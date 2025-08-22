Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
22 aug. 2025 | 19:49
de Badea Violeta

Vijeliile puternice provoacă haos în țară: copaci doborâți, mașini distruse și elemente de construcție desprinse

Actualitate
Vijeliile puternice provoacă haos în țară: copaci doborâți, mașini distruse și elemente de construcție desprinse
Vijeliile puternice fac ravagii in tara

Vremea rea lovește din nou România, aducând cu ea vijelii violente, ploi torențiale, grindină și descărcări electrice. Fenomenele extreme au provocat astăzi haos în mai multe județe, iar autoritățile au transmis deja primele date oficiale despre pagube. În același timp, rețelele sociale s-au umplut de imagini și filmări spectaculoase surprinse de localnici.

Copaci prăbușiți și autoturisme avariate în Capitală

Bucureștiul s-a aflat printre zonele cel mai grav afectate de furtună. Rafalele de vânt au pus la pământ numeroși copaci și au desprins bucăți de construcții, blocând temporar circulația și avariind mai multe mașini. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a raportat intervenții în zeci de puncte din oraş:

1. Strada Oboga – copac căzut
2. Strada Teiuş – copac căzut pe autoturism
3. Aleea Mladinovici Dragoş – 2 copaci căzuți pe autoturism
4. Strada Straja – copac căzut
5. Intrarea Făgeţelu – copac căzut pe autoturism
6. Calea Rahovei – copac căzut pe autoturism
7. Aleea losif Hodos – copac căzut pe autoturism
8. Aleea Niculițel – copac căzut pe carosabil
9. Calea Dudești – copac căzut pe linia de tramvai
10. Şoseaua Berceni – elemente de construcție desprinse
11. Calea Floreasca – copac căzut pe mașină
12. Şoseaua Alexandria – elemente de construcţie desprinse
13. Strada Valea lalomiței – copac căzut pe carosabil
14. Strada Istriei – copac căzut
15. Strada Mureşanu Andrei – copac căzut

Vezi și:
Vijelie puternică anunțată în județul Ilfov și în București. Mesaje RO-Alert pentru locuitori: ”Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție”
Ploi torențiale și vijelii în toată țara. ANM a emis cod portocaliu și galben de furtuni pentru următoarele ore

Efectele furtunii au dus la întârzieri în transportul public și la pagube materiale însemnate, iar pompierii au rămas mobilizați pentru gestionarea situației.

Grindină masivă și imagini dramatice în alte județe

Nici restul țării nu a fost ferit de manifestările violente. În Covasna, la Întorsura Buzăului, s-a înregistrat o grindină de mari dimensiuni, surprinsă într-un clip distribuit de pagina Meteoplus. Bucățile de gheață, de câțiva centimetri, au lovit cu putere solul și acoperișurile caselor.

În Teleorman, mai exact la Roșiorii de Vede, locuitorii au fotografiat un cer complet înnegrit, care a acoperit orașul, însoțit de fulgere frecvente și rafale de vânt ce au creat o atmosferă de furtună apocaliptică.

Vijeliile puternice provoaca haos in tara

Postare Meteoplus/Facebook

Cod portocaliu de vreme severă în Vrancea

Meteorologii au emis un cod portocaliu de furtuni puternice, valabil pe 22 august 2025, între orele 19:40 și 20:30, pentru mai multe localități din județul Vrancea, printre care Focșani, Odobești și Gugești.

Avertizarea prevede: ”Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, intensificări ale vântului (50…70 km/h), grindină de medii dimensiuni (2…3 cm), descărcări electrice”.

Autoritățile le cer oamenilor să evite deplasările și să se adăpostească în spații sigure până la încetarea fenomenelor periculoase, pentru a preveni accidentele și pagubele suplimentare.

Nu scăpăm de caniculă nici în prima lună de toamnă. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Recomandări
Astronomii au descoperit o lună ascunsă care orbitează Uranus, cu ajutorul telescopului James Webb
Astronomii au descoperit o lună ascunsă care orbitează Uranus, cu ajutorul telescopului James Webb
Șeful OnlyFans câștigă peste 1,9 milioane $ pe zi, averea i s-a dublat și site-ul ar putea fi vândut cu 8 miliarde
Șeful OnlyFans câștigă peste 1,9 milioane $ pe zi, averea i s-a dublat și site-ul ar putea fi vândut cu 8 miliarde
Cele mai bune jocuri pe Game Pass în 2025: de la RPG-uri spectaculoase la puzzle-uri indie
Cele mai bune jocuri pe Game Pass în 2025: de la RPG-uri spectaculoase la puzzle-uri indie
Cum arată drumul spre mare în noul tren Alstom Coradia. Faci două ore din București până în Constanța, dar există un dezavantaj
Cum arată drumul spre mare în noul tren Alstom Coradia. Faci două ore din București până în Constanța, dar există un dezavantaj
De ce o simplă plimbare în natură îți poate reface atenția, ce spun oamenii de știință
De ce o simplă plimbare în natură îți poate reface atenția, ce spun oamenii de știință
O șoferiță în vârstă de 66 de ani a produs un accident cu 4 mașini, lângă Timișoara. Mai multe persoane au ajuns la spital
O șoferiță în vârstă de 66 de ani a produs un accident cu 4 mașini, lângă Timișoara. Mai multe persoane au ajuns la spital
Yoga intens, cel mai eficient exercițiu pentru un somn de calitate, arată un studiu amplu. Cum funcționează
Yoga intens, cel mai eficient exercițiu pentru un somn de calitate, arată un studiu amplu. Cum funcționează
Night Always Comes, filmul de pe Netflix care surprinde lupta pentru supraviețuire într-o lume dură
Night Always Comes, filmul de pe Netflix care surprinde lupta pentru supraviețuire într-o lume dură
Revista presei
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o stradă din Calafat
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 23 august 2025. Zodia care va suferi cumplit, o persoană dragă o va trăda
Playtech Știri
Cum reușesc să treacă Laura Cosoi și soțul ei peste tensiunile din cuplu. Vedeta, surprinsă de o admiratoare chiar după o discuție aprinsă cu tatăl fetițelor ei: „Cu lacrimi înghițite”
Playtech Știri
Bicarbonat de sodiu vs. praf de copt: Care este diferența și când se folosește fiecare?
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou