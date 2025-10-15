Ultima ora
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
15 oct. 2025 | 09:30
de Alexandru Puiu

Vești bune pentru tații angajați în România. Ce drepturi ai la locul de muncă, lista completă de privilegii dacă ești tată

ACTUALITATE
Vești bune pentru tații angajați în România. Ce drepturi ai la locul de muncă, lista completă de privilegii dacă ești tată
beneficii suplimentare pentru tații din România

În România, legislația muncii a evoluat semnificativ în ultimii ani pentru a susține implicarea taților în viața de familie. De la concedii plătite la zile libere dedicate îngrijirii copiilor, tații beneficiază astăzi de o serie de drepturi legale menite să le ofere un echilibru între viața profesională și cea personală. Aceste drepturi sunt reglementate printr-o combinație de legi – Codul muncii, Legea concediului paternal, OUG nr. 111/2010 privind concediul pentru creșterea copilului și alte acte normative conexe.

Astfel, tatăl angajat nu doar că are dreptul de a participa activ la îngrijirea și educația copilului, dar primește și sprijin financiar din partea statului în perioadele de concediu. De la zile libere plătite până la stimulente financiare pentru revenirea la muncă, legislația actuală recunoaște rolul tatălui ca partener egal în responsabilitățile parentale.

Concediul paternal și cursul de puericultură

Primul drept important este concediul paternal , reglementat prin Legea nr. 210/1999 . Tatăl copilului nou-născut are dreptul la 10 zile lucrătoare de concediu plătit , care pot deveni 15 zile dacă a absolvit un curs de puericultură . Acest curs oferă noțiuni teoretice și practice privind îngrijirea copilului mic, iar atestatul poate fi folosit pentru fiecare copil, nu doar pentru primul, așa cum era anterior.

Vezi și:
Codul Muncii 2025 – ce nu știi despre contractul tău de muncă. De ce este ilegal să ți-l modifice patronul fără să știi
Ce angajați primesc tichete de masă în România. Cine stabilește beneficiul extrasalarial, unde se specifică

Concediul paternal trebuie solicitat în primele opt săptămâni de la nașterea copilului , pe baza certificatului de naștere, și este plătit integral de angajator, din fondul de salarii. Această perioadă le permite taților să fie prezenți acasă în primele zile cruciale de după naștere, contribuind activ la adaptarea familiei la noul ritm.

Începând din 2023, lista centrelor autorizate pentru cursurile de puericultură a fost extinsă, astfel încât mai mulți tați pot obține atestatul necesar pentru a beneficia de zilele suplimentare de concediu.

Concediul de creștere a copilului și stimulentul de inserție

Tații pot alege să intre în concediu de creștere a copilului (CCC) , conform OUG nr. 111/2010 . Pentru a beneficia de acest drept, trebuie să fi realizat venituri impozabile timp de cel puțin 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Concediul poate fi acordat până la vârsta de doi ani a copilului , iar indemnizația reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni.

În 2025, indemnizația minimă este de 1.650 lei , iar plafonul maxim ajunge la 8.500 lei . După perioada de concediu, tații pot beneficia de stimulentul de inserție , care are două valori:

  • 1.500 lei/lună – dacă tatăl revine la serviciu înainte ca copilul să împlinească șase luni (sau un an în cazul unui copil cu dizabilități);
  • 650 lei/lună – dacă revine după această perioadă.

Acest stimulent încurajează reintegrarea profesională și contribuie la stabilitatea financiară a familiei.

Alte forme de concediu și zile libere

Pe lângă concediul paternal și concediul de creștere, tații mai pot beneficia și de alte tipuri de concediu legal:

  • Concediul de acomodare (conform Legii nr. 273/2004 privind adopția): acordat taților care adoptă un copil, pentru o perioadă de până la doi ani , cu o indemnizație de 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni. Valoarea minimă a acesteia este de 2.244 lei , iar cea maximă nu poate depăși 8.500 lei .
  • Concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav (OUG nr. 158/2005): disponibil pentru tații salariați care trebuie să aibă grijă de copilul bolnav până la șapte ani , sau până la 18 ani în cazul copiilor cu dizabilități. Durata maximă este de 45 de zile/an pentru fiecare copil , iar indemnizația este de 85% din baza de calcul .
  • Zi liberă pentru controlul medical anual al copilului (Legea nr. 91/2014): tații pot solicita o zi liberă neplătită pe an pentru a-și duce copilul la control medical de rutină. Cererea trebuie depusă cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte , iar tatăl trebuie să declare pe propria răspundere că mama nu a solicitat aceeași zi liberă.

Aceste facilități contribuie la o implicare activă și echilibrată a ambilor părinți în creșterea copiilor, consolidând conceptul de „parteneriat parental” promovat la nivel european.

Drepturile taților în caz de divorț și autoritate părintească

Legislația românească garantează autoritatea părintească comună , chiar și după divorț. Tatăl își păstrează drepturile asupra deciziilor legate de creșterea și educația copilului, cu excepția cazurilor în care este decăzut din drepturile părintești.

Totodată, tatăl are drept de vizitare și de găzduire a copilului, iar instanța poate stabili un program clar de întâlniri. Astfel, relația dintre tată și copil rămâne protejată de lege, indiferent de statutul civil al părinților.

Concluzie: un pas înainte pentru echilibrul dintre muncă și familie

Drepturile taților la locul de muncă reprezintă un progres semnificativ în politica socială românească. De la concedii plătite până la stimulente pentru revenirea la muncă, legislația oferă taților cadrul necesar pentru a fi prezenți în viața copiilor lor fără a-și compromite stabilitatea profesională.

România se aliniază astfel tendinței europene de a promova egalitatea parentală , recunoscând că rolul tatălui în familie este esențial nu doar emoțional, ci și social.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Şoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni din Berceni ar putea scăpa de închisoare? Avocatul Cuculis explică legea
Şoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni din Berceni ar putea scăpa de închisoare? Avocatul Cuculis explică legea
Mai mulți deținuți-hackeri au spart sistemul informatic al penitenciarelor și au modificat pedepse și date interne
Mai mulți deținuți-hackeri au spart sistemul informatic al penitenciarelor și au modificat pedepse și date interne
Cum au reacționat păsările la eclipsa totală de Soare din 2024: Un experiment științific cu rezultate neașteptate
Cum au reacționat păsările la eclipsa totală de Soare din 2024: Un experiment științific cu rezultate neașteptate
Rovinieta în 2026, mai scumpă și de 3 ori pentru mulți șoferi din România. Care sunt taxele de drum TollRo oficiale
Rovinieta în 2026, mai scumpă și de 3 ori pentru mulți șoferi din România. Care sunt taxele de drum TollRo oficiale
S-a schimbat Codul Muncii în România. Suplimentarea dreptului la telemuncă, oficială pentru mai mulți părinți
S-a schimbat Codul Muncii în România. Suplimentarea dreptului la telemuncă, oficială pentru mai mulți părinți
Ecuația care ar putea prezice sfârșitul omenirii, conform oamenilor de știință
Ecuația care ar putea prezice sfârșitul omenirii, conform oamenilor de știință
Pensii militare 2025. Ce vechime trebuie să ai pentru a ieşi la pensie
Pensii militare 2025. Ce vechime trebuie să ai pentru a ieşi la pensie
Cutremur puternic în România. Seismul a avut loc într-o zonă neobişnuită
Cutremur puternic în România. Seismul a avut loc într-o zonă neobişnuită
Revista presei
Adevarul
Povestea românului care și-a deschis restaurant în Luxemburg. „Le place mâncarea românească”
Playsport.ro
A plecat de la CFR Cluj după patru ani! Nelu Varga a confirmat despărțirea: „Îmi pare rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
TopBet intră în joc: Noul brand de pariuri sportive marca Soft2Bet din România
Playtech Știri
Cu ce rămâne Ioana, după divorţul de Ilie Năstase? Bruneta a recunoscut că divorţul este aproape finalizat
Playtech Știri
Horoscop miercuri, 15 octombrie 2025. 3 zodii au parte de o schimbare bruscă de noroc
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...