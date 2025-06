Fiica Andreei Marin, emoţionată pentru plecarea în SUA. Violeta, aşteptată de iubit: „Este la inginerie acolo de un an deja”

Violeta Bănică, fiica celebrilor Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr, se pregătește pentru una dintre cele mai mari schimbări din viața sa: plecarea la studii în Statele Unite. Adolescentei i se citesc emoțiile pe chip, însă este nerăbdătoare să-și construiască un viitor departe de România. Într-un interviu acordat recent, tânăra a dezvăluit detalii intime despre relația ei și planurile dincolo de Ocean.

La scurt timp după ce a absolvit liceul, Violeta Bănică a intrat într-un carusel de emoții: despărțirea de familie, prietenii lăsați în urmă și începutul unei noi etape în viață. Cu toate acestea, spune că este pregătită pentru provocările care o așteaptă.

”Absolvirea a fost un moment foarte emoționant. Încă nu am procesat, încă mă țin foarte strâns de tot ceea ce înseamnă școala și colegii mei. Eu plec în State într-o lună și jumătate și, din nou, încă nu am procesat nimic.

E o schimbare uriașă, trebuie să fiu mult mai independentă. Eu acum o rog pe mama să facă orice. Trebuie să învăț să mănânc sănătos, să fac sport, fără să mă sune mama.

Oricum, mama o să fie mereu la telefon. Sunt destul de anxioasă, am emoții mari, dar am și un entuziasm mare. Vreau să văd cum e să am un start nou, să văd cum e să nu fii fiica cuiva…”, a spus Violeta pentru Cancan.