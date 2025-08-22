Cea mai bătrână persoană din lume a împlinit 116 ani. Ethel s-a născut în 1909 și este recunoscută de Guinness World Records

O vârstă impresionantă și o viață plină de experiențe unice marchează joi aniversarea Ethel Caterham, femeia recunoscută drept cea mai în vârstă persoană în viață din lume. Născută pe 21 august 1909, în satul Shipton Bellinger, Hampshire, Marea Britanie, Caterham a fost declarată oficial de Guinness World Records drept cea mai în vârstă persoană în viață în aprilie 2025, după decesul călugăriței braziliene Inah Canabarro Lucas, tot la vârsta de 116 ani.

Recorduri internaționale și recunoaștere oficială

Pe lângă titlul de cea mai în vârstă persoană în viață, Ethel Caterham este și cea mai vârstnică femeie din lume, precum și cea mai în vârstă persoană din Regatul Unit. Această recunoaștere a venit într-un moment în care longevitatea extremă atrage atenția comunității internaționale, iar Guinness World Records i-a transmis un mesaj special de felicitare:

„Guinness World Records îi urează lui Ethel Caterham la mulți ani! Îi onorăm viața record de până acum și îi urăm tot binele din lume la împlinirea a 116 ani.”

Caterham locuiește acum în Surrey, Anglia, într-un cămin de bătrâni administrat de Hallmark Luxury Care Homes. Conducerea centrului a transmis un comunicat pentru Good Morning America:

„Ethel și familia ei sunt extrem de recunoscătoare pentru toate mesajele amabile și interesul arătat față de ea, în timp ce își sărbătorește cea de-a 116-a aniversare anul acesta. Ethel a ales din nou să nu acorde niciun interviu, preferând să petreacă ziua în liniște cu familia ei, astfel încât să se poată bucura de ea în ritmul ei.”

Secretele unei vieți lungi și echilibrate

În interviuri anterioare, Ethel Caterham a oferit câteva perspective asupra longevității sale. În mai 2025, pentru Associated Press, centenara a explicat:

„Nu mă cert niciodată cu nimeni, ascult și fac ce-mi place.”

Într-un interviu din 2011 pentru Salisbury Journal, ea a mai subliniat importanța unei atitudini pozitive:

„Spune da fiecărei oportunități, pentru că nu știi niciodată la ce te va duce. Ai o atitudine mentală pozitivă și ia totul cu moderație.”

O viață plină de familie și amintiri

Ethel Caterham a crescut într-o familie numeroasă, fiind una dintre cele opt frați. Una dintre surorile ei, Gladys Babilas, a trăit până la 104 ani, dovedind o predispoziție familială pentru longevitate. Ethel s-a căsătorit în 1933 cu Norman Caterham, care a murit în 1976. Cuplul a avut doi copii, Gem și Anne, amândoi decedați înaintea mamei lor – Gem la începutul anilor 2000 și Anne, de cancer, în februarie 2020, la vârsta de 82 de ani.

Astăzi, Ethel este bunică a trei copii și străbunică a cinci nepoți, continuând să inspire prin exemplul său de viață lungă și echilibrată.