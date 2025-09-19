Versiunile reale ale castelelor din desenele Disney au fost dezvăluite. Cele mai multe sunt chiar în Europa

Mulți dintre noi au crescut visând la castele fabuloase, cu turnuri elocvente, aripi subțiri și turnulețe romantice, văzute în filmele Disney. Dar ce puțini știu este că aceste structuri de poveste sunt, în multe cazuri, inspirate de clădiri adevărate, aflate în Europa, care au influențat designul decorurilor și al personajelor regale din animații. Iată câteva exemple bine documentate de castele reale care au jucat rol de model pentru castele Disney, modificate doar pentru a adăuga un strop de magie.

Neuschwanstein, Germania – model pentru Sleeping Beauty și Cinderella

Castelul Neuschwanstein din Bavaria, Germania, este probabil cel mai celebru exemplu. Construit de regele Ludwig al II-lea în secolul al XIX-lea, acesta a servit ca inspirație pentru mai multe dintre castele Disney, inclusiv pentru Sleeping Beauty și pentru logo-ul companiei.

Designul său romantic și detaliile arhitecturale care îmbină elemente gotice și revival-uri istorice au fost preluate și adaptate în versiuni animate, pentru a accentua farmecul, pseudofantasticul și eleganța impunătoare.

Alcázar of Segovia, Spania – inspirație pentru Snow White

Alcázarul din Segovia, Spania, este un alt exemplu real care a influențat creativii Disney, în special pentru castelul Regina rea din „Snow White and the Seven Dwarfs” (Albă ca Zăpada și cei șapte pitici). Caracteristicile sale medievale – ziduri robuste, turnuri înalte și fațade de piatră – au evocări vizibile în desenul animat.

Château d’Ussé, Franța – castelul poveștilor

Château d’Ussé, în Valea Loarei, Franța, este adesea numit „castelul Sleeping Beauty” în realitate. A fost desemnat ca una dintre sursele de inspirație pentru estetica Disney, cu turnulețe grațioase și cu un aer de basm francez.

Mont-Saint-Michel, Franța – model pentru „Tangled”

Pentru Regatul Corona din „Tangled” (Raiponce), artiștii Disney au studiat Mont-Saint-Michel, o mică insulă din Normandia cu abația sa impunătoare. Izolarea insulei la maree și atmosfera sa de decențial „în afara timpului” au ajutat la crearea unei lumi vizuale potrivite pentru povestea prințesei captive.

Alte exemple notabile

Craigievar Castle, în Scoția, este în mod frecvent asociat cu inspirația pentru Cinderella Castle. Castlul roz-tonal și turnulețele sale romantice sunt văzute ca un model vizual comparativ cu versiunea Disney.

Alte structuri europene, precum Château de Chambord în Franța și Castelul Schwerin în Germania, au fost surse de inspirație vizuală pentru diferite detalii arhitecturale din universul Disney.

Cum se îmbină realitatea cu fantezia

Deși aceste castele există în realitate și au fost model pentru anumite elemente vizuale, designerii Disney au combinat stiluri, exagerat turnuri, adăugat elemente suprarealiste și mixuri arhitecturale pentru a crea structuri cu adevărat de basm. Majoritatea clădirilor reale nu aveau toate detaliile magice: ferestrele prolifice, turnulețele exagerate, siluetele apocaliptice au fost adăugate în animații pentru efect vizual.

Europa este plină de castele adevărate care au inspirat povestea vizuală Disney: de la Bavaria la Normandia, Spania sau Franța. Neuschwanstein, Alcázar de Segovia, Château d’Ussé și Mont-Saint-Michel sunt doar câteva dintre ele. Dacă ești curios să vezi cum arată în realitate structuri care par desprinse din filmele de animație, aceste destinații sunt un început perfect.