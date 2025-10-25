Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
25 oct. 2025 | 20:50
de Iulia Kelt

Vacanța de toamnă 2025 începe: elevii intră în prima pauză a anului școlar. Când revin la cursuri

ACTUALITATE
Vacanța de toamnă 2025 începe: elevii intră în prima pauză a anului școlar. Când revin la cursuri
Începe vacanța de toamnă / Foto: The Statesman

Elevii din învățământul preuniversitar intră în prima vacanță a anului școlar 2025-2026, programată în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025. După aproape două luni de cursuri, elevii se bucură de o pauză de o săptămână, conform structurii aprobate de Ministerul Educației.

Structura modulară, introdusă în anii precedenți, a fost menținută și în acest an, pentru a asigura un echilibru între perioadele de studiu și cele de repaus. Astfel, anul școlar este organizat în cinci module de cursuri, separate de cinci perioade de vacanță.

Calendarul complet al anului școlar 2025-2026

După vacanța de toamnă, elevii vor reveni la cursuri luni, 3 noiembrie, odată cu începerea celui de-al doilea modul de învățare. Acesta se va desfășura până vineri, 19 decembrie 2025.

Vezi și:
Învățământul românesc între digitalizare și metode depășite. De ce reforma e mai importantă decât tehnologia
Bani pentru elevii de gimnaziu și liceeni. Notele de la BAC sau de la Evaluarea Națională ar putea să fie răsplătite dacă trece acest proiect

Urmează apoi vacanța de iarnă, cea mai lungă perioadă de repaus din anul școlar, care va avea loc între 20 decembrie 2025 și 7 ianuarie 2026.

Elevii și profesorii vor beneficia de 19 zile libere consecutive, datorită includerii zilelor de 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul), ambele declarate sărbători legale. Cursurile se vor relua joi, 8 ianuarie 2026, când va începe al treilea modul de învățare.

În intervalul 9 februarie – 1 martie 2026, fiecare inspectorat școlar județean și cel al Municipiului București vor decide local perioada pentru vacanța mobilă, denumită și „vacanța de schi”. Aceasta are scop recreativ, fiind destinată în special activităților în aer liber.

Programe educaționale și perioadele următoare de cursuri

Ministerul Educației a stabilit următoarea structură a anului școlar:

  • Modulul I: 8 septembrie – 24 octombrie 2025
  • Modulul II: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025
  • Modulul III: 8 ianuarie – 6 februarie (sau 13/20 februarie, în funcție de județ)
  • Modulul IV: 16 februarie – 3 aprilie 2026 (cu variații regionale)
  • Modulul V: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Vacanțele sunt stabilite astfel:

  • Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025
  • Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026
  • Vacanța mobilă: o săptămână între 9 februarie și 1 martie 2026
  • Vacanța de primăvară: 4 – 14 aprilie 2026
  • Vacanța de vară: 20 iunie – 7 septembrie 2026

De asemenea, programele educaționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor fi organizate între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, fiecare pe o perioadă de cinci zile lucrătoare, în module de cursuri diferite.

Un vortex polar se apropie de România: Meteorologii avertizează că urmează cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Când vin primele ninsori
Recomandări
Doi turiști au murit în Munții Făgăraș, după ce au alunecat sute de metri. A treia persoană s-a salvat ca prin minune
Doi turiști au murit în Munții Făgăraș, după ce au alunecat sute de metri. A treia persoană s-a salvat ca prin minune
Schimbarea orei ne dă peste cap somnul: ce spun specialiștii despre efectele asupra organismului
Schimbarea orei ne dă peste cap somnul: ce spun specialiștii despre efectele asupra organismului
Modelele de inteligență artificială ar avea „instinct de supraviețuire” și ar sabota oprirea, avertizează cercetătorii
Modelele de inteligență artificială ar avea „instinct de supraviețuire” și ar sabota oprirea, avertizează cercetătorii
Pacientul rănit în explozia din Rahova se întoarce în România. Ce se știe despre starea celorlalți internați
Pacientul rănit în explozia din Rahova se întoarce în România. Ce se știe despre starea celorlalți internați
Așa păstrezi ouăle proaspete mai mult timp – regula pe care toți trebuie să o știe
Așa păstrezi ouăle proaspete mai mult timp – regula pe care toți trebuie să o știe
POS-uri instalate în Catedrala Mântuirii Neamului pentru donații. Credincioșii pot contribui acum cu cardul
POS-uri instalate în Catedrala Mântuirii Neamului pentru donații. Credincioșii pot contribui acum cu cardul
Cum pregătești trandafirii pentru iarnă: recomandările unui expert în grădinărit
Cum pregătești trandafirii pentru iarnă: recomandările unui expert în grădinărit
Un turist canadian, atacat de urs în Brașov. Incidentul a avut loc pe traseul dintre Tâmpa și Postăvaru. Ce s-a întâmplat cu bărbatul
Un turist canadian, atacat de urs în Brașov. Incidentul a avut loc pe traseul dintre Tâmpa și Postăvaru. Ce s-a întâmplat cu bărbatul
Revista presei
Adevarul
Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor. 18 milioane de dolari, duși pe apa sâmbetei
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop duminică, 26 octombrie 2025. Zodia care primește protecție divină de Sfântul Dumitru
Playtech Știri
Durerea neștiută ce o marcase pe avocata Vasilica Enache, victima exploziei din Rahova. Trădarea care i-a frânt inima înainte de tragedie: „Unii iubesc mai mult banii”
Playtech Știri
Decizia surprinzătoare luată de familia lui Felix Baumgartner, la 3 luni de la moartea acestuia. Este vorba despre 900.000 de euro
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...