VIDEO | Ce au descoperit inginerii când au desfăcut un iPhone Air: baterie nemaîntâlnită și surprinzător de ușor de reparat

Prima analiză tehnică serioasă pe un banc de lucru a modelului iPhone Air, realizată de specialiștii iFixit, arată că telefonul extrem de subțire al Apple ascunde o baterie care ocupă aproape tot spațiul intern și, în același timp, un design gândit pentru intervenții mai simple decât te-ai aștepta. Deși finețea carcasei ar sugera fragilitate, evaluarea indică un echilibru reușit între robustețe, modularitate și acces prietenos la componente.

În plus, testele de rezistență publicate pe YouTube — inclusiv de la JerryRigEverything — confirmă că rigidizarea cu un cadru din titan îi conferă telefonului o reziliență peste așteptări: abia la o flexare mecanică de aproximativ 100 kg s-a rupt. În utilizarea normală, șasiul „lucrează”, se îndoaie ușor și revine la forma inițială fără a produce pagube interne vizibile.

Interiorul pe scurt: placă de bază sus, baterie monumentală jos

Organizarea internă este esențială pentru a înțelege iPhone Air. Apple a repoziționat placa de bază în partea superioară, lângă „munticelul” modulului foto, ceea ce eliberează un volum generos pentru baterie. Aceasta este conținută într-un „cofrag” din oțel, o soluție care îi protejează celulele, stabilizează ansamblul și valorifică la maximum spațiul disponibil într-o carcasă de doar 0,56 cm grosime.

Practic, acumulatorul domină interiorul iPhone Air, ceea ce explică autonomia și menținerea unui centru de greutate bine controlat. În același timp, această arhitectură simplifică traseul cablajelor și reduce riscul ca operațiunile de înlocuire a unor elemente să afecteze alte zone sensibile din telefon.

Acces mai simplu la piese: adeziv „prietenos” și port USB-c înlocuibil

Din iPhone 14 încoace, Apple a lucrat la accesul pe ambele fețe (față și spate), iar iPhone Air continuă această abordare. Aderentul electrochimic introdus la iPhone 16 este prezent și aici, permițând extragerea bateriei cu efort redus, fără încălziri agresive și cu risc mai mic de a deteriora cablaje sau conectori. Pentru service-urile independente, această schimbare înseamnă timp mai scurt și intervenții mai curate.

iFixit notează, de asemenea, că unele piese pot fi extrase relativ ușor. Portul USB-C — realizat prin imprimare 3D pentru a rămâne foarte subțire — se poate înlocui cu condiția să fie îndepărtate câteva șuruburi și segmente de adeziv cu uneltele potrivite. Rămân, desigur, zone care cer atenție sporită (ansamblul camerei, elemente ale ecranului), însă pragul de intrare pentru operațiunile uzuale a scăzut vizibil.

Scoruri de reparabilitate și comparații: 7/10 la iFixit, calificativ c în europa

La finalul evaluării, iFixit acordă iPhone Air un scor de 7/10 la reparabilitate. Este un rezultat solid, aliniat cu iPhone 16 și iPhone 15 și chiar peste Pixel 8. Pe indexul european de reparabilitate, dispozitivul primește calificativul C — similar cu iPhone 17, 17 Pro și Pro Max — un semn că progresul este real, dar nu total, mai ales din cauza adezivilor și a procedurilor care rămân sensibile pentru amatori.

Raportat la concurența din segmentul ultra-subțire, iPhone Air stă foarte bine: cu două puncte peste Galaxy S25 Edge în notarea iFixit. Și Samsung a fost lăudat pentru eforturile de a facilita înlocuirea componentelor critice (bateria, portul USB-C), însă utilizarea extinsă a adezivilor a coborât scorul final. La Apple, tranziția către adezivi mai ușor de gestionat și un layout intern mai prietenos cu intervențiile a cântărit în favoarea notei.

Blocaje software și realitatea din service: mai bine, dar nu perfect

Rămâne delicată zona de „împerechere” software a pieselor. În trecut, schimbarea componentelor marcate în afara circuitului oficial putea dezactiva funcții precum Face ID sau monitorizarea bateriei. Situația nu a dispărut complet, însă furnizarea de piese originale și accesul la documentație s-au îmbunătățit, iar iPhone Air beneficiază direct de această deschidere. Pentru centrele terțe bine echipate, asta înseamnă mai puține surprize neplăcute și reparații cu funcționalități păstrate.

Mesajul general este că filosofia „subțire, dar durabil” nu a sacrificat reparabilitatea. Cadrul din titan, cutia de oțel a bateriei și poziționarea plăcii logice compun un puzzle gândit să fie desfăcut și reasamblat cu mai multă ușurință. În practică, înlocuirea bateriei și a portului USB-C pare la îndemână, în timp ce modulele foto și afișajul vor continua să ceară experiență și răbdare.

Un telefon ultra-subțire care nu se teme de șurubelniță

iPhone Air reușește un act de echilibristică rar: un telefon de doar 0,56 cm grosime, capabil să reziste la solicitări mari, dar și să accepte intervenții de service fără ritualuri imposibile. Scorul de 7/10 de la iFixit nu e o medalie de aur, dar e un pas mare înainte într-o categorie în care fiecare milimetru complică reparațiile. Faptul că depășește rivali direcți la capitolul reparabilitate spune multe despre direcția pe care a ales-o Apple.

Pentru cititorii care iau în calcul achiziția unui flagship ultra-subțire, semnalul este clar: iPhone Air bifează argumente solide fără să compromită excesiv posibilitatea reparațiilor. Nu toate intervențiile sunt pentru începători, însă pragul de dificultate a coborât și, cu uneltele potrivite, cele mai comune operațiuni sunt mai accesibile ca înainte.