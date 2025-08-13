Vine de la creatorii John Wick și o vei vedea pe Netflix. Ce știm despre animația „Splinter Cell: Deathwatch”, cu Liev Schreiber

Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 09:56
de Iulia Kelt

După o pauză de 12 ani de la ultima apariție într-un joc video, Sam Fisher, protagonistul francizei Tom Clancy’s Splinter Cell, revine pe ecrane într-o nouă producție animată realizată de Netflix.

Serialul, numit „Splinter Cell: Deathwatch”, îl va avea pe actorul Liev Schreiber în rolul vocal principal, înlocuindu-l pe Michael Ironside, cel care a interpretat personajul în majoritatea jocurilor seriei.

Platforma de streaming a publicat recent o imagine oficială direct din producție, în care Fisher apare purtând celebrele sale ochelari de vedere pe timp de noapte.

Premiera este programată pentru această toamnă, iar primele imagini în mișcare au fost prezentate încă de anul trecut, în cadrul evenimentului Geeked Week.

Echipa creativă și câteva cuvinte despre direcția narativă a „Splinter Cell: Deathwatch”

Scenariul și producția Splinter Cell: Deathwatch sunt semnate de Derek Kolstad, co-creator al francizei cinematografice John Wick.

Într-o declarație pentru Collider, Kolstad a explicat că noul serial își propune să respecte moștenirea jocurilor Splinter Cell, dar și să ducă povestea în direcții noi, abordând dileme psihologice și morale care conturează adevărații eroi.

„Indiferent dacă ești un jucător vechi sau descoperi acum universul lui Sam Fisher, seria își dorește să ofere o aventură captivantă și o perspectivă mai profundă asupra complexităților spionajului modern”, a spus Kolstad, potrivit GameSpot, adăugând că, dincolo de mesaj, producția promite să fie extrem de antrenantă pentru spectatori.

Contextul francizei: ce proiecte anterioare au făcut istorie?

„Splinter Cell: Deathwatch” apare după mai multe încercări de adaptare a francizei în alte formate. Proiectul unui film live-action a fost anulat anul trecut, după ani de stagnare în dezvoltare.

În 2022, spre exemplu, BBC Radio a lansat piesa audio Splinter Cell: Firewall, în care Andonis Anthony i-a dat voce lui Fisher.

În ceea ce privește jocurile, ultima lansare majoră din serie a fost Splinter Cell: Blacklist, apărută în 2013 și recent actualizată de Ubisoft cu realizări pe platforma Steam.

Noul serial Netflix marchează astfel o revenire importantă a unuia dintre cele mai îndrăgite personaje din lumea jocurilor video, de data aceasta într-un format animat.

Rămâne de văzut cât de mult va reuși să atragă atenția publicului și, mai ales, dacă va merita să fie urmărit.

