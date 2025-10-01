Val de concedieri la încă un dezvoltator de jocuri video: Avalanche Studios, cunoscut pentru Just Cause, obligat să ia decizii drastice

Avalanche Studios, cunoscut pentru franciza Just Cause, a anunțat un amplu proces de restructurare care include și închiderea studioului din Liverpool.

Decizia vine la doar o lună după ce Microsoft a oprit dezvoltarea jocului Contraband, proiect realizat în colaborare cu echipa suedeză, scrie Engadget.

Studioul din Liverpool, închis definitiv

Potrivit comunicatului publicat pe site-ul companiei, toate posturile din studioul de la Liverpool vor fi desființate. În plus, sunt vizate reduceri de personal și reorganizări ale echipelor din birourile de la Malmo și Stockholm, deși dezvoltatorul nu a oferit detalii concrete despre numărul total al angajaților afectați.

Conducerea a justificat această măsură prin „provocările actuale ale industriei și ale companiei”, fără a intra în amănunte suplimentare. Totuși, contextul economic și anulările de proiecte din ultimele luni par să fi cântărit decisiv.

Decizia Microsoft din august 2025 de a opri dezvoltarea Contraband, anunțată după valurile de concedieri masive din primăvară și vară, a reprezentat o lovitură serioasă pentru Avalanche.

Colaborarea cu gigantul american ar fi trebuit să ducă la lansarea unui titlu de acțiune open-world, însă proiectul a fost anulat înainte de finalizare.

Viitor incert pentru echipa Avalanche

Avalanche Studios a devenit cunoscut la nivel global prin seria Just Cause, apreciată pentru libertatea de explorare și stilul spectaculos de gameplay.

În absența lui Contraband, site-ul oficial nu mai listează alte titluri aflate în dezvoltare, ceea ce ridică semne de întrebare privind direcția viitoare a studioului.

În mesajul adresat comunității, compania a spus că rămâne „profund dedicată” creării de jocuri video de calitate și întreținerii relației cu fanii.

Totuși, fără proiecte anunțate și după reduceri semnificative de personal, rămâne de văzut dacă Avalanche va putea reveni pe piață cu același impact ca în trecut.

Valul de concedieri nu este un caz izolat: 2025 a devenit deja un an marcat de restructurări masive în industria de gaming, multe studiouri confruntându-se cu scăderea investițiilor și cu anularea unor proiecte în faze avansate de dezvoltare.

Avalanche Studios se alătură astfel unei liste tot mai lungi de companii care încearcă să se adapteze unui climat dificil, în care incertitudinea financiară și strategiile schimbătoare ale publisherilor mari pun presiune pe echipele de creație.