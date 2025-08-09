Fără să aibă habar, tânărul de 18 ani care a murit în avionul prăbuşit i-a salvat viața fratelui său mai mic. Băiatul de 13 ani trebuia să zboare în locul său

O comunitate întreagă este șocată de prăbușirea unui avion de mici dimensiuni în Arad, un eveniment tragic care a curmat două vieți. Victimele sunt un tânăr de 18 ani, Vlad Popescu, și pilotul, Vlad Zgărdău, în vârstă de 45 de ani. Ceea ce face povestea cu atât mai sfâșietoare este un detaliu neașteptat, dezvăluit de apropiați: tânărul de 18 ani i-a salvat, fără să știe, viața fratelui său mai mic, de 13 ani, care trebuia inițial să se afle la bordul aeronavei.

Un zbor de agrement transformat în tragedie

Avionul decolase de la un aerodrom privat din localitatea Șiria, sub privirile tatălui lui Vlad Popescu și ale fratelui acestuia, în vârstă de 13 ani. Zborul de agrement ar fi trebuit să dureze aproximativ jumătate de oră.

„Pilot experimentat, am avut încredere în el. A mai zburat cu un alt copil înainte, 40 de minute, nu știu ce s-a întâmplat. Trebuia să zbor și eu”, a mărturisit tatăl tânărului.

Imediat după decolare, însă, pilotul a pierdut contactul cu turnul de control, iar avionul a planat la o altitudine joasă, prăbușindu-se. Tragicul eveniment a avut loc în timp ce tatăl și fratele mai mic al lui Vlad se aflau încă la aerodrom, asistând neputincioși la ultimele clipe ale celor dragi.

Schimbarea de ultim moment care a salvat o viață

Pilotul, din cauza turbulențelor, a luat o decizie de ultim moment care s-a dovedit a fi esențială pentru soarta copilului mai mic. Inițial, acesta trebuia să zboare, dar pilotul nu l-a mai lăsat să urce la bord, luându-l în schimb pe fratele său mai mare. Fără să știe, Vlad Popescu, tânărul de 18 ani, i-a cedat astfel locul fratelui său, salvându-i viața.

Într-un gest premonitoriu, tatăl băiatului a surprins ultimul moment al celor doi bărbați. Pilotul și tânărul au imortalizat momentul de dinaintea decolării, o imagine care, la scurt timp, avea să devină o amintire tragică. Aceasta a fost, de altfel, una dintre ultimele fotografii ale tinerilor, surprinsă cu doar 10 minute înainte de accident.

Durerea sfâșietoare a familiei și apropiaților

Tatăl lui Vlad Popescu este în stare de șoc, mai ales că tragedia s-a petrecut sub ochii săi și ai fiului cel mic. Toți membrii familiei ar fi trebuit să zboare, pe rând, cu avionul. Mesajul sfâșietor postat de tatăl tânărului pe rețelele de socializare a impresionat profund.

„Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgardau dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și un copil extraordinar de bun, o parte din mine se stinge. De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede, când avea viitorul în față? Poza făcută cu 10 minute înainte de accident”, a scris tatăl îndurerat.

Chiar dacă avionul de agrement nu părea să aibă probleme tehnice, se pare că acesta fusese recent reparat, o informație care ar putea contribui la clarificarea cauzelor accidentului. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce a dus la această tragedie, dar pentru familie, durerea pierderii celor doi tineri este de neimaginat.