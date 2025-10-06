Val de concedieri la un gigant auto. 3.000 de angajați vor fi dați afară

Constructorul auto francez Renault se pregătește să elimine aproximativ 3.000 de posturi la nivel global, ca parte a unui plan de economii denumit ”Arrow”. Măsura vizează în principal funcțiile-suport din departamentele de resurse umane, finanțe și marketing și va afecta, în principal, sediul central din Boulogne-Billancourt, lângă Paris, dar și alte filiale internaționale. Disponibilizările fac parte dintr-un efort mai amplu de optimizare a costurilor, după pierderi semnificative raportate de grup în prima jumătate a anului.

De ce renunță Renault la mii de angajați

Grupul auto a raportat în iulie o pierdere netă de 11,2 miliarde de euro în prima jumătate a anului, majoritatea provenind din deprecierea participației la partenerul japonez Nissan.

Excluzând această ajustare, profitul net s-a redus la 461 milioane de euro, de peste trei ori mai mic decât în perioada similară a anului anterior, din cauza scăderii pieței de vehicule utilitare, costurilor ridicate pentru tranziția electrică și concurenței tot mai puternice din partea producătorilor chinezi.

Noul director general, François Provost, are sarcina de a restabili marjele de profit, de a readuce ratingul de credit al Renault la nivelul ”investment grade” și de a găsi soluții pentru a contracara efectele tarifelor americane și ale concurenței internaționale, se arată în newsletterul francez L’Informe, citat de Reuters.

În acest context, programul ”Arrow” prevede reducerea cu 15% a personalului din funcțiile-suport și este gândit ca un pas necesar pentru simplificarea operațiunilor și optimizarea costurilor fixe.

Cum vor fi afectate filiala din România și angajații Dacia

În România, Renault număra la sfârșitul anului 2024 un total de 1.575 de angajați. Automobile Dacia SA, parte a grupului, a lansat recent o campanie de plecări voluntare pentru angajații din diferite sectoare de activitate.

Salariații care optează pentru reorientarea carierei și acceptă încetarea contractului prin acordul părților vor primi compensații proporționale cu vechimea lor în companie, variind între 24.000 și 200.000 de lei.

”Pentru salariații ale căror contracte încetează prin acordul părților, urmare a reorganizării activității, ca efect al reducerii/începtării de activitate, finalizării de proiecte, automatizări, robotizări, digitalizări etc., se va acorda o primă în funcție de vechimea în societățile Grupului Renault România”, se arată în comunicarea internă a Dacia.

Aceasta reflectă și nivelul ridicat de automatizare al uzinei, unde 550 de roboți industriali acoperă acum 60% din producție, facilitând o ajustare mai flexibilă a personalului.

Ce perspective are grupul Renault după aceste concedieri

Decizia de a reduce personalul la nivel global și de a oferi plecări voluntare la Dacia vine într-un moment de incertitudine pe piața auto și presiuni crescânde pentru controlul costurilor.

Măsurile urmăresc să permită companiei să gestioneze mai eficient resursele, să accelereze execuția proiectelor și să mențină competitivitatea într-un mediu extrem de concurențial.

Succesul programului de optimizare ”Arrow” va fi absolut esențial pentru stabilitatea financiară și strategică pe termen lung a grupului Renault în următorii ani.