Uscătorul de păr „Calor” era nelipsit, înainte de ’90, din casele din România. Obiectul a ajuns să coste o sumă frumoasă în 2025

În perioada comunistă, uscătorul de păr Calor era un obiect de nelipsit în casele românilor. Peste decenii, acest aparat de uz casnic a devenit un adevărat obiect de colecție, iar în 2025, prețul său poate ajunge la sume surprinzătoare pentru nostalgici și colecționari.

Anunț OLX pentru un obiect de colecție

Un român a postat recent pe OLX un anunț inedit: vinde un uscător de păr Calor din anii 1980, fabricat în Argeș, destinat pieței externe. În schimbul produsului cere 200 de lei. Postarea utilizatorului sună astfel:

”Produs vechi, românesc, fabricat în Argeș, anii 1980, destinat pieței externe, în stare estetică bună, bine păstrat, cu urme de trecere a timpului, este model cu mânerul rabatabil. Ambalaj foarte rar, având în vedere calitatea slabă a cartonului folosit în perioada respectivă. Se vinde ca o piesă veche de colecție, de expus în vitrină, amintire din Epoca de Aur. Pentru întrebări, detalii legate de acest produs, vă stau la dispoziție, vă răspund cu drag. Contact: mesaj olx în prima fază, Telefon/WhatsApp dacă picăm de acord. Nota: acest produs se poate achiziționa cu plata în cont plus costuri transport sau predare personala în Iași.”

Obiecte cotidiene devenite valori de colecție

Uscătorul de păr Calor nu mai este doar un aparat de uz casnic, ci și un simbol al unei epoci trecute. Aparatele fabricate în perioada comunistă au devenit rare, iar cei care au reușit să le păstreze în stare bună le consideră adevărate comori nostalgice.

Modelul cu mâner rabatabil și ambalajul intact sunt detalii care cresc atractivitatea pentru colecționari.

Păpușa Nadia, amintire din comunism, ajunge pe OLX și valorează o avere

Și păpușa Nadia, inspirată de performanțele sportive ale Nadiei Comăneci, se vinde pe OLX. În perioada comunistă, figurina avea un preț de aproximativ 200 de lei, însă era destul de dificil de găsit în librării, accesibilitatea sa fiind limitată.

Astăzi, păpușa Nadia s-a transformat într-o adevărată comoară pentru colecționari, valoarea ei crescând semnificativ. Pe platformele de vânzări online, prețurile încep de la 1.500 de lei și pot ajunge chiar la 4.000 de lei, în funcție de starea păpușii și de accesoriile incluse. Păpușa Nadia nu are doar valoare financiară, ci și simbolică, reprezentând un fragment important din istoria României.

Prototipul acesteia a fost expus de-a lungul timpului la diverse evenimente culturale și face parte și din colecția Muzeului Jucăriilor din București, situat pe Calea Victoriei. Vizitatorii muzeului pot descoperi aici această jucărie, alături de alte obiecte care ilustrează viața și cultura copilăriei din perioada comunistă.

