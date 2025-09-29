Veste bună pentru românii cu buletin electronic: aplicația care citește datele de domiciliu e din nou activă

Digitalizarea administrației publice din România face încă un pas înainte. După o perioadă de întrerupere, aplicația destinată citirii datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI) a fost repusă în funcțiune, spre bucuria cetățenilor care au optat pentru noul tip de buletin. Relansarea acestei soluții aduce atât beneficii directe pentru utilizatori, cât și avantaje pentru instituțiile publice și private, care pot reduce semnificativ birocrația.

Ce este aplicația RoCEIReader și cum funcționează

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat oficial că aplicația RoCEIReader este din nou disponibilă pentru descărcare. Potrivit comunicatului, aceasta reprezintă „un instrument digital modern și sigur, care permite citirea rapidă a datelor din Cartea Electronică de Identitate, inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip”.

Practic, prin simpla apropiere a telefonului de buletin, cetățenii pot vizualiza datele esențiale în format digital, fără a mai avea nevoie de copii sau documente suplimentare atunci când li se solicită dovada domiciliului.

Disponibilitate și acces pentru utilizatori

Aplicația este pusă la dispoziția publicului gratuit și poate fi descărcată din magazinul Google Play, urmând ca în scurt timp să fie disponibilă și în App Store. Această extindere va permite utilizarea ei pe un număr mai mare de dispozitive, acoperind atât sistemele Android, cât și iOS.

Pe lângă beneficiile pentru cetățeni, aplicația simplifică și activitatea instituțiilor publice sau a companiilor private. Verificarea domiciliului devine un proces mult mai rapid, eliminând drumurile inutile și reducând timpul necesar pentru procesarea solicitărilor.

Un aspect subliniat de MAI este faptul că RoCEIReader poate fi utilizată nu doar de către persoanele fizice, ci și de autorități sau entități private care au nevoie să confirme datele de domiciliu. Acest lucru înseamnă o reducere a birocrației și o eficientizare a proceselor administrative, un pas important în direcția modernizării relației dintre stat și cetățean.

Securitatea datelor, prioritate pentru MAI

Un element esențial al aplicației îl reprezintă nivelul ridicat de securitate. Ministerul Afacerilor Interne a precizat că RoCEIReader respectă cele mai stricte standarde în materie de securitate cibernetică și asigură „protecția deplină a datelor personale”.

Relansarea RoCEIReader este parte a unui proces mai amplu de adaptare a administrației românești la standardele europene în materie de digitalizare. Cartea Electronică de Identitate și aplicațiile asociate acesteia deschid calea către servicii mai simple, mai rapide și mai sigure, reducând distanța dintre cetățean și instituțiile statului.