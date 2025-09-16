VIDEO: Cel mai ciudat tenismen din lume care a intrat în Cartea Recordurilor

Un bărbat cunoscut pentru performanțele sale neobișnuite a reușit să doboare un nou record mondial chiar în timp ce se afla într-o croazieră pe Oceanul Atlantic. David Rush, care deține cele mai multe titluri Guinness World Records simultan, mai mult de 181, și-a demonstrat din nou îndemânarea într-un mod surprinzător: a scuipat o minge de ping-pong într-un perete de 51 de ori în doar 30 de secunde. Aceasta este a treia oară când Rush stabilește acest record, confirmând că pasiunea sa pentru performanțele neobișnuite nu cunoaște limite. Scena inedită a avut loc pe vasul de croazieră Disney Wonder, în timp ce călătorea prin apele reci ale Atlanticului de Nord.

Recordul stabilit în timpul croazierei

David Rush a explicat că performanța sa a fost realizată în ziua a cincea a croazierei, într-un moment în care mulți pasageri probabil nu se așteptau la așa ceva. Inițial, el a stabilit recordul cu 43 de mingi de ping-pong, performanță realizată în trecut la sediul Guinness World Records din Londra. În 2024, a reușit să-și depășească propriul record cu 47 de mingi. Acum, în timpul călătoriei pe mare, a atins impresionanta cifră de 51 de mingi în doar jumătate de minut.

„Pentru ochiul neavizat, poate părea amuzant. Dar, credeți-mă: acest record este înșelător de dificil”, a scris Rush online. „Scuipatul trebuie să fie perfect țintit. Prea multă presiune, și mingea sare mai sus decât te aștepți. Prea puțin, și cade jos și încetinește ritmul. Fiecare săritură este un calcul la secundă: presiune, unghi, timp.”

Cum reușește să bată propriile recorduri

Ceea ce îl diferențiază pe Rush de alți deținători de recorduri este tenacitatea cu care își depășește performanțele anterioare. Chiar dacă majoritatea recordurilor Guinness sunt legate de sporturi tradiționale sau abilități fizice evidente, Rush a ales un mod cu totul neobișnuit de a atrage atenția: folosirea gurii pentru a manevra mingile de ping-pong cu precizie. Această metodă necesită coordonare perfectă, răbdare și timp de reacție rapid, iar bărbatul reușește să transforme fiecare încercare într-un adevărat spectacol.

Reacția publicului și a pasagerilor

Deși actul său poate părea amuzant sau chiar ciudat pentru unii, mulți pasageri ai croazierei au fost impresionați de precizia și ritmul rapid cu care David Rush își execută performanța. În plus, faptul că a reușit să stabilească un record Guinness de trei ori face ca momentul să fie și mai remarcabil. Recordurile sale nu sunt doar despre numere, ci și despre demonstrarea unor abilități unice și surprinzătoare.

Alte recorduri neobișnuite deținute de David Rush

De-a lungul carierei sale, el a reușit să stabilească o serie de recorduri neobișnuite care i-au adus recunoașterea internațională. Printre cele mai remarcabile se numără: