Vijeliile puternice provoacă haos în țară: copaci doborâți, mașini distruse și elemente de construcție desprinse

Vremea rea lovește din nou România, aducând cu ea vijelii violente, ploi torențiale, grindină și descărcări electrice. Fenomenele extreme au provocat astăzi haos în mai multe județe, iar autoritățile au transmis deja primele date oficiale despre pagube. În același timp, rețelele sociale s-au umplut de imagini și filmări spectaculoase surprinse de localnici.

Copaci prăbușiți și autoturisme avariate în Capitală

Bucureștiul s-a aflat printre zonele cel mai grav afectate de furtună. Rafalele de vânt au pus la pământ numeroși copaci și au desprins bucăți de construcții, blocând temporar circulația și avariind mai multe mașini. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a raportat intervenții în zeci de puncte din oraş:

1. Strada Oboga – copac căzut

2. Strada Teiuş – copac căzut pe autoturism

3. Aleea Mladinovici Dragoş – 2 copaci căzuți pe autoturism

4. Strada Straja – copac căzut

5. Intrarea Făgeţelu – copac căzut pe autoturism

6. Calea Rahovei – copac căzut pe autoturism

7. Aleea losif Hodos – copac căzut pe autoturism

8. Aleea Niculițel – copac căzut pe carosabil

9. Calea Dudești – copac căzut pe linia de tramvai

10. Şoseaua Berceni – elemente de construcție desprinse

11. Calea Floreasca – copac căzut pe mașină

12. Şoseaua Alexandria – elemente de construcţie desprinse

13. Strada Valea lalomiței – copac căzut pe carosabil

14. Strada Istriei – copac căzut

15. Strada Mureşanu Andrei – copac căzut

Efectele furtunii au dus la întârzieri în transportul public și la pagube materiale însemnate, iar pompierii au rămas mobilizați pentru gestionarea situației.

Grindină masivă și imagini dramatice în alte județe

Nici restul țării nu a fost ferit de manifestările violente. În Covasna, la Întorsura Buzăului, s-a înregistrat o grindină de mari dimensiuni, surprinsă într-un clip distribuit de pagina Meteoplus. Bucățile de gheață, de câțiva centimetri, au lovit cu putere solul și acoperișurile caselor.

În Teleorman, mai exact la Roșiorii de Vede, locuitorii au fotografiat un cer complet înnegrit, care a acoperit orașul, însoțit de fulgere frecvente și rafale de vânt ce au creat o atmosferă de furtună apocaliptică.

Cod portocaliu de vreme severă în Vrancea

Meteorologii au emis un cod portocaliu de furtuni puternice, valabil pe 22 august 2025, între orele 19:40 și 20:30, pentru mai multe localități din județul Vrancea, printre care Focșani, Odobești și Gugești.

Avertizarea prevede: ”Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, intensificări ale vântului (50…70 km/h), grindină de medii dimensiuni (2…3 cm), descărcări electrice”.

Autoritățile le cer oamenilor să evite deplasările și să se adăpostească în spații sigure până la încetarea fenomenelor periculoase, pentru a preveni accidentele și pagubele suplimentare.