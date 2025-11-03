Ultima ora
Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025 | 17:10
de Vieriu Ionut

Social
Vacanța de iarnă 2025-2026: câte zile libere de Crăciun și Revelion au românii
Vacanță de iarnă 2025-2026

Finalul de an 2025 se anunță a fi unul dintre cele mai relaxante pentru români. Sărbătorile de Crăciun și Revelion vor aduce nu doar bucuria revederii cu familia, ci și o perioadă generoasă de odihnă, datorită modului în care zilele libere legale se aliniază în calendar. Atât angajații, cât și elevii vor avea parte de o vacanță de iarnă mai lungă decât în anii anteriori, cu weekenduri prelungite și chiar posibilitatea de a-și extinde concediul fără prea mult efort.

Crăciunul și Anul Nou oferă weekenduri prelungite

Potrivit calendarului oficial, Crăciunul din 2025 pică într-o zi de joi, pe 25 decembrie, iar a doua zi de Crăciun, vineri, 26 decembrie, este de asemenea liberă. Urmează apoi Anul Nou, care aduce alte două zile nelucrătoare: joi, 1 ianuarie 2026, și vineri, 2 ianuarie 2026.

Această combinație oferă românilor două weekenduri prelungite consecutive – unul de Crăciun și unul de Revelion. Practic, angajații se pot bucura de nouă zile de relaxare, fără a fi nevoie să consume prea multe zile de concediu.

Pentru cei care își doresc o vacanță și mai lungă, începutul de an 2026 le oferă o oportunitate perfectă.

Angajații pot lega o minivacanță de 14 zile

Perioada dintre Crăciun și Bobotează se dovedește a fi ideală pentru o minivacanță de vis. În 2026, pe lângă zilele de 1 și 2 ianuarie, românii beneficiază și de alte două zile libere legale – 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul). Cum 3 și 4 ianuarie cad în weekend, o singură zi de concediu luată pe 5 ianuarie poate transforma începutul de an într-o vacanță extinsă de șapte zile consecutive.

Astfel, angajații pot lega, în total, o perioadă de relaxare de până la 14 zile, începând din 25 decembrie 2025 și până pe 7 ianuarie 2026. O astfel de minivacanță reprezintă un prilej excelent pentru odihnă, călătorii sau timp petrecut alături de familie.

Ianuarie 2026 aduce cel mai bun început de an pentru angajați

Luna ianuarie 2026 va fi una dintre cele mai generoase din ultimii ani în ceea ce privește zilele libere legale. Românii vor începe anul cu patru zile oficiale nelucrătoare: 1 și 2 ianuarie (Anul Nou), urmate de 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul).

Această succesiune oferă ocazia ideală pentru o perioadă prelungită de relaxare. Multe companii aleg chiar să își închidă activitatea pentru câteva zile în această perioadă, astfel încât angajații să revină la birou cu mai multă energie și motivație.

Elevii au parte de cea mai lungă vacanță a anului școlar

Nici elevii nu sunt mai puțin norocoși. Vacanța de iarnă 2025-2026 începe sâmbătă, 20 decembrie 2025, și se încheie miercuri, 7 ianuarie 2026. În total, elevii și profesorii vor beneficia de 18 zile libere, o perioadă perfectă pentru odihnă și pregătire înaintea semestrului următor.

Revenirea la cursuri este programată pentru joi, 8 ianuarie 2026, ceea ce le oferă timp suficient pentru a se bucura de sărbători și de tradițiile de iarnă. Vacanța coincide cu zilele legale libere de Crăciun, Anul Nou și sărbătorile religioase de la începutul lui ianuarie, creând o perioadă compactă de relaxare și sărbătoare.

Când încep ninsorile în Bucureşti? Prognoza meteo pentru Crăciun şi Revelion 2025
