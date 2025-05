Vasile Bănescu, despre demisia sa din funcția de purtător de cuvânt al BOR, implicarea lui Teodosie și a Preafericitului Daniel în scandalurile care vizează Biserica: ”Datoria era să reprezentăm instituția în zona adevărului, nu în zona manipulărilor și atacurilor sau calomniilor.” VIDEO EXCLUSIV

Vasile Bănescu, reputatul teolog care, timp de nouă ani, a ocupat funcția de purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române și, acum, este membru al CNA, a vorbit pe șleau despre conflictele pe care le-a avut cu Arhiepiscopul Teodosie, primul mare ierarh cercetat penal din România. Și, din poziția care nu îl mai obligă să protejeze personajul, explică ce va păți înaltul părinte în cazul în care va fi găsit vinovat pentru corupție. Iar, pe românește, șansa lui Teodosie, dacă va fi găsit vinovat, să rămână conducătorul Arhiepiscopiei Tomisului este zero!

Ați fost luat la țintă, de politicieni, dar și de înalți ierarhi. Mă refer la modul explicit la Teodosie. Chiar a fost scandal…

Provocat de acest personaj, nu de mine. Și-a propus să mă dea în judecată, la un moment dat. Un ierarh al Bisericii să mă dea în judecată un consilier patriarhal, adică un oficial al Patriarhiei Române, asta indică foarte clar războiul pe care l-a dus acest personaj cu Patriarhia. Este cunoscut acest război, eu, întâmplător, am fost în față.

Ați fost ”mielul de sacrificiu” al Patriarhului?

După nouă ani, pentru rigoare, eu am solicitat retragerea. Motivele pentru care am solicitat retragerea sunt evident diferite. În primul rând, obosisem, foarte mult, după nouă ani de expunere totală, radical, non-stop, fără concediu, fără echipă în jurul meu. Practic, am fost cât se poate de solitar, din păcate, în peisajul comunicării instituționale. Și, dincolo de asta, vă mărturisesc că am simțit o ostilitate din partea personajului de care vorbim și care nu m-a impresionat, evident.

Datoria era să reprezentăm instituția în zona adevărului, nu în zona manipulărilor și atacurilor sau calomniilor. Dar, dincolo de asta, evident că atmosfera în care ajunsesem să mă mișc devenise irespirabilă. Am luat decizia să mă retrag. Personal. Mi s-a acceptat, vă spun, cu greu, această retragere și asta, pentru mine, a însemnat mult, dar cred că putem face, fiecare, binele mai departe, în orice spațiu ne-am afla. Rămân teolog, rămân un om atașat de Biserica lui Hristos, nu de Biserica unor oameni care pot să îl contrazică chiar și pe Hristos și, din această perspectivă, binele ne e la îndemână.

Revin la întrebare. Ați fost ținta lui Teodosie pentru că Patriarhul Daniel a refuzat să ridice la nivel de Mitropolie Biserica Dobrogei?

L-ați pomenit pe Părintele Patriarh, care merită toată prețuirea celor care îl cunosc și cel care ar trebui să îl cunoască mai de aproape. E un om de o luciditate fără fisură și care păstrează, nu ușor, echilibrul într-o astfel de instituție foarte complicată. O instituție în care ierarhii din toate provinciile au totală autonomie (…). Părintele Patriarh nu decide singur toate lucrurile foarte importante din Biserică, forul suprem decizional este Sfântul Sinod. (…)

În cazul concret, evident, Părintele Patriarh, fiind și Mitropolitul Ungrovlahiei și Dobrogei, deci această zonă din Sudul țării, în mod evident, nu putea accepta. Și nu ținea de persoana care a propus ridicarea Arhiepiscopiei Tomisului la nivel de Mitropolie, nu se putea accepta o asemenea mișcare administrativă pentru că nu există niciun motiv care să o justifice. S-ar crea un dezechilibru radical, ar fi doi mitropoliți față în față, într-un spațiu, evident, restrâns. (…)

Așadar, pentru că eu trebuie să explicitez în fața presei aceste argumente, inevitabil, personajul despre care vorbiți se simțea atacat de mesagerul acestor explicații. Am avut această libertate de a scrie, de a lua poziție în spațiul public. (…)

Vorbim de Teodosie… El este implicat într-un dosar penal. Dacă va fi găsit vinovat? Ce se întâmplă?

Lucrurile au ajuns la nivelul cel mai înalt, deja. Ținând cont de motivul acestui proces în care se află… Să ne amintim, acceptă lucrul… Episodul este filmat, deci e o probă netrucată, cineva ajunge la el, cu camera ascunsă, și îi spune că va putea face rost de o mare sumă de bani, o sumă uriașă de la Secretariatul de Stat pentru Culte, și se oferă să mijlocească această sumă către Arhiepiscopia Tomisului. Dar, adaugă, 10% din această sumă, sau un procent din această sumă, sper să nu mă înșel, să rămână persoanei respective. Adică, îi propune, evident, ceva profund ilegal, ceva de natură penală.

Reacția acestui personaj a fost: ”E o mană Cerească ceea ce îmi propuneți dumneavoastră”. Adică nu doar un acord explicit, ci formulat într-un mod entuziast.

Jignitor pentru Biserică, mana cerească este totuși altceva…

Evident! Acesta este motivul pentru care a început acest proces. Dacă judecătorii vor decide că este complicitate la o fraudă, bineînțeles că urmează o condamnare penală. Nu poate exista un ierarh al Bisericii Ortodoxe Române condamnat penal. Cu executare sau suspendare, nu știm asta. Dar, dacă se ajunge la asta, în mod evident, nu poate rămâne nimeni într-un Scaun Episcopal condamnat penal, asta e foarte limpede.