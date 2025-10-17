Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 12:54
de Badea Violeta

VIDEO Momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele unui magazin

ACTUALITATE
VIDEO Momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele unui magazin
Momentul deflagratiei din Rahova, surprins de camerele de supraveghere. Sursa foto: captura video/X (aktual24.ro)

Camerele de supraveghere dintr-un magazin din apropierea blocului de pe Calea Rahovei au surprins momentul deflagrației care a zguduit sectorul 5 al Capitalei. Imaginile arată forța uriașă a exploziei, ce a provocat panică în rândul locuitorilor și a distrus complet două etaje ale clădirii.

Ce arată imaginile surprinse de camerele de supraveghere

Cu puțin după ora 9.00, camerele video dintr-un magazin aflat la câteva zeci de metri de blocul afectat au înregistrat secunde de groază. În momentul exploziei, produsele de pe rafturi se prăbușesc una după alta, iar pereții magazinului par să vibreze puternic, asemenea unui cutremur.

În doar câteva clipe, atmosfera din magazin se transformă complet: se aud zgomote puternice, bucăți de materiale cad, iar vizibilitatea scade din cauza prafului ridicat de suflul deflagrației.

Vezi și:
Fazanii au luat cu asalt Bucureştiul. Zonele în care pot fi văzuţi mai mereu: „O surpriză fantastică”
Cele mai mari pensii din România, pe regiuni ale țării. Diferențele ajung și la 1.300 de lei de la un oraș la altul

Imaginile, devenite virale pe rețelele de socializare, surprind nu doar violența exploziei, ci și impactul resimțit la distanță considerabilă de epicentru.

Mulți dintre locuitorii din zonă au relatat că au simțit cum li s-au zguduit ferestrele, mobilierul sau chiar paturile, crezând inițial că este vorba despre un cutremur.

Cât de mare a fost distrugerea provocată de explozie

Deflagrația de vineri dimineață a distrus complet două etaje ale blocului de opt niveluri de pe Calea Rahovei. Apartamentele de la colțul imobilului au fost cele mai afectate, pereții exteriori prăbușindu-se pe carosabil.

Mai multe mașini parcate în apropiere au fost avariate, iar resturile din structura clădirii s-au împrăștiat pe o rază de zeci de metri. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au activat Planul Roșu de intervenție.

Zona a fost izolată complet, iar zeci de locatari au fost evacuați. În total, 13 persoane au fost transportate la spital, printre ele doi copii de 12 și 17 ani, în timp ce trei persoane și-au pierdut viața.

Ce măsuri au fost luate după tragedia din Rahova

Autoritățile au anunțat că imobilul afectat are risc major de colaps, iar accesul în zonă rămâne restricționat până la finalizarea verificărilor structurale.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a mobilizat echipe de căutare-salvare, inclusiv echipaje canine, pentru a verifica dacă sub dărâmături mai sunt persoane surprinse.

Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”, aflat în imediata apropiere, a fost evacuat preventiv, iar cursurile au fost suspendate. De asemenea, echipele tehnice evaluează acum stabilitatea clădirilor din jur, afectate de unda de șoc.

Tragedia din Rahova scoate din nou la iveală riscurile uriașe ale scurgerilor de gaze și importanța intervenției rapide în astfel de situații. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere rămân mărturia unei dimineți de coșmar pentru sute de bucureșteni.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Prima reacție Distrigaz după explozia devastatoare din Rahova: „Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”
Prima reacție Distrigaz după explozia devastatoare din Rahova: „Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”
Câte apartamente aveau asigurare împotriva exploziei. Primele cifre oficiale după tragedia din Rahova
Câte apartamente aveau asigurare împotriva exploziei. Primele cifre oficiale după tragedia din Rahova
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți, transferați în străinătate
Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Blocul va trebui demolat, nu mai poate fi reabilitat”. Doi răniți, transferați în străinătate
Familiile afectate de explozia din Rahova primesc bani și cazare de la Primăria Capitalei. Ce ajutor mai oferă autoritățile
Familiile afectate de explozia din Rahova primesc bani și cazare de la Primăria Capitalei. Ce ajutor mai oferă autoritățile
Ce trebuie să faci când simți miros de gaz în apartament. Greșeala care a dus la tragedia din Rahova.
Ce trebuie să faci când simți miros de gaz în apartament. Greșeala care a dus la tragedia din Rahova.
Ce a constatat Distrigaz după ce a verficat blocul din Rahova cu o zi înainte de explozie. Noi detalii ies la iveală
Ce a constatat Distrigaz după ce a verficat blocul din Rahova cu o zi înainte de explozie. Noi detalii ies la iveală
Primele imagini din interiorul blocului din Rahova în care a avut loc explozia devastatoare VIDEO
Primele imagini din interiorul blocului din Rahova în care a avut loc explozia devastatoare VIDEO
ANRE, control la Distrigaz Sud Rețele, după explozia din Rahova. Sigiliul fusese rupt cu câteva ore înainte de tragedie
ANRE, control la Distrigaz Sud Rețele, după explozia din Rahova. Sigiliul fusese rupt cu câteva ore înainte de tragedie
Revista presei
Adevarul
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât sunt plătiți
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Playtech Știri
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Playtech Știri
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...