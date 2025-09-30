Ultima ora
Adresa din noile CI electronice, rezolvată cu aplicația RoCEIReader: cum o folosești
30 sept. 2025 | 15:58
de Vieriu Ionut

Valentin Ceaușescu, probleme grave de sănătate. Ar fi cerut ajutorul statului pentru tratamentul costisitor: o injecție costă 7.500 de lei

ACTUALITATE
Valentin Ceaușescu, probleme grave de sănătate. Ar fi cerut ajutorul statului pentru tratamentul costisitor: o injecție costă 7.500 de lei
Valentin Ceaușescu

Valentin Ceaușescu, singurul urmaș în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, trece prin momente extrem de dificile. Problemele medicale cu care se confruntă l-au determinat să ceară ajutorul statului român, după ce medicii i-au recomandat un tratament extrem de costisitor, imposibil de acoperit din propriile resurse. Situația a generat un val de dezbateri legate de accesul la tratamente pentru pacienții aflați în situații similare și de modul în care legislația românească reușește sau nu să protejeze dreptul la sănătate.

Tratamentul care costă peste 7.500 de lei pe doză

Conform surselor medicale, lui Valentin Ceaușescu i-a recidivat o afecțiune gravă, diagnosticată pentru prima oară în urmă cu aproape 15 ani. La sfârșitul anului trecut, el a fost internat la spitalul de urgență al Serviciului Român de Informații, „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, unde a primit îngrijiri, acolo unde a fost tratat de-a lungul timpului și fostul președinte Ion Iliescu.

În urma investigațiilor, medicii au stabilit că radiochimioterapia nu este o opțiune și au propus o terapie cu un medicament autorizat la nivel european, însă care nu este decontat în România. Costul unei singure injecții depășește 7.500 de lei, iar pentru schema completă de tratament sunt necesare mai multe doze.

Vezi și:
Toate restricțiile medicale ale șoferilor, notate pe permisul de conducere. Noutăţi în Codul Rutier de care trebuie să ai habar

„Domnul Valentin Ceaușescu are probleme medicale al căror tratament nu poate fi amânat. Numai că o singură injecție costă puțin peste 7.500 lei și e foarte scump un asemenea tratament pentru posibilitățile lui materiale”, au precizat surse medicale pentru Mediafax.

Statul refuză să acopere costurile

Valentin Ceaușescu s-a adresat Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Agenției Naționale a Medicamentului, însă răspunsurile primite au fost negative. Autoritățile au invocat lipsa unui cadru legal care să permită compensarea acestui tip de tratament, subliniind că medicamentul nu este pe lista celor decontate.

De asemenea, reprezentanții C.N.A.S. au transmis că o comisie multidisciplinară a stabilit în biletul de externare că medicamentul nu se regăsește în programul de asigurări publice. În fața acestor refuzuri, Valentin Ceaușescu a apelat inclusiv la Cancelaria premierului, fără succes, iar în cele din urmă a decis să deschidă o acțiune în instanță pentru ca statul să fie obligat să suporte costurile.

Decizia instanței și argumentele constituționale

Judecătorii au dispus ca, provizoriu, Valentin Ceaușescu să beneficieze gratuit de tratamentul recomandat. În motivarea deciziei s-a făcut trimitere la articolele 34 și 22 din Constituția României, care garantează dreptul la sănătate, la viață și la integritatea fizică și psihică. Magistrații au apreciat că, prin lipsa accesului la tratament, pacientul ar fi „ca și condamnat la moarte”.

Un apropiat al familiei a subliniat că „ar trebui ca statul român să aibă indulgență față de suferința lui Valentin, ca, de altfel, față de suferința oricărei alte persoane și să-i asigure dreptul constituțional la sănătate. E inuman ce se întâmplă acum cu legislația din România, care nu asigură sprijin celor bolnavi”.

Viața și cariera fiului cel mare al soților Ceaușescu

Valentin Ceaușescu s-a născut la 17 februarie 1948, la București, fiind primul dintre cei trei copii ai Elenei și lui Nicolae Ceaușescu. După studiile la Școala „Petru Groza” și Facultatea de Fizică din București, a urmat cursurile prestigiosului „Imperial College” din Londra, absolvite în 1970. Revenit în țară, a lucrat la Institutul de Fizică Atomică și a fost ales membru supleant al Comitetului Central al P.C.R.

Dincolo de activitatea profesională, Valentin Ceaușescu s-a implicat în sport, fiind considerat omul din umbră al succesului echipei Steaua București, care în 1986 a câștigat Cupa Campionilor Europeni. În timpul Revoluției din 1989, a fost arestat chiar în ziua execuției părinților săi, dar a fost eliberat în august 1990.

În plan personal, Valentin a avut două căsătorii. Din prima, cu Iordana Borilă, are un fiu, Daniel, iar din a doua o fiică, Alexandra, născută în 1996.

