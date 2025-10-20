VIDEO Momentul în care un avion cargo a ieșit de pe pistă și a ajuns în mare, pe aeroportul din Hong Kong

Doi angajați ai serviciului de securitate al aeroportului din Hong Kong au murit luni dimineață, 20 octombrie, după ce un avion cargo Boeing 747 care venea din Dubai a derapat de pe pistă la aterizare și a căzut în mare. Aeronava a lovit un vehicul de patrulare, pe care l-a împins în apă. Este cel mai grav accident produs pe acest aeroport în ultimii 25 de ani.

Cum s-a produs accidentul de pe aeroportul din Hong Kong

Tragedia a avut loc în jurul orei 3:50 dimineața, ora locală, pe pista nordică a aeroportului internațional din Hong Kong – cel mai aglomerat hub de marfă din lume.

Potrivit Autorității Aeroportuare din Hong Kong, avionul de marfă, un Boeing 747 operat de compania turcă ACT Airlines pentru Emirates, a ieșit de pe pistă la aterizare, lovind o mașină de patrulare a serviciului de securitate și ajungând în mare.

”Cei doi angajați ai forțelor de securitate ai aeroportului erau în stop respirator când au fost scoși din apă, unul dintre ei fiind declarat mort la fața locului, iar celălalt mai târziu la spital”, a declarat Steven Yiu, director executiv al operațiunilor aeroportuare, conforrm Reuters.

Avionul s-a rupt în două după impact și a ajuns parțial scufundat în apă, lângă digul aeroportului. Imaginile surprinse la fața locului arată fuselajul aeronavei AirACT avariat, cu toboganul de evacuare desfăcut și secțiunile din față și din spate complet desprinse. Cei patru membri ai echipajului aflați la bord au fost salvați.

Ce spun autoritățile despre cauzele accidentului

Investigațiile sunt în desfășurare, iar anchetatorii analizează condițiile meteo, starea pistei, aeronava și acțiunile echipajului. Yiu a precizat că ”mașina de patrulare opera în zona sa obișnuită și cu siguranță nu a intrat pe pistă”. Potrivit acestuia, avionul ”a virat brusc la stânga după aterizarea pe pistă, înainte de a lovi mașina, ceea ce nu era o traiectorie normală”.

Man Ka-chai, șeful anchetei privind siguranța aeriană, a confirmat că zborul fusese dirijat să aterizeze pe pista 07L, dar ”nu am primit niciun mesaj de la pilot prin care să solicite ajutor”. Înregistrarea controlului traficului aerian publicată pe LiveATC.net arată că piloții nu au raportat nicio problemă tehnică înainte de aterizare.

”Un incident a avut loc la aeroport chiar acum”, se aude spunând o controloare de trafic la câteva minute după impact.

Care este situația operațiunilor pe aeroportul din Hong Kong

Deși accidentul a fost unul grav, traficul aerian nu a fost afectat. Steven Yiu a precizat că pistele sudice și centrale funcționează normal, iar pista nordică – cea pe care s-a produs accidentul – va fi redeschisă după finalizarea inspecțiilor de siguranță.

Autoritățile au catalogat incidentul drept cel mai grav produs pe aeroportul din Hong Kong în ultimele două decenii și jumătate, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de recuperare și analiză a epavei avionului căzut în mare.

Two people were killed after a Boeing 747 cargo plane skidded off the runway after arriving at Hong Kong International Airport and landed in the sea, according to airport authority. Read more: https://t.co/EILFnsPOWZ pic.twitter.com/mqG3MjvxTq — ABC News (@ABC) October 20, 2025

New footage of the Air ACT 747 that ran off the runway at Hong Kong International Airport this morning. pic.twitter.com/3tHlBwruwu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 20, 2025

