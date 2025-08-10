“Vinul din miere”, una dintre cele mai vechi băuturi din lume, preferata dacilor. Unde se poate găsi astăzi și cum se prepară

Într-o lume a băuturilor rafinate și a cocktailurilor moderne, există o licoare străveche a cărei istorie se pierde în negura timpului, direct legată de mituri și civilizații dispărute. Cunoscută sub numele de hidromel, această băutură, numită adesea și „vin de miere,” a fost preferata dacilor și a zeilor din mitologiile antice. Cu un gust inconfundabil, dulce și acidulat, hidromelul este o băutură alcoolică cu un conținut ridicat de alcool, ce fascinează prin simplitatea sa și prin povestea pe care o poartă cu sine.

O istorie la fel de veche ca mierea

Hidromelul, un nume derivat din franceză (hydromel), care la rândul său provine din latinescul hydromeli (format din cuvintele grecești hydor – apă și meli – miere), este o băutură a cărei rețetă simplă a rezistat testului timpului. În limba română, în perioada veche, era cunoscută și sub numele de mied, un termen cu origini în sanscrită (madhu). Acesta este o licoare cu un conținut ridicat de alcool, de aproximativ 12,5%, caracterizată prin gustul său plăcut, dulce și acrișor, și un parfum subtil.

Prepararea sa este una ancestrală, bazată pe un proces natural de fermentație alcoolică a unui amestec de apă, miere și polen, cules de albine. Simplitatea ingredientelor subliniază legătura strânsă a acestei băuturi cu natura și cu tradițiile vechi, dinainte de apariția vinului de struguri, așa cum îl cunoaștem astăzi.

O băutură cu statut divin

Istoria hidromelului este strâns legată de mitologie și de credințele populare. Gustul său plăcut și acrișor, alături de proprietățile sale euforice, au făcut ca această băutură să fie identificată cu ambrozia, nectarul divin cu care se hrăneau zeii din mitologia greacă. În lumea antică, hidromelul nu era doar o băutură, ci un simbol al puterii și al nemuririi. Acest statut de „băutură divină” nu se limitează doar la greci, ci este regăsit și în mitologia germanică, unde hidromelul era la fel de prețuit.

Această percepție a transformat hidromelul într-o băutură ceremonială, folosită în ritualuri și sărbători. Pentru daci, care foloseau mierea în nenumărate scopuri, de la hrană la leacuri, hidromelul reprezenta o componentă vitală a culturii lor, un simbol al bogăției pământului și al măiestriei albinelor. Consumul său era un ritual al comuniunii cu natura și cu divinitatea.

Miedul în prezent: Unde se găsește și cum se prepară

Deși nu mai este la fel de populară ca în Antichitate, hidromelul a început să își recâștige popularitatea în rândul pasionaților de tradiții și de băuturi artizanale. Gustul său unic, care combină dulceața mierii cu notele acidulate ale fermentației, îl face o alternativă interesantă la vinul tradițional. Poate fi găsit în magazinele de specialitate, în piețele tradiționale sau chiar în mediul online, la producători mici și dedicați, care au reînviat rețete vechi, respectând procesul natural de preparare.

Pentru cei curioși să încerce să prepare hidromel acasă, rețeta rămâne la fel de simplă ca acum mii de ani: un amestec de apă și miere, cu adaos de polen, lăsat la fermentat. Este un proces care necesită răbdare, dar rezultatul este o licoare cu o personalitate aparte, care te transportă înapoi în timp, la sărbătorile dacilor și la mesele zeilor.