Primele jocuri PlayStation Plus din 2025: o combinație între clasice și controverse

Sony începe anul 2025 cu o selecție interesantă de jocuri pentru abonații PlayStation Plus. Luna ianuarie aduce titluri precum The Stanley Parable: Ultra Deluxe, Need for Speed Hot Pursuit Remastered și Suicide Squad: Kill the Justice League. Deși lista nu este cea mai spectaculoasă, ea oferă oportunități diverse pentru jucători, de la clasice remasterizate la un joc live-service cu o soartă incertă.

The Stanley Parable și Need for Speed: clasicele reinventate

The Stanley Parable: Ultra Deluxe este, fără îndoială, vedeta acestui pachet. Jocul a debutat inițial în 2011 ca un mod pentru Half-Life 2, dar a devenit rapid un titlu de sine stătător, lansat oficial în 2013. Versiunea Ultra Deluxe, apărută în 2022, aduce o poveste extinsă, dialoguri suplimentare și mai multe alegeri care vor pune jucătorii pe gânduri.

Dezvoltat de creatorii originali, Davey Wreden și William Pugh, această ediție reușește să fie familiară și surprinzătoare în același timp. După cum au spus chiar dezvoltatorii: „Tot ceea ce îți amintești a fost recreat, dar este cumva diferit. Am mai fost aici, nu-i așa?” Dacă nu ai încercat până acum The Stanley Parable, această ofertă PlayStation Plus îți oferă o scuză excelentă să o faci.

Un alt clasic reinventat este Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Lansat inițial în 2010, jocul a fost actualizat pentru PS4 în 2020 și include toate DLC-urile originale, precum și moduri multiplayer. Jocul îți permite să intri în pielea unui șofer rebel sau a unui polițist care vânează ilegalitățile, oferind o experiență captivantă pe ambele părți ale legii. Este o alegere solidă pentru fanii cursei rapide și adrenalinei.

Suicide Squad: un debut controversat

Cea mai recentă adiție din acest pachet este Suicide Squad: Kill the Justice League, un joc live-service lansat în februarie 2025. Deși a fost mult așteptat, titlul a întâmpinat numeroase probleme încă de la lansare, inclusiv recenzii negative și o performanță slabă pe piață. Dezvoltat de Rocksteady Studios și bazat pe universul DC, jocul a fost criticat pentru designul său de joc repetitiv și implementarea microtranzacțiilor.

Mai mult, dezvoltatorii au anunțat că actualul sezon de conținut va fi și ultimul, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la viitorul jocului. Totuși, pentru abonații PS Plus, acesta reprezintă o oportunitate de a încerca jocul fără a plăti prețul de 70 de dolari, în special dacă ești curios să experimentezi povestea sau gameplay-ul.

Disponibilitate și concluzie

Aceste jocuri vor fi disponibile pentru abonații PlayStation Plus începând cu 7 ianuarie 2025, iar utilizatorii mai au timp să adauge jocurile din luna decembrie până la aceeași dată.

În timp ce selecția nu este revoluționară, ea acoperă o gamă variată de gusturi: de la povești captivante și introspective în The Stanley Parable, la curse intense în Need for Speed, până la acțiunea haotică din Suicide Squad. Dacă ești abonat PlayStation Plus, luna aceasta ai șansa să explorezi aceste titluri fără costuri suplimentare și să îți începi anul cu sesiuni interesante de gaming.