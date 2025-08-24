Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
24 aug. 2025 | 17:21
de Badea Violeta

Uscatul rufelor pe balcon îţi aduce amenzi de până la 1.000 lei. Ce scrie exact în lege
Daca iti usuci rufele pe balcon, risti sa primesti amenzi de pana la 1.000 de lei. Sursa foto: Profimedia

În mai multe orașe mari din România, regulamentele locale interzic uscarea rufelor la geam sau pe fațadele blocurilor, pentru a proteja aspectul urban. Nerespectarea acestor reguli poate atrage sancțiuni financiare semnificative, de până la 1.000 de lei, fiind considerate practici care afectează estetica și imaginea comunității.

Uscatul rufelor pe balcon este interzis și poate fi amendat cu până la 1.000 lei

Multe consilii locale au adoptat norme care stabilesc clar unde este permis și unde este interzis să fie uscate rufele. Uscarea hainelor pe balcoane care dau spre stradă sau pe fațade poate fi considerată un deranj vizual și, în consecință, o contravenție.

Aceste reguli sunt incluse în regulamentele de conviețuire urbană și de întreținere a imobilelor, fiind menite să mențină aspectul estetic al clădirilor și al zonelor publice.

Ce sancțiuni se aplică pentru uscarea rufelor pe balcon

Conform prevederilor locale, sancțiunile pentru uscarea rufelor pe balcon sau pe fațade pot ajunge până la 1.000 de lei. Gradul amenzii poate varia în funcție de oraș și de severitatea contravenției, iar aplicarea se face de regulă de către autoritățile locale sau poliția comunitară.

Amenzile sunt considerate un instrument de descurajare, menit să prevină alterarea imaginii urbane și să protejeze standardele de conviețuire între locatari.

În plus, aceste reglementări au scopul de a menține armonia vizuală a clădirilor și de a conserva aspectul estetic al comunităților. Respectarea normelor contribuie la un mediu urban mai ordonat și mai plăcut pentru toți locuitorii.

Alternative legale și bune practici

Pentru a evita sancțiunile, locatarii pot folosi uscătoare interioare sau spații special amenajate pentru rufe, cum ar fi uscătoarele din curțile interioare ale blocurilor sau balcoanele închise, nevizibile de la stradă.

Este important ca fiecare proprietar sau chiriaș să consulte regulamentul intern al blocului și normele consiliului local pentru a se asigura că respectă prevederile. Astfel, se menține atât confortul personal, cât și aspectul estetic al clădirilor și al comunității în care locuiesc.

Respectarea regulilor privind uscarea rufelor nu doar că previne amenzi costisitoare, dar contribuie și la păstrarea unui mediu urban ordonat și plăcut pentru toți locatarii.

Prin adoptarea unor soluții alternative, precum uscătoarele interioare sau spațiile special amenajate, cetățenii pot evita conflictele cu autoritățile și pot contribui la o imagine urbană mai armonioasă.

