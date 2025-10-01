Ultima ora
Telefoanele simple cu butoane sunt revoluția anti-smartphone – Viață fără notificări, fără aplicații și cu mai multă intimitate
01 oct. 2025 | 10:03
de Iulia Kelt

Val de concedieri la încă un dezvoltator de jocuri video: Avalanche Studios, cunoscut pentru Just Cause, obligat să ia decizii drastice

Gaming
Val de concedieri la încă un dezvoltator de jocuri video: Avalanche Studios, cunoscut pentru Just Cause, obligat să ia decizii drastice
Concedieri masive la Avalanche Studios / Foto: Moneycontrol

Avalanche Studios, cunoscut pentru franciza Just Cause, a anunțat un amplu proces de restructurare care include și închiderea studioului din Liverpool.

Decizia vine la doar o lună după ce Microsoft a oprit dezvoltarea jocului Contraband, proiect realizat în colaborare cu echipa suedeză, scrie Engadget.

Studioul din Liverpool, închis definitiv

Potrivit comunicatului publicat pe site-ul companiei, toate posturile din studioul de la Liverpool vor fi desființate. În plus, sunt vizate reduceri de personal și reorganizări ale echipelor din birourile de la Malmo și Stockholm, deși dezvoltatorul nu a oferit detalii concrete despre numărul total al angajaților afectați.

Vezi și:
Inteligența artificială, partener pentru angajați și motor al transformării digitale în România, conform celor mai recente sondaje
Ce valoare are sporul de tăcere în 2025. Cine sunt angajații care îl primesc

Conducerea a justificat această măsură prin „provocările actuale ale industriei și ale companiei”, fără a intra în amănunte suplimentare. Totuși, contextul economic și anulările de proiecte din ultimele luni par să fi cântărit decisiv.

Decizia Microsoft din august 2025 de a opri dezvoltarea Contraband,  anunțată după valurile de concedieri masive din primăvară și vară, a reprezentat o lovitură serioasă pentru Avalanche.

Colaborarea cu gigantul american ar fi trebuit să ducă la lansarea unui titlu de acțiune open-world, însă proiectul a fost anulat înainte de finalizare.

Viitor incert pentru echipa Avalanche

Avalanche Studios a devenit cunoscut la nivel global prin seria Just Cause, apreciată pentru libertatea de explorare și stilul spectaculos de gameplay.

În absența lui Contraband, site-ul oficial nu mai listează alte titluri aflate în dezvoltare, ceea ce ridică semne de întrebare privind direcția viitoare a studioului.

În mesajul adresat comunității, compania a spus că rămâne „profund dedicată” creării de jocuri video de calitate și întreținerii relației cu fanii.

Totuși, fără proiecte anunțate și după reduceri semnificative de personal, rămâne de văzut dacă Avalanche va putea reveni pe piață cu același impact ca în trecut.

Valul de concedieri nu este un caz izolat: 2025 a devenit deja un an marcat de restructurări masive în industria de gaming, multe studiouri confruntându-se cu scăderea investițiilor și cu anularea unor proiecte în faze avansate de dezvoltare.

Avalanche Studios se alătură astfel unei liste tot mai lungi de companii care încearcă să se adapteze unui climat dificil, în care incertitudinea financiară și strategiile schimbătoare ale publisherilor mari pun presiune pe echipele de creație.

Cod portocaliu de ninsori, ploi abundente și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
Recomandări
Tesla lui Elon Musk neagă acuzațiile privind siguranța Model Y și susține că nu are „obligația de a avertiza” proprietarii
Tesla lui Elon Musk neagă acuzațiile privind siguranța Model Y și susține că nu are „obligația de a avertiza” proprietarii
Un copil de 11 ani din Vaslui a murit după ce a mâncat ciuperci otrăvitoare. Familia băiatului este în stare gravă, la spital
Un copil de 11 ani din Vaslui a murit după ce a mâncat ciuperci otrăvitoare. Familia băiatului este în stare gravă, la spital
Când intră a doua tranșă de bani pe cardurile sociale. Primii bani au fost virați deja, anunțul ministrului
Când intră a doua tranșă de bani pe cardurile sociale. Primii bani au fost virați deja, anunțul ministrului
Cum şi când pornim încălzirea toamna. Aşa nu vor creşte facturile
Cum şi când pornim încălzirea toamna. Aşa nu vor creşte facturile
Amazon lansează un Kindle color și un stick TV 4K la preț mic
Amazon lansează un Kindle color și un stick TV 4K la preț mic
Belgia și Olanda testează viitorul traficului: semafoare care se schimbă pe verde direct din telefon
Belgia și Olanda testează viitorul traficului: semafoare care se schimbă pe verde direct din telefon
Incendiu la tabloul electric al unei școli din județul Alba. Elevii şi profesorii, evacuaţi de urgenţă din clădire
Incendiu la tabloul electric al unei școli din județul Alba. Elevii şi profesorii, evacuaţi de urgenţă din clădire
Pensia alimentară, în 2025. ”Dacă soţia se recăsătoreşte, eu mai plătesc?”
Pensia alimentară, în 2025. ”Dacă soţia se recăsătoreşte, eu mai plătesc?”
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gestul scandalos făcut de iubitul Ioanei Popescu lângă sicriul jurnalistei. Mara Bănică l-a pus la punct imediat
Playtech Știri
Cine este singurul moștenitor legal al Ioanei Popescu, deși nu avea copii. Persoana care va intra în posesia averii strânse de jurnalistă
Playtech Știri
Singura româncă invitată la petrecerea lui Jason Derulo, uimită de casa artistului: „Există un acvariu cu rechini în podea”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...