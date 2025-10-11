A fost emis din nou Cod roșu. România, lovită de un nou val de vreme severă: vânt și grindină în mai multe județe

România traversează din nou o perioadă de instabilitate atmosferică extremă. Meteorologii au emis, vineri seară, noi avertizări de vreme severă, care vizează cea mai mare parte a țării. Rafalele de vânt, grindina și ploile torențiale pun probleme serioase în mai multe regiuni, iar în anumite zone montane s-a instituit Cod roșu de vânt, cu intensificări care pot depăși 140 km/h.

Cod galben în 23 de județe

Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), începând de vineri, 11 octombrie, și până diseară, la ora 23:00, 23 de județe se află sub Cod galben de vânt puternic. Zonele cele mai afectate sunt cele din Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei.

Meteorologii avertizează că în aceste regiuni vântul va sufla cu viteze de 50–60 km/h, iar local pot fi atinse rafale de până la 70 km/h. În unele localități, curenții puternici pot antrena praf și resturi vegetale, afectând circulația rutieră și vizibilitatea.

De asemenea, ANM precizează că intensificări ale vântului se vor semnala, pe alocuri, în aproape toate regiunile țării, cu viteze de 40–50 km/h, mai ales în zonele deschise și în apropierea Carpaților.

Cod roșu în două județe din vestul țării

Cea mai severă avertizare emisă în această dimineață este Codul roșu de vânt, valabil pentru zona montană înaltă a județelor Caraș-Severin și Hunedoara, unde se așteaptă rafale de peste 140 km/h. Alerta este activă până la ora 12:00, dar meteorologii avertizează că și după expirarea acesteia vântul va continua să bată cu putere, menținând un risc ridicat de doborâre a copacilor și de deteriorare a instalațiilor electrice.

Zonele aflate la peste 1.800 de metri altitudine din Munții Țarcu, Godeanu și Retezat sunt cele mai expuse. Salvamontiștii le recomandă turiștilor să evite complet traseele montane în acest interval și să nu pornească pe poteci neamenajate.

În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, vântul va atinge viteze de 70–90 km/h la altitudini medii, iar la peste 1.700 de metri, rafalele pot depăși 120 km/h. În unele zone, vântul va viscoli zăpada proaspăt depusă, reducând drastic vizibilitatea.

Pe lângă vântul puternic, ANM avertizează că local pot apărea averse de scurtă durată, grindină și descărcări electrice, mai ales în zonele din sud și est. Temperaturile vor scădea semnificativ față de zilele trecute, semn că toamna își intră în drepturi cu adevărat.

Recomandările autorităților

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) le recomandă cetățenilor să evite deplasările inutile în zonele afectate, să nu parcheze autoturismele sub copaci sau stâlpi de electricitate și să urmărească permanent evoluția avertizărilor meteo. Totodată, autoritățile locale au fost puse în alertă, iar echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze în caz de urgență.

România se confruntă, astfel, cu un nou episod de vreme extremă, care aduce rafale puternice, ploi torențiale și grindină, mai ales în jumătatea de sud și vest a țării. Meteorologii avertizează că și următoarele zile pot aduce instabilitate accentuată, motiv pentru care populația este sfătuită să rămână vigilentă și să respecte indicațiile autorităților.