VIDEO Momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele unui magazin

Camerele de supraveghere dintr-un magazin din apropierea blocului de pe Calea Rahovei au surprins momentul deflagrației care a zguduit sectorul 5 al Capitalei. Imaginile arată forța uriașă a exploziei, ce a provocat panică în rândul locuitorilor și a distrus complet două etaje ale clădirii.

Ce arată imaginile surprinse de camerele de supraveghere

Cu puțin după ora 9.00, camerele video dintr-un magazin aflat la câteva zeci de metri de blocul afectat au înregistrat secunde de groază. În momentul exploziei, produsele de pe rafturi se prăbușesc una după alta, iar pereții magazinului par să vibreze puternic, asemenea unui cutremur.

În doar câteva clipe, atmosfera din magazin se transformă complet: se aud zgomote puternice, bucăți de materiale cad, iar vizibilitatea scade din cauza prafului ridicat de suflul deflagrației.

Imaginile, devenite virale pe rețelele de socializare, surprind nu doar violența exploziei, ci și impactul resimțit la distanță considerabilă de epicentru.

Mulți dintre locuitorii din zonă au relatat că au simțit cum li s-au zguduit ferestrele, mobilierul sau chiar paturile, crezând inițial că este vorba despre un cutremur.

Cât de mare a fost distrugerea provocată de explozie

Deflagrația de vineri dimineață a distrus complet două etaje ale blocului de opt niveluri de pe Calea Rahovei. Apartamentele de la colțul imobilului au fost cele mai afectate, pereții exteriori prăbușindu-se pe carosabil.

Mai multe mașini parcate în apropiere au fost avariate, iar resturile din structura clădirii s-au împrăștiat pe o rază de zeci de metri. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au activat Planul Roșu de intervenție.

Zona a fost izolată complet, iar zeci de locatari au fost evacuați. În total, 13 persoane au fost transportate la spital, printre ele doi copii de 12 și 17 ani, în timp ce trei persoane și-au pierdut viața.

Ce măsuri au fost luate după tragedia din Rahova

Autoritățile au anunțat că imobilul afectat are risc major de colaps, iar accesul în zonă rămâne restricționat până la finalizarea verificărilor structurale.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a mobilizat echipe de căutare-salvare, inclusiv echipaje canine, pentru a verifica dacă sub dărâmături mai sunt persoane surprinse.

Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”, aflat în imediata apropiere, a fost evacuat preventiv, iar cursurile au fost suspendate. De asemenea, echipele tehnice evaluează acum stabilitatea clădirilor din jur, afectate de unda de șoc.

Tragedia din Rahova scoate din nou la iveală riscurile uriașe ale scurgerilor de gaze și importanța intervenției rapide în astfel de situații. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere rămân mărturia unei dimineți de coșmar pentru sute de bucureșteni.