Disney, Universal și Warner Bros dau în judecată compania chineză MiniMax pentru încălcarea drepturilor de autor

Trei dintre cele mai mari studiouri de film de la Hollywood – Disney, Universal și Warner Bros Discovery – au depus un proces comun împotriva startup-ului chinez MiniMax, acuzându-l că folosește fără drept imagini și personaje celebre pentru a-și promova aplicația de inteligență artificială Hailuo AI. Cele trei companii cer „suma maximă prevăzută de lege”, invocând o încălcare „flagrantă și deliberată” a drepturilor de autor.

Aplicația Hailuo AI, dezvoltată de MiniMax, se prezintă ca un „studio de la Hollywood în buzunarul tău” și permite utilizatorilor să genereze videoclipuri și imagini cinematografice doar pe baza unor comenzi text. Reclamele companiei chineze – prezentate în dosarul depus la tribunal – includ personaje emblematice precum Darth Vader (din franciza „Star Wars” deținută de Disney) și Minionii (aparținând Universal), toate purtând sigla MiniMax Hailuo, scrie Reuters.

Potrivit reclamanților, utilizatorii pot solicita explicit apariția unor personaje protejate de copyright, iar sistemul le oferă „imagini și videoclipuri de înaltă calitate, descărcabile”. Studiourile susțin că MiniMax exploatează aceste creații fără acord și chiar le folosește în campanii publicitare, inducând în eroare publicul cu privire la o posibilă colaborare oficială.

Procesul reprezintă prima acțiune juridică de amploare împotriva unei companii chineze de inteligență artificială pe acest subiect, semnalând îngrijorarea marilor studiouri că tehnologiile AI pot submina protecția proprietății intelectuale.

Mizele economice și legale ale cazului

MiniMax este unul dintre cele mai importante startup-uri chineze din zona modelelor lingvistice mari (LLM) și plănuiește listarea la Bursa din Hong Kong pentru a atrage capital internațional. Procesul intentat de giganții americani ar putea afecta planurile de expansiune globală și imaginea companiei, mai ales că Hailuo AI a câștigat deja reputația de a produce rapid conținut video cu aspect cinematografic.

Disney, Universal și Warner Bros solicită daune la nivelul maxim permis de lege, invocând pierderi potențiale uriașe și precedentul periculos pe care l-ar crea tolerarea unor astfel de practici. Deși în Statele Unite au existat cazuri recente în care instanțele au considerat „utilizarea corectă” (fair use) validă pentru antrenarea modelelor AI cu opere protejate, avocații studiourilor subliniază că situația de față nu privește doar antrenarea algoritmilor, ci reproducerea directă și promovarea comercială a personajelor.

Experții în drept digital afirmă că procesul va testa granițele legale dintre libertatea tehnologică și protejarea creațiilor artistice. O decizie favorabilă marilor studiouri ar putea stabili un precedent important pentru modul în care companiile AI folosesc materiale protejate în scop comercial.

O nouă etapă în confruntarea dintre Hollywood și AI

Acțiunea împotriva MiniMax urmează altor procese similare intentate de Disney și Universal, inclusiv împotriva Midjourney, un generator american de imagini AI. Deși unele instanțe din California au decis că antrenarea modelelor cu opere protejate se încadrează la „fair use”, noile acuzații pun accent pe exploatarea comercială explicită a personajelor, ceea ce ar putea înclina balanța în favoarea studiourilor.

Pentru Hollywood, disputa nu este doar o chestiune juridică, ci și una strategică: AI-ul generativ devine tot mai capabil să creeze conținut competitiv cu producțiile tradiționale, amenințând un model de afaceri bazat pe proprietate intelectuală exclusivă. De aceea, giganții industriei par hotărâți să traseze limite clare, chiar dacă legislația internațională încă nu a ținut pasul cu ritmul inovației.

Indiferent de verdict, cazul Disney–Universal–Warner Bros vs. MiniMax ar putea deveni un punct de referință pentru reglementarea inteligenței artificiale și protecția drepturilor de autor, într-un moment în care frontierele dintre creația umană și cea generată de algoritmi devin tot mai greu de delimitat.