Andreea Marin şi Ştefan Bănică Jr., motiv mare de mândrie. Violeta a îmbrăcat roba de absolvire a liceului. Foto

Este o perioadă încărcată de emoții pentru Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr. Fiica lor se pregătește pentru absolvirea liceului, iar recent a făcut o ședință foto îmbrăcată în robă și cu tocă pe cap.

Violeta Bănică se pregătește pentru absolvirea liceului

Chiar dacă mai sunt câteva săptămâni până la finalul anului școlar, absolvenții de liceu se confruntă cu mari emoții. Până la BAC, aceștia fac ședințe foto pentru albumul de absolvire și se pregătesc pentru balul de final de liceu. Printre absolvenții din 2025 se numără și Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr.

Adolescenta a făcut o ședință foto îmbrăcată în robă de absolvire și cu tocă pe cap, alături de colegii ei. Violeta a publicat o fotografie și pe Instagram, chiar dacă momentul absolvirii propriu-zise va fi abia peste câteva săptămâni.

Violeta Bănică are deja motive mari de mândrie, deși nici nu a încheiat încă liceul. Tânăra, care a împlinit recent 17 ani, a fost acceptată la una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Statele Unite – Universitatea Cornell, în cadrul College of Arts and Sciences.

Andreea Marin, cea mai mândră mamă

Andreea Marin a împărtășit recent cu publicul ei o veste care i-a umplut sufletul de bucurie: acceptarea Violetei la universitatea visurilor ei. Cu emoție sinceră, fosta prezentatoare a mărturisit: „Aseară, am trăit o bucurie imensă. Ana Violeta Bănică, copil drag, muncitor și cu suflet mare, îți mulțumesc pentru toată pasiunea și efortul tău. Sunt atât de mândră de tine!”

„Are mintea ageră și este foarte bine structurată în gândire, așa cum sunt și eu. Îi doresc doar sănătate, în rest, am făcut tot ce am putut ca să-i ofer aripi să zboare spre viitor. Știe deja că drumul ei depinde și de cât efort și câtă imaginație va pune în ceea ce face. Să-i fie bine, cu voia lui Dumnezeu!”, spunea vedeta, într-un interviu. „Am fost în America o săptămână, am văzut că totul e în regulă, am văzut colegii și condițiile de trai într-un campus al lor în care chiar au de toate, așa că m-am mai liniștit ca părinte. Trebuia să ajung să văd care e treaba. Am fost acolo prima oară împreună. Violeta este acum prioritatea mea. După Paște voi fi alături de fiica mea cât mai mult, va urma apoi Bacalaureatul, dar nu îmi fac probleme, știu că este foarte bine pregătită, a învățat enorm, așa a și intrat la această facultate de prestigiu din America, însă tot am emoții. Nu cred că suntem pregătiți niciodată să ne plece copiii de acasă, dar căutăm să îi susținem, aceasta este prioritatea, dar nu este ușor!”, a spus recent Andreea Marin despre fiica ei, pentru Click!

La rândul ei, Violeta vorbește cu recunoștință despre sprijinul primit acasă: „Cel mai prețios sfat de la mama a fost: ‘Fii tu însăți!’ – și cred că asta a contat cel mai mult.”