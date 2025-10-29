Valoarea tichetelor de masă crește de la 1 ianuarie 2026. Aproape 3 milioane de angajați vor beneficia de majorare

Tichetele de masă se vor majora de la 40 la 50 de lei începând cu 1 ianuarie 2026, anunț confirmat de reprezentanții IMM-urilor și de ministrul Muncii. Aproximativ trei milioane de angajați vor beneficia de această creștere, menită să stimuleze consumul intern și să sprijine puterea de cumpărare în contextul inflației.

De ce cresc tichetele de masă și cine va beneficia de majorare

Majorarea tichetelor de masă a fost anunțată de Florin Jianu, președintele Consiliului Național al IMM-urilor, la finalul Consiliului Tripartit convocat de premierul Ilie Bolojan.

”De aceste tichete de masă beneficiază milioane de angajați și sunt o formă bună de susţinere şi a economiei, a puterii de cumpărare a angajaţilor”, a explicat Jianu.

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a confirmat și el majorarea: ”O veste bună: avem consens între sindicate și patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de ron”.

În prezent, valoarea nominală este de 40,18 lei. Tichetele sunt cel mai utilizat beneficiu extrasalarial din România și joacă un rol important în motivarea și păstrarea angajaților pe termen lung, potrivit economiștilor.

Economiștii subliniază că majorarea nu va afecta bugetul statului, dar va reduce munca la negru, va stimula consumul intern și va atenua presiunile inflaționiste.

Datele istorice arată o creștere constantă a valorii zilnice a tichetelor: 2015 – 9,41 lei, 2016 – 13 lei, 2020 – 20,01 lei, 2023 – 40 lei, ajungând la 50 de lei în 2026.

Cum se raportează patronatele și sindicatele la majorarea salariului minim

În paralel, discuțiile de la Consiliul Tripartit au abordat și salariul minim pe economie. Florin Jianu a precizat că IMM-urile se opun majorării salariului minim în acest moment, invocând contextul economic dificil.

”Opt din zece IMM-uri sunt afectate de aceste măsuri, acciza la combustibil, TVA mărit, liberalizarea pieței de energie”, a spus el.

Patronatele avertizează că o majorare a salariului minim ar putea duce la disponibilizări, reducerea competitivității firmelor și scăderea producției industriale și comerciale.

”Trei din zece IMM-uri au relatat că s-ar putea să aibă loc disponibilizări de până la 7-9 persoane”, a explicat Jianu.

În schimb, sindicatele cer majorarea salariului minim și amenință cu proteste dacă Guvernul nu va acționa. Aceștia atrag atenția că menținerea salariului minim la nivelul actual ar reduce și mai mult puterea de cumpărare și ar accentua sărăcia.

Ce efecte va avea majorarea tichetelor de masă

Creșterea valorii tichetelor de masă la 50 de lei va avea impact direct asupra puterii de cumpărare a angajaților și va stimula consumul intern, fără a genera presiuni suplimentare asupra bugetului. Aceasta este o măsură apreciată de angajați și firme, fiind o formă eficientă de sprijin pentru economie.

În același timp, majorarea tichetelor consolidează transparența plăților, contribuie la colectarea mai eficientă a taxelor și limitează munca la negru, oferind beneficii pe termen lung atât pentru angajați, cât și pentru mediul de afaceri.