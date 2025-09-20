VIDEO: Ochelarii cu inteligență artificială dau rateu fix când Zuckerberg îi laudă mai tare: două demo-uri se blochează pe scenă

Demonstrația pe care Mark Zuckerberg o pregătise pentru Connect 2025, la sediul Meta din Silicon Valley, s-a transformat într-un moment stânjenitor: două prezentări live cu noii ochelari Meta Ray-Ban Display (preț anunțat: 799 de dolari) au eșuat, chiar în fața unei săli pline. Dispozitivul — promovat ca un pas înainte spre „agentic AI”, adică asistenți capabili să acționeze în numele utilizatorului — a avut probleme exact când trebuia să arate că poate ghida, executa și înțelege contextul în timp real.

Ce s-a întâmplat pe scenă

Zuckerberg a început bine, arătând o vedere live prin ochelari și trimițând răspunsuri scurte la mesaje cu mici mișcări ale încheieturii, folosind brățara Neural Band. Apoi, pe scenă a urcat creatorul culinar Jack Mancuso pentru a testa funcția LiveAI, menită să explice o rețetă pas cu pas — însă asistentul a „sărit” printre etape, a ignorat întrebarea simplă „Ce fac mai întâi?” și a devenit vizibil confuz.

După câteva încercări eșuate, Mancuso a dat vina pe conexiunea Wi-Fi, iar segmentul a revenit rapid la Zuckerberg. A urmat al doilea hop: Neural Band a reușit să trimită și să primească un SMS de la CTO-ul Andrew Bosworth, dar tentativa de apel video WhatsApp nu a fost „preluată” de ochelari. Bosworth a urcat pe scenă, a glumit despre „Wi-Fi brutal”, iar Zuckerberg a punctat: „Repeți de sute de ori și, la final, nu știi niciodată ce se va întâmpla.”

De ce contează eșecul unui demo live

Prezentările live au farmecul autentic, dar și fragilitatea lor: mii de telefoane conectate simultan la aceeași rețea pot induce latențe și time-out-uri în momente-cheie. Unii comentatori tech au observat că alte companii mari evită de ani buni aceste riscuri, preferând segmente preînregistrate unde totul este controlat la cadru. În acest context, două rateuri consecutive au pus sub semnul întrebării maturitatea software-ului la lansare — mai ales că vorbim despre un produs premium, de 799 de dolari.

Mai important, Meta a poziționat această generație de ochelari ca întruchipare a unei noi paradigme — „agentic AI” — în care asistentul nu doar răspunde, ci anticipează și execută. Când un astfel de agent nu reușește să urmeze un flux elementar (o rețetă pas cu pas) sau să gestioneze o acțiune comună (un apel video), încrederea inițială are de suferit, iar promisiunea se mută, din nou, în zona „vine curând prin update-uri”.

Ce urmează pentru meta și pentru ochelarii cu ia

Zuckerberg a încercat să întoarcă momentul în favoarea sa, prezentând eșecul ca pe un risc asumat al inovației live și reafirmând viziunea Meta: asistenți purtabili care să preia sarcini mărunte, să citească contextul și să rezume, în timp real, lumea din jur. Dacă Meta va livra rapid corecții de stabilitate, latență și robustețe la rețele aglomerate, greșelile din demo pot rămâne o notă de subsol într-o lansare altfel importantă.

În plan comercial, însă, miza e dublă: ochelarii concurează atât cu smartphone-ul (care deja oferă asistenți IA), cât și cu alte wearables care promit interacțiuni fără mâini. Pentru publicul larg, diferența o vor face fiabilitatea de zi cu zi și utilitatea reală: dictarea hands-free, răspunsurile contextuale, ghidajul pas cu pas fără poticneli și integrarea fluidă cu aplicațiile folosite zilnic. Până atunci, episodul de la Connect 2025 rămâne un memento că, oricât de spectaculoasă ar fi viziunea, încrederea se câștigă cu funcții care „merg din prima” — chiar și pe un Wi-Fi „brutal”.