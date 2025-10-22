Temperaturi neobișnuite în luna noiembrie 2025. Vreme de primăvară în loc de iarnă în mai multe regiuni

România se confruntă în toamna acestui an cu un fenomen meteorologic tot mai frecvent în ultimii ani: temperaturi anormal de ridicate pentru perioada calendaristică. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea din următoarele săptămâni va fi mai degrabă de primăvară decât de început de iarnă, cu valori termice peste mediile obișnuite și precipitații mai puține decât normalul pentru luna noiembrie.

Temperaturi ridicate la final de octombrie

Conform prognozei emise de ANM și bazate pe datele Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), perioada până la mijlocul lunii noiembrie 2025 va fi caracterizată de temperaturi ușor mai ridicate decât cele specifice anilor anteriori. Estimările au fost făcute prin compararea abaterilor față de media perioadei 2005–2024, însă specialiștii atrag atenția că fenomenele extreme, precum episoadele scurte de ploi torențiale sau viscole, nu pot fi prevăzute cu exactitate prin acest tip de analiză.

În intervalul 20–27 octombrie, România va avea temperaturi mai ridicate decât media multianuală, mai ales în vestul țării, unde maximele urcă frecvent peste 20 de grade Celsius. În nord-vest, regimul pluviometric este ușor excedentar, dar în restul regiunilor ploile sunt rare, iar deficitul de umiditate se accentuează treptat în zonele de câmpie.

Pentru săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie, meteorologii estimează că întreg teritoriul României va înregistra temperaturi mai mari decât cele normale pentru această perioadă. Deși ne apropiem de luna care în mod obișnuit aduce primele episoade de ninsoare, vremea rămâne blândă și stabilă. Precipitațiile se vor situa în jurul valorilor normale, fără semne de fenomene severe.

Tendință de încălzire până la jumătatea lunii noiembrie

În intervalul 3–10 noiembrie, temperaturile medii vor continua să fie ușor mai ridicate decât cele caracteristice, iar în sud, sud-vest și est se vor înregistra precipitații mai puține. Regimul pluviometric deficitar ar putea afecta solul agricol, care are nevoie de rezerve de apă înaintea iernii.

Pentru ultima săptămână analizată, 10–17 noiembrie, estimările ANM indică o continuare a acestei tendințe. Valorile termice se vor menține peste normele climatologice în toate regiunile, iar precipitațiile vor fi, în general, reduse. Cu alte cuvinte, mijlocul lunii noiembrie 2025 va aduce în România o vreme neobișnuit de caldă, mai degrabă specifică lunii martie.

Meteorologii subliniază că aceste abateri nu reprezintă un fenomen izolat, ci fac parte dintr-un context mai amplu de schimbări climatice care influențează tot mai evident clima României. Astfel, iarna pare să-și întârzie debutul, iar noiembrie se transformă, treptat, într-o lună cu aspect de primăvară timpurie – un semnal clar al transformărilor climatice pe care le resimțim cu toții.