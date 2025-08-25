Concedieri masive, dar și angajări pe măsură în România. Domeniile în care îți găsești de lucru în 2025

Piața muncii din România trece printr-o transformare accelerată, în care sectoarele tradiționale pierd teren, iar altele angajează pe bandă rulantă. Cele mai noi date publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) arată un tablou mixt: în timp ce industrii precum comerțul, sănătatea și construcțiile continuă să crească numărul de salariați, domenii precum IT-ul sau industria prelucrătoare resimt presiunea restructurărilor. În total, între 2019 și 2023, județul Iași a câștigat peste 13.000 de locuri de muncă, însă distribuția lor pe domenii arată clar cine pierde și cine câștigă în această perioadă.

Domeniile în care se fac angajări

Cel mai mare angajator rămâne comerțul cu ridicata și amănuntul, care a ajuns la 27.000 de salariați în 2023. Pe locul al doilea se situează industria prelucrătoare, cu peste 26.500 de angajați, chiar dacă aici trendul este descendent.

Vedetele pieței muncii sunt însă domeniile legate de servicii esențiale. Sănătatea și asistența socială au crescut spectaculos, cu aproape 16% în doar patru ani, ajungând la peste 23.400 de salariați. La fel, educația rămâne un domeniu solid, cu aproape 19.000 de angajați, ceea ce arată că statul și instituțiile publice continuă să fie mari angajatori. Construcțiile au bifat și ele o creștere importantă, de peste 2.300 de noi angajați, pe fondul cererii tot mai mari de proiecte rezidențiale și infrastructură.

IT-ul, între expansiune și concedieri

Un caz aparte îl reprezintă industria IT și comunicații. Între 2019 și 2023, numărul de salariați a crescut cu peste 40%, până la aproape 17.000, ceea ce face din acest sector unul dintre cele mai dinamice din România. Totuși, începutul lui 2025 a adus un val de concedieri, în linie cu trendul global al marilor companii de tehnologie, care reduc costurile și automatizează procesele.

Chiar dacă este încă un domeniu atractiv pentru tinerii specialiști și oferă salarii peste media națională, IT-ul intră într-o perioadă de reechilibrare, iar stabilitatea nu mai este garantată.

Domeniile care pierd teren

Pe partea opusă, unele industrii au pierdut mii de locuri de muncă. Distribuția apei a scăzut cu aproape 600 de salariați în ultimii patru ani, iar tranzacțiile imobiliare au pierdut în mod constant angajați, ajungând la puțin peste 1.000. Industria prelucrătoare, deși încă importantă, a înregistrat o scădere de 3%, adică peste 800 de angajați.

Aceste date arată că sectoarele tradiționale sunt tot mai vulnerabile, fie din cauza digitalizării, fie din cauza lipsei de investiții. În schimb, sănătatea, educația și construcțiile par să fie pariurile sigure pentru cei care își caută un loc de muncă în 2025.

Ce înseamnă pentru tine

Pentru cei care sunt în căutarea unui job sau se gândesc la o schimbare profesională, direcțiile sunt clare: serviciile esențiale, educația și construcțiile oferă stabilitate, iar IT-ul rămâne atractiv, dar cu riscuri de volatilitate. Comerțul rămâne un domeniu cu oportunități, deși cu salarii mai mici. În schimb, industriile tradiționale precum producția sau distribuția utilităților par tot mai expuse.

Concluzia este că piața muncii din România nu se restrânge, ci se transformă. Dacă unele domenii pierd, altele compensează prin angajări masive, ceea ce lasă loc de oportunități pentru cei dispuși să se adapteze.