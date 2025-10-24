Vânt puternic și ploi în Capitală. Avertizarea meteo e valabilă până la ora 21:00. Meteorologii anunță rafale de până la 60 km/h

Ultima ora
Stelian Bujduveanu: Guvernul pregătește o hotărâre pentru reconstrucția blocului din Rahova. Păgubiții rămân proprietari
24 oct. 2025 | 11:20
de Badea Violeta

Bucureștenii trebuie să fie precauți vineri, 24 octombrie, când un cod galben de vânt este în vigoare până la ora 21:00. Rafale de până la 60 km/h și ploi temporare vor marca ziua, iar temperaturile vor fi ușor peste normalul perioadei, în timp ce vremea pe termen mediu rămâne mai caldă decât de obicei în întreaga țară.

Cât de puternic va bate vântul și când apar ploile

Vineri, vântul se va intensifica treptat în Capitală, ajungând la viteze de 50–60 km/h în timpul zilei, iar seara și noaptea va sufla slab până la moderat. Cerul va fi noros, iar ploile vor fi temporare, mai ales după-amiaza, urmând ca spre seară și noaptea să se înregistreze perioade cu cer variabil.

Valorile termice se vor situa între 19 și 21 de grade pentru maxim și 7–8 grade pentru minim, ușor peste media climatologică a datei. Aceste condiții meteorologice impun prudență, mai ales în zonele expuse și pe arterele principale, unde vântul poate produce inconveniente sau pericole pentru participanții la trafic.

Ce se așteaptă în următoarele săptămâni în România

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), intervalul 27 octombrie – 24 noiembrie 2025 va fi caracterizat de temperaturi peste valorile normale în aproape toate regiunile.

În prima săptămână, 27 octombrie – 3 noiembrie, temperatura medie va fi apropiată de cea specifică perioadei, ușor mai scăzută în zonele montane, cu precipitații ușor excedentare local, mai ales la munte și în sud-vestul și sud-estul țării.

Săptămâna 3 – 10 noiembrie va aduce temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în special în zonele montane și submontane, iar cantitatea de precipitații va fi deficitare, mai ales în sud.

În perioada 10 – 17 noiembrie, temperaturile medii se vor menține ușor peste normal, iar regimul pluviometric va fi aproape constant, apropiat de valorile obișnuite.

Ultima săptămână, 17 – 24 noiembrie, va aduce din nou valori termice peste medie pe întreg teritoriul și precipitații normale pentru această perioadă.

Cum influențează aceste condiții senzația de frig și pregătirea pentru iarnă

Chiar dacă zilele următoare vor fi mai calde, intensificările de vânt din București și din alte județe sub cod galben pot accentua senzația de frig, mai ales în zonele expuse.

Meteorologii estimează că iarna 2025-2026 va fi geroasă, cu ninsori abundente în România și mare parte din Europa, pe fondul unor schimbări semnificative ale regimului termic începând din decembrie.

Astfel, vântul și ploile temporare din Capitală sunt doar un semnal al vremii instabile de toamnă, iar locuitorii trebuie să rămână precauți și să adapteze planurile zilnice la condițiile meteo, mai ales pe durata zilei cu cod galben activ.

