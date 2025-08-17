Furtuni violente în România: peste 2.200 de oameni fără curent în Harghita. Grindină uriașă în Maramureș și Hunedoara

Peste 2.200 de locuitori din județul Harghita au rămas fără curent electric în urma furtunilor puternice de duminică, care au avariat 30 de posturi de transformare. Problemele au apărut în patru localități, iar echipele de intervenție lucrează pentru remedierea avariilor. În același timp, grindina de mari dimensiuni a lovit județele Maramureș și Hunedoara, iar meteorologii avertizează că riscul de furtuni și inundații rămâne ridicat în peste 20 de județe.

Peste 2.200 de consumatori afectați în Harghita

Conform datelor transmise, cele mai afectate zone sunt Gălăuţaş, Bilbor, Sărmaş (parțial) și municipiul Topliţa, unde 2.208 utilizatori au rămas fără energie electrică. Echipele furnizorului de energie electrică intervin pentru remedierea defecţiunilor.

Coduri portocalii de vreme severă și hidrologie

Judeţul Harghita se află sub Cod portocaliu de furtuni, cu ploi abundente ce pot atinge 60 l/mp, descărcări electrice, vijelii cu rafale de până la 90 km/h şi grindină. Situaţia este agravată și de avertizările hidrologice: Cod portocaliu pe râul Bistricioara, unde sunt posibile viituri și depășiri ale cotelor de inundație, și Cod galben pe Trotuş, Mureş, Olt, Târnave şi Homorod.

Grindină de mari dimensiuni în Maramureș și Hunedoara

Fenomenul extrem nu s-a limitat doar la Harghita. În Maramureș și Hunedoara, localnicii au raportat căderi de grindină de mari dimensiuni, unele bucăți având între 3 și 5 cm. Meteorologii avertizează că furtunile violente pot continua, mai ales în Transilvania, Moldova și zonele montane.

Ministerul Mediului a anunțat că echipele operative sunt deja în teren, în județele vizate de avertizările meteo. Scopul acestora este de a preveni și de a limita efectele fenomenelor extreme, care ar putea provoca pagube semnificative în următoarele ore.