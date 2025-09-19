Ultima ora
Trucuri pentru internet mai rapid în casă. Setările pe care trebuie să le modifici la router pentru conexiune stabilă

TUTORIAL
Trucuri pentru internet mai rapid în casă. Setările pe care trebuie să le modifici la router pentru conexiune stabilă
Cum faci conexiunea la internet să fie stabilă / Foto: Future

O conexiune la internet stabilă este esențială pentru activitățile zilnice, fie că lucrezi de acasă, urmărești seriale sau te joci online.

Deși routerele reprezintă coloana vertebrală a rețelei Wi-Fi, ele sunt adesea ignorate. Din fericire, nu ai nevoie de echipamente noi sau upgrade-uri costisitoare pentru a obține performanțe mai bune. Câteva ajustări simple pot face internetul mai fiabil pe toate dispozitivele tale.

Actualizează firmware-ul și gestionează numărul de dispozitive

Unul dintre cele mai eficiente moduri de a crește fiabilitatea routerului este să-i menții firmware-ul actualizat. Firmware-ul este software-ul preinstalat care controlează funcțiile routerului.

Actualizările aduc funcționalități noi, corectează erori și îmbunătățesc performanța generală. Majoritatea routerelor permit verificarea și instalarea automată a update-urilor prin panoul de administrare, iar pentru modelele mai vechi poate fi necesară descărcarea manuală de pe site-ul producătorului.

Numărul de dispozitive conectate afectează de asemenea viteza și stabilitatea conexiunii. Smartphone-urile, laptopurile, tabletele, televizoarele inteligente și alte gadgeturi IoT pot suprasolicita routerul.

Pentru a reduce încărcarea, deconectează dispozitivele neutilizate sau configurează o rețea separată pentru gadgeturile smart, folosind benzi diferite de Wi-Fi pentru a distribui traficul și a reduce aglomerația.

Funcții avansate, poziționare, dar și securitate

Multe routere moderne oferă funcții precum MU-MIMO și beamforming. MU-MIMO permite comunicarea simultană cu mai multe dispozitive, reducând timpii de așteptare, iar beamforming direcționează semnalul către dispozitivele conectate, asigurând o acoperire mai puternică și stabilă.

Schimbarea canalului Wi-Fi poate elimina interferențele cauzate de routerele vecinilor, în special în zone dens populate.

Poziționarea routerului joacă un rol crucial în calitatea semnalului. Amplasează-l cât mai central, pe un raft sau pe perete, într-un spațiu deschis, evitând colțurile și mobilierul care pot bloca semnalul.

Alegerea benzii Wi-Fi potrivite, 2.4GHz pentru acoperire mare, 5 GHz pentru viteză sau 6 GHz pentru performanță maximă pe distanțe scurte, contribuie și ea la stabilitatea conexiunii.

Activarea setărilor QoS (Quality of Service) prioritizează traficul important, cum ar fi apelurile video sau jocurile online, asigurând o experiență fluidă chiar și atunci când mai multe dispozitive sunt active simultan.

În final, securizarea rețelei cu o parolă puternică și criptare WPA3 împiedică accesul neautorizat, menținând viteza și stabilitatea internetului.

Aplicând aceste opt ajustări, poți transforma un router obișnuit într-un punct central pentru o rețea Wi-Fi rapidă, sigură și stabilă, fără investiții suplimentare în hardware.

