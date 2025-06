Vești bune pentru abonații PlayStation – Jocuri nou-nouțe, când apar, ce trebuie să știi

Sony adaugă opt jocuri noi pe 17 iunie pentru abonații PlayStation Plus Extra și Premium, inclusiv spin-off-ul Control, Battlefield 2042 și clasicul Deus Ex.

Luna iunie aduce o nouă serie de jocuri interesante pentru abonații serviciilor PlayStation Plus Extra și Premium.

Când poți să te joci noile titluri pe Playstation-ul tău

Începând cu data de 17 iunie 2025, Sony va actualiza catalogul cu un total de opt titluri disponibile atât pentru utilizatorii Extra, cât și pentru cei Premium, iar abonații Premium vor primi un titlu exclusiv suplimentar, scrie publicația Eurogamer.

Printre cele mai așteptate apariții se numără „FBC: Firebreak”, un spin-off cooperativ al jocului Control, dezvoltat de Remedy Entertainment, cunoscuți pentru atmosfera și povestea captivantă a seriei Alan Wake.

Pentru pasionații de shootere, „Battlefield 2042” va fi disponibil pe PS4 și PS5, oferind experiențe dinamice pe hărți extinse și multiplayer competitiv.

Jucătorii cu gusturi diverse vor putea să se bucure și de „Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2”, continuarea popularului titlu horror, „theHunter: Call of the Wild”, o simulare realistă de vânătoare, și „Train Sim World 5”, care oferă experiența detaliată a condusului trenurilor.

O surpriză plăcută vine de la fanii jocurilor nostalgice și creative, cu „We Love Katamari Reroll + Royal Reverie”, o colecție ce include aventurile colorate și amuzante din universul Katamari.

De asemenea, RPG-ul „Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes” oferă o experiență bogată, fiind succesor spiritual al seriei Suikoden, iar „Endless Dungeon” aduce un mix interesant de tower defense și roguelike.

PlayStation Plus Premium aduce și mai multe surprize

Pentru abonații PlayStation Plus Premium, pe lângă titlurile menționate, este disponibilă și o exclusivitate retro: „Deus Ex: The Conspiracy”.

Acest joc este portul pentru PlayStation 2 al clasicului cyberpunk „Deus Ex”, o experiență immersivă care a fascinat jucătorii încă din 2002. Fanii genului și ai poveștilor distopice vor aprecia cu siguranță această adiție.

Toate aceste jocuri vor fi accesibile începând cu 17 iunie, așa că abonații mai au timp să finalizeze titlurile din oferta precedentă a serviciilor Extra și Premium.

Această actualizare consolidează poziția PlayStation Plus ca unul dintre cele mai atractive abonamente pentru jucătorii de pe consolele Sony, combinând jocuri noi, exclusivități și titluri clasice.

Pe lângă aceste jocuri, luna iunie 2025 se anunță bogată și în lansări noi și alte evenimente din lumea gamingului, fiind o perioadă perfectă pentru a explora titlurile oferite prin abonament înainte de a trece la noutăți.