10 sept. 2025 | 19:54
de Diana Dumitrache

Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a fost judecat fiul magnatului Viorel Micula
Victor Micula Jr., fiul omului de afaceri orădean Viorel Micula (Sursa foto: Colaj Playtech)

Victor Micula Jr., fiul omului de afaceri orădean Viorel Micula, a fost condamnat la 3 ani și 1 lună de închisoare cu executare, fiind găsit vinovat pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI și alte infracțiuni informatice, potrivit ebihoreanul.ro.

Acuzaţiile care i se aduc lui Victor Micula

Totodată, trei dintre polițiștii care l-au sprijinit au primit, la rândul lor, pedepse cu executare. Hotărârea nu este definitivă. Dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, care l-a trimis în judecată pe Victor Micula pentru instigare la acces ilegal într-un sistem informatic, instigare la divulgarea de informații secrete de serviciu sau nepublice, precum și pentru două infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic.

În același caz, au fost deferiți justiției patru agenți de poliție din cadrul Poliției Municipiului Oradea: Ovidiu Vaida, Claudiu Rengle, Camelia Erdei și Alin Claudiu Zanca.

Ancheta declanșată după o sesizare din oficiu a polițiștilor DGA Bihor a scos la iveală modul în care patru agenți din cadrul Poliției Oradea au ajuns să fie complici la ilegalitățile lui Victor Micula, fiul milionarului Viorel Micula.

Cazul Micula: polițiști implicați, achitări și condamnări

Potrivit procurorilor, agenta Camelia Erdei i-ar fi oferit informații și i-ar fi permis accesul direct în baza de date a MAI. Alin Zanca și Claudiu Rengle, pensionat între timp, sunt acuzați că au abuzat de funcție atunci când l-au scutit pe Micula de amendă, după ce acesta intrase cu un bolid pe pietonala Vasile Alecsandri, punând în pericol trecătorii.

Ovidiu Vaida a fost acuzat că, în noaptea de 16/17 noiembrie 2018, l-a lăsat pe Micula să participe la o acțiune oficială de prindere în flagrant a unui interlop. Mai mult, i-ar fi dat acestuia geacă de polițist și cagulă, permițându-i să percheziționeze un pasager, să participe la transportul pentru recoltarea probelor biologice și chiar să fie prezent la audieri. Procesul legat de acest episod a fost disjuns, iar atât Vaida, cât și Micula au scăpat de acuzații, în 2024, prin prescripție.

Achitat și condamnat în același dosar

Pe 10 septembrie 2025, Tribunalul Bihor s-a pronunțat. Victor Micula a fost achitat pentru instigare la acces ilegal într-un sistem informatic, iar acuzația de instigare la divulgarea de informații secrete a fost înlăturată, tot prin prescripție. Totuși, a fost găsit vinovat pentru două fapte de acces ilegal la sistemul informatic și condamnat la 3 ani și 1 lună de închisoare cu executare.

Decizia include și anularea unei pedepse anterioare cu suspendare, primită în mai 2024 la Curtea de Apel Oradea pentru multiple infracțiuni legate de arme și muniții, dar și instigare la fals.

Polițiștii, la rândul lor, condamnați

  • Camelia Erdei – 2 ani și 8 luni închisoare cu executare pentru complicitate la acces ilegal; interdicția de a mai lucra în Poliție timp de 2 ani.
  • Alin Claudiu Zanca – 3 ani închisoare cu executare pentru abuz în serviciu; aceeași interdicție profesională.
  • Claudiu-Mihai Rengle – 3 ani închisoare cu executare pentru abuz în serviciu și interdicție de 2 ani în funcții publice.

Toți inculpații au fost obligați să plătească statului cheltuieli judiciare între 3.000 și 5.000 de lei. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Oradea în termen de 10 zile.

Alertă ANM: vremea se răcește și vin ploile. Cod galben de furtuni și vijelii puternice în mai multe județe, inclusiv în București
