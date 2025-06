„IMM-urile, vaca de muls a statului”! O româncă plătește lunar taxe de 9 ori mai mari decât profitul

Lucrează de 16 ani fără pauză. A construit o afacere de la zero, cu doar 1.000 de euro și un blog, iar astăzi plătește taxe lunare de până la 10.000 de euro. Dar nu asta o doare cel mai tare, ci faptul că, după ce statul își oprește partea, consistentă și nemiloasă, ei îi rămâne doar o fărâmă: câteva sute de euro profit. Bianca Iordan, antreprenoare din România, rupe tăcerea într-o confesiune care a devenit virală pe rețelele sociale și care pune degetul pe rana reală a mediului de afaceri românesc.

Antreprenoarea Bianca Iordan și-a deschis sufletul într-o postare devenită virală, în care vorbește cu ironie amară despre realitatea dură a micilor afaceri din România. După 16 ani de muncă și sacrificii, în care a plătit la timp taxe lunare uriașe și a susținut salariile angajaților fără întârziere, Bianca spune răspicat ce înseamnă, de fapt, să fii „patron” în România, și cum visul unei afaceri de familie poate deveni o povară greu de dus.

„Am început afacerea într-un apartament de la etajul 8 din Crângași, cu 1.070 euro”

„Bună, sunt Bianca, am 45 de ani și sunt cel mai prost om din țara asta. Dacă te uiți la Opelul din 2016 pe care îl conduc și la gențile și ceasurile de lux pe care nu le am, n-ai zice că un prost ca mine trimite, în fiecare lună, către stat 7.000–10.000 euro taxe + 3 salarii către angajați. În fiecare lună, la scadență, nicio zi de întârziere în 16 ani. Angajații nu se revoltă pentru salariile mici, că deh, tot noi, patronii, suntem și angajații care descarcă paleții de marfă și dau cu mătura. Acum mai bine de 16 ani, am transformat o pasiune personală și un stil de viață mai sănătos, pe care mi-l doream pentru noi și copiii noștri, într-o mică afacere de familie. Am început afacerea într-un apartament de la etajul 8 din Crângași, cu 1.070 euro. Nici mai mult, nici mai puțin — ăștia au fost toți banii mei”, așa începe Bianca Iordan într-o postare publicată pe Facebook.

Afacerea Biancăi s-a dezvoltat constant, dar odată cu ea au crescut și poverile fiscale. Fără să insiste pe greutățile personale, cum a dus totul în spate, singură, cu un copil mic și apoi însărcinată din nou, antreprenoarea rememorează punctul culminant din 2019, când firma ajunsese la șapte angajați și o cifră de afaceri de 630.000 de euro. Apoi, pandemia a schimbat totul: vânzările au scăzut, deciziile grele s-au adunat, iar echilibrul s-a clătinat.

Statul tratează IMM-urile ca pe o „vacă de muls”, spune antreprenoarea

În continuarea mesajului său, antreprenoarea vorbește despre o lungă listă de măsuri fiscale care, în loc să ajute firmele mici și mijlocii, lovesc direct în antreprenoriatul românesc, inhibând inițiative și punând la pământ idei de afaceri ce ar putea ajuta la dezvoltarea economiei, dacă ar exista susținere, nu ostilitate.