Taxă nouă pentru șoferii care vin în București. Primăria Capitalei vrea să aplice o rovinietă locală

Primăria Capitalei pregătește introducerea unei taxe pentru șoferii care nu au mașinile înmatriculate în București sau Ilfov. Proiectul are ca scop reducerea traficului și creșterea veniturilor la bugetul local, dar va fi dezbătut în Consiliul General. Taxa va fi valabilă pe diferite perioade, de la o zi până la 12 luni, și ar putea schimba modul în care locuitorii și vizitatorii circulă în Capitală.

Cine va fi vizat de taxa pentru circulația în București

Primăria Capitalei analizează introducerea unei taxe pentru șoferii care intră în București cu mașini înmatriculate în alte județe. Scopul măsurii este reducerea traficului intens și creșterea veniturilor la bugetul local.

Proiectul ar urma să fie discutat în Consiliul General și va viza trei categorii principale: șoferii care doar tranzitează orașul, cei care vin pentru una sau două zile pentru diverse activități și locuitorii din Capitală care își înmatriculează mașinile în alte județe pentru a plăti asigurări mai mici.

”Sunt două lucruri. O dată este principiul introducerii unei taxe și cuantumul acesteia. Acolo sunt nişte propuneri făcute de mine. Ele pot să fie modificate în discuția din Consiliu, dacă se agreează acest principiu al taxei pentru intrarea în Bucureşti. Acum, din datele pe care le am, din datele publice, Bucureștiul e tranzitat de 1,4 milioane de mașini în fiecare zi și cam 35% dintre acestea au numere din afara Bucureștiului și Ilfovului. Aici vorbim de mai multe categorii de persoane: Sunt persoane care trec prin București și aici cred că numărul acestora va scădea, pentru că avem cât de cât o parte din Autostrada AO și centura la 4 benzi, deci nu mai e nevoie să treci prin București cum era nevoie acum ceva timp”, a declarat Cristian Popescu, potrivit Antena 3 CNN.

Ce scop urmărește Primăria prin introducerea acestei taxe

Măsura propusă pentru rovinieta locală se adresează mai multor categorii de șoferi. În primul rând, vizate sunt persoanele care vin în București pentru una sau două zile pentru a-și rezolva diverse probleme, iar autoritățile încearcă să îi determine să folosească parcările de tip park & ride și transportul public.

În al doilea rând, vizați sunt locuitorii Capitalei care își țin mașinile înmatriculate în alte județe pentru a plăti asigurări mai mici, ceea ce creează o situație inechitabilă, deoarece aceste persoane folosesc vehiculul în oraș, dar nu contribuie cu impozite locale la bugetul Capitalei.

”Avem o a doua categorie de persoane, cei care vin pentru o zi, două în București, pentru a-și rezolva anumite probleme și acolo vrem să-i descurajăm și vrem să-i convingem să lase maşina într-un park&ride, avem avem și cel puțin două parcări publice și cred că această măsură va antrena și investiții private în altele, să-i convingem să își lase maşina și să folosească transportul în comun din Bucureşti. Și avem a treia categorie de persoane, cred că este cea mai mare. Sunt cei care locuiesc în București, nu au maşina trecută pe Bucureşti din diverse motive, pentru că unul dintre motive este că asigurările sunt mai ieftine atunci când nu ai număr de București sau de Ilfov. Dintr-un motiv de calcul al asigurării, ei preferă să-și țină maşinile în altă parte pentru a plăti mai puțin, pentru că în București e o rată mai mare de daune și atunci aceste daune se împart la numărul celor care au mașină înmatriculată în Bucureşti. E cumva incorect și vrem să-i convingem pe o parte dintre aceştia să își pună maşinile pe București să plătească și impozit la bugetul local din București, acolo unde, în fapt, aceștia folosesc maşina și locuiesc și să și împartă costul real la asigurare cu cei care avem maşini înmatriculate în Bucureşti. Toate aceste lucruri vor scădea din traficul din Bucureşti. Sigur, nu este o măsură care va reduce la nivelul dorit traficul, dar am în vedere mai multe măsuri care să ajute acest lucru”, a mai declarat Cristian Popescu, consilier general PSD.

Cât va costa rovinieta locală pentru șoferii din alte orașe

Potrivit proiectului, taxa pentru circulația în București ar urma să fie următoarea:

3,5 euro pentru o zi

pentru o zi 6 euro pentru 7 zile

pentru 7 zile 9,5 euro pentru 30 de zile

pentru 30 de zile 50 de euro pentru 12 luni

Proiectul va fi supus votului în Consiliul General al Municipiului București, iar, dacă va fi aprobat, s-ar putea să fie implementat în curând. Această rovinietă locală ar putea contribui atât la reducerea traficului în oraș, cât și la creșterea veniturilor la bugetul local, stimulând în același timp utilizarea transportului public și a parcărilor de tip park & ride.