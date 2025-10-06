Ultima ora
Apogeul numerelor preferențiale în România – de ce ai plăti 25.000 de lei pe un număr de înmatriculare. Ce îl face special
06 oct. 2025 | 09:26
de Badea Violeta

Val de concedieri la un gigant auto. 3.000 de angajați vor fi dați afară

AUTO
Val de concedieri la un gigant auto. 3.000 de angajați vor fi dați afară
Un gigant auto anunta concedieri masive. Sursa foto: Profimedia

Constructorul auto francez Renault se pregătește să elimine aproximativ 3.000 de posturi la nivel global, ca parte a unui plan de economii denumit ”Arrow”. Măsura vizează în principal funcțiile-suport din departamentele de resurse umane, finanțe și marketing și va afecta, în principal, sediul central din Boulogne-Billancourt, lângă Paris, dar și alte filiale internaționale. Disponibilizările fac parte dintr-un efort mai amplu de optimizare a costurilor, după pierderi semnificative raportate de grup în prima jumătate a anului.

De ce renunță Renault la mii de angajați

Grupul auto a raportat în iulie o pierdere netă de 11,2 miliarde de euro în prima jumătate a anului, majoritatea provenind din deprecierea participației la partenerul japonez Nissan.

Excluzând această ajustare, profitul net s-a redus la 461 milioane de euro, de peste trei ori mai mic decât în perioada similară a anului anterior, din cauza scăderii pieței de vehicule utilitare, costurilor ridicate pentru tranziția electrică și concurenței tot mai puternice din partea producătorilor chinezi.

Vezi și:
Noul Renault Clio 6, una dintre cele mai iubite mașini în România, vine cu aspect modern și tehnologie avansată
Dacia putea schimba industria auto: povestea modelului Deceneu care a anticipat moda SUV-urilor europene

Noul director general, François Provost, are sarcina de a restabili marjele de profit, de a readuce ratingul de credit al Renault la nivelul ”investment grade” și de a găsi soluții pentru a contracara efectele tarifelor americane și ale concurenței internaționale, se arată în newsletterul francez L’Informe, citat de Reuters.

În acest context, programul ”Arrow” prevede reducerea cu 15% a personalului din funcțiile-suport și este gândit ca un pas necesar pentru simplificarea operațiunilor și optimizarea costurilor fixe.

Cum vor fi afectate filiala din România și angajații Dacia

În România, Renault număra la sfârșitul anului 2024 un total de 1.575 de angajați. Automobile Dacia SA, parte a grupului, a lansat recent o campanie de plecări voluntare pentru angajații din diferite sectoare de activitate.

Salariații care optează pentru reorientarea carierei și acceptă încetarea contractului prin acordul părților vor primi compensații proporționale cu vechimea lor în companie, variind între 24.000 și 200.000 de lei.

”Pentru salariații ale căror contracte încetează prin acordul părților, urmare a reorganizării activității, ca efect al reducerii/începtării de activitate, finalizării de proiecte, automatizări, robotizări, digitalizări etc., se va acorda o primă în funcție de vechimea în societățile Grupului Renault România”, se arată în comunicarea internă a Dacia.

Aceasta reflectă și nivelul ridicat de automatizare al uzinei, unde 550 de roboți industriali acoperă acum 60% din producție, facilitând o ajustare mai flexibilă a personalului.

Ce perspective are grupul Renault după aceste concedieri

Decizia de a reduce personalul la nivel global și de a oferi plecări voluntare la Dacia vine într-un moment de incertitudine pe piața auto și presiuni crescânde pentru controlul costurilor.

Măsurile urmăresc să permită companiei să gestioneze mai eficient resursele, să accelereze execuția proiectelor și să mențină competitivitatea într-un mediu extrem de concurențial.

Succesul programului de optimizare ”Arrow” va fi absolut esențial pentru stabilitatea financiară și strategică pe termen lung a grupului Renault în următorii ani.

Peisaj de iarnă în octombrie. Zonele din țară în care stratul de zăpada a ajuns la 40 de centimetri
Recomandări
Adezivul pentru oase care le lipește în câteva minute este revoluția în medicină
Adezivul pentru oase care le lipește în câteva minute este revoluția în medicină
Cum vezi doar postările de la prieteni pe Facebook, scapi de ”sponsorizate” și revii la fluxul de conținut care te interesează
Cum vezi doar postările de la prieteni pe Facebook, scapi de ”sponsorizate” și revii la fluxul de conținut care te interesează
Noul buletin electronic îi încurcă pe români: digitalizarea s-a blocat în birocrație
Noul buletin electronic îi încurcă pe români: digitalizarea s-a blocat în birocrație
Cât de rezistent este iPhone 17 Pro de fapt și de ce să nu crezi tot ce vezi pe TikTok, Facebook, Instagram și nu numai
Cât de rezistent este iPhone 17 Pro de fapt și de ce să nu crezi tot ce vezi pe TikTok, Facebook, Instagram și nu numai
Schimbări majore pentru clienții BCR. Comisioane mai mari și noi reguli la tranzacții începând cu 8 decembrie
Schimbări majore pentru clienții BCR. Comisioane mai mari și noi reguli la tranzacții începând cu 8 decembrie
Școala de șoferi pe cutie automată, când conduci o mașină cu cutie manuală. Ce este codul 78 de pe permisul de conducere
Școala de șoferi pe cutie automată, când conduci o mașină cu cutie manuală. Ce este codul 78 de pe permisul de conducere
Telescopul James Webb confirmă teoria lui Einstein de opt ori, într-o singură imagine spectaculoasă
Telescopul James Webb confirmă teoria lui Einstein de opt ori, într-o singură imagine spectaculoasă
Universitatea din România care interzice utilizarea inteligenței artificiale în lucrările studenților
Universitatea din România care interzice utilizarea inteligenței artificiale în lucrările studenților
Revista presei
Adevarul
Andrei Caramitru explică piesa trupei Taxi „Când rinocerii” care a stârnit discuții aprinse în mediul online. „Noi rinocerizam oamenii din școală”
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cele 4 zodii afectate de Luna Plină din 6 octombrie 2025. Planuri abandonate se pot îndeplini
Playtech Știri
Horoscop luni, 6 octombrie 2025. Zodia care trece printr-o schimbare importantă
Playtech Știri
Codin Maticiuc a dezvăluit că mama sa are din nou cancer. Apelul făcut de el, de lângă patul de spital al femeii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...