neapărat cu mulți prieteni. Pur și simplu fericită. Să fiu într-un loc frumos, cu multă natură și să fiu apropiată de familie tot timpul.

Ce e fericirea pentru tine?

Înseamnă să fii cu oamenii potriviți în jurul tău și să ai de învățat de la cei oameni în fiecare zi.

Îmi povestea acum multe luni în urmă mama ta, Andreea, că ai avea o persoană deosebită în viața ta. Mai este de actualitate?

Este de mai mult de un an și jumătate. Este viața mai intimă și prefer să nu vorbesc despre asta foarte mult. Și apreciez că respectați, mai ales toată presa respectă lucrul acesta. Dar încă suntem împreună și ne iubim foarte mult.

Căsătorie?

Am 17 ani. Mă întrebi în 10 (râde, n. red.). Dar, Doamne-Ajută!