Vacanța de toamnă 2025 începe: elevii intră în prima pauză a anului școlar. Când revin la cursuri

Elevii din învățământul preuniversitar intră în prima vacanță a anului școlar 2025-2026, programată în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025. După aproape două luni de cursuri, elevii se bucură de o pauză de o săptămână, conform structurii aprobate de Ministerul Educației.

Structura modulară, introdusă în anii precedenți, a fost menținută și în acest an, pentru a asigura un echilibru între perioadele de studiu și cele de repaus. Astfel, anul școlar este organizat în cinci module de cursuri, separate de cinci perioade de vacanță.

Calendarul complet al anului școlar 2025-2026

După vacanța de toamnă, elevii vor reveni la cursuri luni, 3 noiembrie, odată cu începerea celui de-al doilea modul de învățare. Acesta se va desfășura până vineri, 19 decembrie 2025.

Urmează apoi vacanța de iarnă, cea mai lungă perioadă de repaus din anul școlar, care va avea loc între 20 decembrie 2025 și 7 ianuarie 2026.

Elevii și profesorii vor beneficia de 19 zile libere consecutive, datorită includerii zilelor de 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul), ambele declarate sărbători legale. Cursurile se vor relua joi, 8 ianuarie 2026, când va începe al treilea modul de învățare.

În intervalul 9 februarie – 1 martie 2026, fiecare inspectorat școlar județean și cel al Municipiului București vor decide local perioada pentru vacanța mobilă, denumită și „vacanța de schi”. Aceasta are scop recreativ, fiind destinată în special activităților în aer liber.

Programe educaționale și perioadele următoare de cursuri

Ministerul Educației a stabilit următoarea structură a anului școlar:

Modulul I: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

Modulul II: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Modulul III: 8 ianuarie – 6 februarie (sau 13/20 februarie, în funcție de județ)

Modulul IV: 16 februarie – 3 aprilie 2026 (cu variații regionale)

Modulul V: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Vacanțele sunt stabilite astfel:

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Vacanța mobilă: o săptămână între 9 februarie și 1 martie 2026

Vacanța de primăvară: 4 – 14 aprilie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie – 7 septembrie 2026

De asemenea, programele educaționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor fi organizate între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, fiecare pe o perioadă de cinci zile lucrătoare, în module de cursuri diferite.