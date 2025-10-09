Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget

În discuția publică a apărut recent o propunere ce poate afecta multe dintre drumurile tale spre Capitală: Primăria Capitalei intenționează să impună o „rovinietă locală” pentru șoferii care circulează în București cu mașini înmatriculate în afara orașului. În traducere aproximativă, cine vine din provincie va plăti aproximativ 3,5 euro pe zi pentru accesul cu autoturismul în București — adică în jur de 20-25 lei, în funcție de cursul valutar.

Dar nu e vorba doar de a strânge bani în buget; inițiativa are implicații ce ating traficul, poluarea, echitatea fiscală și comportamentele de mobilitate. Iată cum stă situația.

Cine va fi afectat de taxa locală

Conform propunerilor care se află acum pe masa Consiliului General, taxa locală va viza șoferii cu mașini înmatriculate în afara Bucureștiului sau Ilfovului. Printre categoriile vizate se numără:

cei care tranzitează orașul fără să oprească

cei care vin pentru o zi sau două pentru diverse activități

locuitorii din Capitală care își înmatriculează mașinile în alte județe, pentru a plăti asigurări mai mici

Cristian Popescu, consilier general, susține că aproximativ 35% dintre mașinile care circulă prin București au numere din afara orașului. Acest lucru generează două probleme, spun autoritățile: volum mare de trafic suplimentar și o situație percepută ca fiind inechitabilă pentru locuitorii care plătesc taxe locale, dar sunt „concurența” celor cu mașini de provincie.

Estimările recente, folosite în documentele oficiale și în dezbaterea publică din octombrie 2025, arată că din cele aproximativ 1,4 milioane de vehicule care tranzitează zilnic Capitala, aproape 490.000 nu sunt înmatriculate în București sau Ilfov. Cu alte cuvinte, mai mult de o treime dintre mașinile din trafic provin din afara zonei metropolitane, iar într-o singură săptămână se ajunge la circa 3,4 milioane de treceri – număr care reflectă intrările zilnice, nu vehicule unice. Aceste date sunt cele utilizate și în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov, dar și în comunicatele recente privind proiectul de taxare a accesului pentru vehiculele neînmatriculate în B-IF, unde ponderea de 35% este citată constant de inițiatori.

Această situație generează două probleme majore, spun autoritățile: un volum semnificativ de trafic suplimentar și o inechitate fiscală între locuitorii care plătesc taxe locale și șoferii „de provincie” care folosesc aceeași infrastructură fără să contribuie direct la întreținerea ei.

Taxa va putea fi aplicată pe perioade de la o zi până la 12 luni, cu tarife propuse aproximative astfel:

3,5 euro pentru o zi

6 euro pentru 7 zile

9,5 euro pentru 30 de zile

50 euro pentru 12 luni

Dacă valorile se aprobă în forma actuală, cine vine din provincie va plăti zilnic în medie 20-25 lei pentru accesul cu mașina în București.

Mai mult decât bani: trafic, poluare și echitate

Reducerea traficului și stimularea transportului alternativ

Un scop declarat al măsurii este descurajarea utilizării mașinii în centrul orașului, cel puțin pentru deplasările ocazionale sau tranzit. Autoritățile speră că unii șoferi vor lăsa mașina la margine, în parcările de tip park & ride, și vor folosi transportul public în interiorul orașului.

Această schimbare de comportament poate duce la o scădere a congestiei stradale, mai ales în zonele centrale. Nu este o promisiune de rezolvare totală — traficul în București are mulți factori — dar se poate transforma într-o piesă într-un puzzle mai mare de mobilitate urbană.

Poluare și impact asupra mediului

Reducerea numărului de mașini care intră în oraș poate avea un impact asupra calității aerului, prin scăderea emisiilor în zone dens circulate. În plus, cine are mașini mai poluante (clase Euro mai vechi) va plăti la fel ca restul, ceea ce poate stimula trecerea la vehicule mai curate.

Primăria menționează că taxa nu este doar o sursă de venit; este și un instrument de politică publică, menit să descurajeze traficul excesiv și să promoveze opțiuni alternative.

Echitate fiscală între locuitorii Capitalei și cei cu mașini „de provincie”

Una dintre motivațiile profunde ale propunerii este inechitatea fiscală: mulți locuitori ai Bucureștiului aleg să-și înmatriculeze mașinile în alte județe pentru a evita taxele mai mari de asigurare sau impozit din Capitală. Astfel, folosesc străzile și infrastructura orașului, dar contribuie mai puțin la bugetul local.

Prin aplicarea unei taxe locale, autoritățile încearcă să echilibreze povara între cei care circulă în București și cei care plătesc deja pentru infrastructură și servicii locale. Potrivit declarațiilor oficiale, scopul e ca fiecare șofer să plătească „costul real” al folosirii terenului și infrastructurii municipale.

Provocări, critici și lucruri de urmărit

Chiar dacă ideea pare simplă, implementarea sa va întâmpina obstacole. În primul rând, cum se va face controlul și verificarea plății taxei? Ce sistem electronic sau cameră va urmări numărul de înmatriculare și va sancționa eventualii evazioniști?

De asemenea, există riscul ca șoferii să își adapteze traseele, să evite centura sau să circule pe străzi lăturalnice, generând efecte secundare asupra traficului urban. Dacă transportul public sau sistemele park & ride nu sunt suficient dezvoltate, taxa ar putea fi resimțită ca o povară suplimentară, mai ales de către cei care vin sporadic în oraș.

Un alt punct supus dezbaterii este valoarea taxei: 3,5 euro/zi pare rezonabilă pentru o trecere ocazională, dar pentru cine vine frecvent, costurile se adună. În plus, populația va urmări cu atenție dacă aceste sume sunt într-adevăr investite în modernizare, infrastructură, transport public mai bun sau măsuri anti-poluare.

În concluzie, nu este doar o nouă metodă de strâns bani la buget — este o propunere care încearcă să gestioneze traficul, poluarea și echitatea într-un oraș sufocat de mașini. Dacă va fi aprobată, vei simți efectele în costul deplasărilor, în alegerea modului de transport și în viața cotidiană.